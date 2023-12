Cine sunt cele 6 ținte de transfer ale Rapidului în iarnă. Ce jucători vrea să aducă Dan Șucu

Cu toate acestea, Horia Ivanovici, moderatorul FANATIK SUPERLIGA, și invitații săi Robert Niță și Mihai Stoichiță, au obținut mai multe nume de pe această listă a țintelor de transfer. O certitudine e fotbalistul Farului, Tudor Băluță, alături de fundașul Cristian Ignat, împrumutat momentan de giuleșteni în liga secundă.

Cine sunt cele 6 ținte de transfer ale Rapidului în iarnă

”În momentul de față sunt 6 jucători, e Băluță de la Farul, totul ține de el că intră în ultimele 6 luni de contract cu Hagi. Vor să-l aducă înapoi pe Ignat și patru cum zicea Robert ieri, . Astea ar fi cele 6 transferuri. Dezamăgirea e mare la Soni și Tsoumou, nu o să-i mai vedem”, a remarcat Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT

În discuție a intervenit Robert Niță, cel care a mărturisit că nu îl vede pe termen lung în tricoul Rapidului pe Jayson Papeau. ”Ignat e un fundaș central de picior drept, poate crește lângă Săpunaru. Stai în Papeau cât de cât…nu e jucător să-i dai mingea în profunzime.

E util, ia ochiul tribunei, face giumbușlucuri. Nu poți să te aștepți că e finalizator, el dă la poartă doar de frică sau când nu are soluții. La meciul cu U Cluj, ia o minge la 35 de metri, nu-l atacă nimeni și jumate de stadion striga trage, trage.

ADVERTISEMENT

O deviază ăla, merge în poartă. Cu Voluntari dă că n-are soluții, dă la poartă. Nu sunt fan”, a transmis rapidistul Robert Niță. La rândul său, oficialul FRF Mihai Stoichiță, a oferit o scurtă analiză a campaniei de transferuri care se anunță la Rapid.

Mihai Stoichiță a comentat campania de transferuri de la Rapid

”Aici e întrebarea mea, o să revină și Petrila, , păi Rapidul o să profite când o să aibă doi viteziști. Îl cunosc pe Ignat, jucător interesant de perspectivă. Vrea probabil să dubleze două extreme. Depinde ce vrea să joace Cristiano, poate vrea să ia număr 10.

ADVERTISEMENT

Mă așteptam să fie căderea asta. La 2-0 cu U Cluj am zis că meciul nu se termină așa, e mare pericol. 2-3, incredibil. Ritmul performanței Rapidului va fi dat de ritmul performanței individuale a jucătorilor. Mă uit la ei, fac un meci extraordinar…Până când Papeau nu înțelege că joacă într-o echipă, că e parte a unui grup de 11 jucători, sau 20 și ceva, îi va fi foarte greu. Va mai da un gol două și ce faci? Golul ăla dat cu Voluntari, ai pierdut meciul”, a completat Mihai Stoichiță, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

FANATIK SUPERLIGA, emisiune moderată de Horia Ivanovici, se vede în direct și în exclusivitate pe www.fanatik.ro în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30. Nu uitați! Emisiunea FANATIK SUPERLIGA se poate vedea LIVE doar pe home page-ul www.fanatik.ro, iar pentru cei care vor să o revadă, sau nu au reușit să o urmărească în direct, aceasta va fi în premieră de la ora 17:30.

ADVERTISEMENT

Premiera FANATIK SUPERLIGA va fi disponibilă pe canalul de YouTube Fanatik (nu uita să dai LIKE şi SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), precum și pe pagina Facebook Horia Ivanovici Oficial (nu uita să dai LIKE şi URMĂREŞTE pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), dar și pe pagina de Facebook Fanatik nu uita să dai LIKE si URMAREŞTE pentru a fi notificat)

Rapidul are 6 ținte de transfer la iarnă