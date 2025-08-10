Cine sunt cele trei victime identificate la aproape 24 de ani de la atacurile din 11 septembrie. S-au folosit analize avansate ale ADN-ului

Autoritățile din New York spun cine sunt cele trei la aproape 24 de ani de la atacurile din 11 septembrie 2001. Specialiștii au declarat că s-au folosit analize avansate ale ADN-ului pentru a le confirma identitatea.

ADVERTISEMENT

Trei victime ale atacurilor din 11 septembrie, identificate la aproape 24 de ani

Au trecut aproape 24 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001, însă oamenii legii nu au oprit investigația. Cercetătorii au muncit continuu pentru a identifica victimele care au murit în urma atacurilor.

Recent, experții au apelat la analize importante ale ADN-ului. Acestea au dus la rezultate bune, dovadă că au fost depistate trei persoane care și-au pierdut viața la momentul respectiv. Mai exact, este vorba de trei oameni.

ADVERTISEMENT

„Durerea pierderii unei persoane dragi în atacurile teroriste din 11 septembrie răsună de-a lungul deceniilor, dar cu aceste trei noi identificări facem un pas înainte în alinarea membrilor familiei care încă suferă după acea zi.

În calitate de fost ofițer de aplicare a legii care a servit orașul nostru în 11 septembrie, înțeleg profund sentimentul de pierdere pe care l-au trăit atâtea familii.

ADVERTISEMENT

Sperăm că familiile care primesc răspunsuri de la Biroul Medicului Legist Șef se pot consola cu dedicarea neobosită a orașului față de această misiune”, a declarat primarul orașului New York, Eric Adams, relatează .

ADVERTISEMENT

Cine sunt, de fapt, victimele

Cele trei victime identificate la aproape 24 de ani de la atacurile din 11 septembrie au lăsat un gol imens în sufletele celor dragi. Autoritățile din New York au dezvăluit că este vorba de un tânăr în vârstă de 26 ani pe nume Ryan Fitzgerald.

ADVERTISEMENT

Bărbatul locuia în Floral Park, New York, unde se mutase de puțin timp, potrivit unei mărturii făcute de mama sa. Tânărul care a pierit în urmă cu aproape 24 de ani lucra ca agent valutar pentru Fiduciary Trust International, în turnul sudic al World Trade Center.

Mama tânărului, Diana Parks, a aflat la scurtă vreme după moartea copilului cum și-a petrecut acesta ultimele luni din viață. Femeia a descoperit că băiatul își cheltuise mare parte din bani pe haine și pe cadouri pentru prietena sa.

Privind în urmă spune că este recunoscătoare că tânărul a luat parte la o petrecere a burlacilor organizată în Las Vegas. La acea vreme l-a îndemnat să nu plece, însă acum se bucură că a profitat de eveniment pentru a se distra.

Cine sunt a doua și a treia victimă din atentatele de la 11 septembrie

A doua victimă a atacurilor din 11 septembrie este Barbara Keating. Bătrâna în vârstă de 72 de ani, originară din Palm Springs, California, a fost pasageră pe zborul 11 al American Airlines. Avionul a plecat din Boston, însă a fost deturnat înainte de a ajunge la destinație, în Los Angeles.

Pe lângă faptul că era bunică, aceasta fusese și funcționară publică o vreme îndelungată. Fiul său, Paul

Keating, a descris-o într-un necrolog drept o persoană „inteligentă, dură, profesionistă și amuzantă”.

A treia victimă care a fost identificată de specialiști este o femeie adultă. Familia sa a solicitat ca numele să nu-i fie dezvăluit. Cele trei noi identificări ale atacurilor din 11 septembrie aduc numărul total de victime confirmate la 1.653.

În total, în 2001 și-au pierdut viața 2.753 de persoane, în urma atentatelor din New York. În concluzie, mai mult de jumătate dintre oamenii care au pierit în prăbușirea World Trade Center rămân în continuare neidentificați de către autoritățile locale.

Angajamentul luat de medicii legiști din New York

Medicul legist șef Ryan Graham și-a luat un angajament foarte clar după din 11 septembrie 2001. Acesta consideră că toate persoanele care au pierit în urmă cu aproape 24 de ani trebuie să fie identificate. Dezastrul de la World Trade Center a lăsat milioane de familii îndurerate.

„Fiecare nouă identificare mărturisește promisiunea științei și a sprijinului susținut al familiilor, în ciuda trecerii timpului. Continuăm această muncă ca modalitate de a onora persoanele dispărute”, a spus medicul legist.

Pe de altă parte, sunt și cetățeni care nu au pierdut pe nimeni în atacurile de la 11 septembrie, însă înțeleg durerea oamenilor. Discuțiile cu persoanele din preajmă au scos la suprafață importanța unei identificări definitive.

Fiecare persoană își dorește să știe cu exactitate că persoana iubită a dispărut în urma atentatelor din New York. Pierderea unui persoane dragi, fără a avea rămășițele acesteia, împiedică orice fel de încheiere.