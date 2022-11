Cine sunt concurenții ajunși în cursa finală pentru biletul de aur către Survivor România 2023. O eroare tehnică a amânat votul

Pentru că emisiunea sa a împlinit 15 ani de difuzare, Cătălin Măruță le-a oferit un cadou telespectatorilor care atâta timp i-au fost fideli, anume: biletul de aur către Survivor România 2023. Timp de mai bine de o lună, opt concurenți au trăit emoții și probe grele, dar acum mai este doar un pas. Trei dintre ei au ajuns pe ultima sută de metri și doar o puțin îi mai desparte de momentul decisiv.

Cine sunt finaliștii la biletul de aur către Survivor? Trei persoane se pregătesc să intre în cursa pentru finală

Mult a fost, puțin a mai rămas! În octombrie, Cătălin Măruță a anunțat că emisiunea sa a împlinit 15 ani de difuzare, ocazie cu care și-a răsplătit telespectatorii într-un mod inedit. Mai exact, pe lângă ,

Pentru rolul de prim Războinic, zeci de persoane au trimis videoclipuri prin care au încercat să-i convingă pe cei din echipa lui Cătălin Măruță ca au tot ce trebuie pentru a fi următorul Survivor.

Dintre aceștia, doar opt norocoși au fost aleși. Pentru George Mihalache- Burmis, Andreea Moromete, Crenguța Manta, Alexandru Zaharia, Alexandra Bud- Inera, Bogdan Cuibari, Ruxandra Aydin și Mav lupta a început pe 24 octombrie.

Timp de aproximativ o lună, au trecut prin focurile unor probe asemănătoare celor de pe traseele de la Survivor România care săptămână de săptămână le-au adus, pe rând, imunitatea dar și prin emoțiile votului, căci soarta lor a stat în mâna publicului.

Proba care a decis cine sunt finaliștii. Problemele tehnice au amânat votul

Arc peste timp, pe 29 noiembrie, în emisiune au mai fost prezenți doar trei dintre aceștia. Burmis, Crenguța și Andreea Moromote urmau să afle cine sunt finaliștii, însă o problemă tehnică le-a încurcat planurile. Din cauza unei defecțiuni a platformei, Cătălin Măruță a anunțat ca votul se amână.

„Nouă ne place să facem lucrurile exact ca la carte și să fie totul corect, iar dacă apare o mică problemă undeva, ne place să o sesizăm și să nu mergem mai departe în greșeală.

Tocmai de aceea, pentru că a fost o problemă de soft, la început. Ne-am gândit să anulăm voturile astăzi, o să-l pornim mâine, după ce votul este foarte în regulă pentru că nu vrem să-i dezamăgim pe cei de acasă. Mâine trebuia să se termine totul, o să terminăm pe 2 decembrie”, a fost anunțul făcut de Cătălin Măruță.

Cu puțin timp înainte, Burmis câștigase imunitatea în urma unei probe dificile, iar Crenguța și Andreea Moromote, care au scos un timp mai mic la traseu, au intrat la vot. Cu familia alături, venită să-i susțină, cele două au spus ce a însemnat pentru ele ultima probă de imunitate.

Andreea Moromete: „Îmi trăiesc visul”

Andreea Moromote, cu ochii în lacrimi, a afirmat că pentru momente ca acestea vrea să trăiască și că, dacă nu va fi să ajungă la Survivor, este recunoscătoare pentru toată experiența de până acum.

„Eu am trăit traseul la maxim. Experiența asta îmi aduce împlinire sufletească, eu n-am simțit sentimentul ăsta până acum.

De asta am și tras foarte tare, chiar dacă n-am avut suficientă forță acolo în brațe, dar asta se poate rezolva. În schimb, eu îmi doresc din tot sufletul pentru că, în sfârșit, fac ce-mi place și îmi trăiesc visul”, a spus Andreea Moromete, cu lacrimi în ochi, la Pro TV.

Crenguța, la brațul soțului care a surprins-o cu prezența lui în emisiune, i-a rugat pe cei care au apucat să o îndrăgească să fie alături de ea încă o dată.

Burmis se antrenează de mai mult timp pentru Survivor România 2023

Burmis a fost unul dintre cei mai siguri concurenți la titlul de primul Războinic de la Survivor România 2022. De la început, s-a prezentat cu o bandană asemănătoare specifică echipei albastre și deja și-a pus în minte ce vrea să facă cu marele premiu.

„Am 20 de ani. Sunt atent la detalii. Sunt student și am fost campion la dans sportiv, la Judo. Fac sală de performanță, am slăbit 20 de kilograme”, a dezvăluit tânărul care spune că de mai mult timp se antrenează pentru Survivor România.

Andreea Moromete a renunțat la Poliție și s-a înscris la Survivor România 2023

Andreea Moromete, în schimb, a fost puțin mai timidă, însă cu puțin înainte de a se înscrie în cursa către biletul de aur, a renunțat la o carieră în Poliție.

„Am 23 de ani. Recent am absolvit Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza de aici, din București, dar, din păcate, nu m-am regăsit deloc în meseria asta.

A fost un mediu super toxic pentru mine. Acum sunt creator de conținut, sunt și traducător și antrenor personal. Fac mai multe. Adică, mă plictisesc foarte repede. Viața e prea scurtă ca să mai accept ceva ce nu-mi place”, a afirmat Andreea Moromete.

Crenguța a învins moartea și acum vrea să demonstreze că poate fi o adevărată Războinică

Vârsta nu este un impediment pentru a rezista la Survivor România, dovadă fiind Relu Pănescu din sezonul trecut, care a stat aproape șase luni în Republica Dominicană, în ciuda faptului că avea 50 de ani când a intrat în concurs.

Crenguța Manta îi urmează exemplul și vrea să demonstreze, încă o dată, că poate fi o luptătoare. Cea mai importantă bătălie din viața sa, din care a și ieșit câștigătoare, a fost cea cu cancerul.

„Am 44 de ani. M-am mai înscris, nu e prima oară. Și anul trecut m-am înscris și acum nu mai știu câți ani, aveam sub 40 de ani și am fost la Cluj.

Am luptat cu o boală maxim de crâncenă, înainte să o am pe asta mică. Am născut-o și după am aflat de problemă, dar nu m-am lăsat bătută. Am luptat maxim și îndrum pe toată lumea să facă asta, că dacă avem zile de la Dumnezeu, ține și de noi un pic.

Am descoperit un nodul la sân și am fost depistată cu cancer. Trecea deja în faza a II-a, era galopant. Am zis că facem tot ce trebuie făcut și a trecut”, a dezvăluit Crenguța Manta.