Cine sunt concurenții MasterChef 2024 din ediția 17 septembrie. Andreea Corb este food influencer, iar Denisa Pantea, medic veterinar. Cine e concurentul care a făcut fraudă cu carduri?

Concurenții MasterChef 2024, show-ul culinar ce se difuzează luni și marți, de la 20.30, pe VOYO și pe PRO TV, au pregătit farfurii care mai de care mai spectaculoase ca să-i convingă pe chefi că merită să meargă mai departe.

Cine sunt concurenții MasterChef 2024 din ediția 17 septembrie? Cu ce se ocupă Alexandru Neagu și Andreea Corb?

În ediția din 17 septembrie, îi vedem pe Alexandru Neagu, Andreea Corb, Carina Kiss, Cristina Morarescu, Denisa Pantea, Emil Tatu, Eugen Ivanovici, Javid Tayebiderazkola, Marius Galan, Mark Stam și Nadia Duluman.

Alexandru Neagu are 34 de ani și este doctor în Suedia, dar a copilărit în Constanța. El a făcut sport de performanță timp de 12 ani, însă la vârsta de 24 de ani s-a retras din cauza unei accidentări serioase la picior. Acum, joacă de plăcere, doar o dată pe săptămână.

A urmat Facultatea de Educație Fizică și Sport, secția de Kinetoterapie și Recuperare. La facultate și-a cunoscut soția cu care are două fetițe, Francesca Sophia, în vârstă de 7 ani, și Gloria Maria, în vârstă de 5 ani. Locuiește în Suedia, dar își dorește să revină în țară, acasă.

Concurentul MasterChef 2024 susține că își dorește șorțul la fel de mult cum și-a dorit diploma de medic. Mai mult, Alexandru Neagu spune că ar lasă medicina și s-ar apuca de bucătărie, dacă ar câștiga MasterChef 2024.

Andreea Corb are 22 de ani și este food influencer în Cluj Napoca. A învățat să gătească de la bunica, din copilărie și spune că visul ei arzător este să deschidă un lanț de restaurante. creator de conținut și scrie comentarii online pentru restaurante.

Concurenții MasterChef 2024. Denisa Pantea are acasă 5 pisici, 5 câini și o țestoasă. Emil Tatu este moderator talk show în Constanța

Carina Kiss are 22 de ani și este consultant financiar într-o localitate din județul Mureș. A avut o copilărie liniștită și frumoasă, la bunicii ei. Pasiunea pentru gătit o moștenește de la bunica.

Concurenta MasterChef 2024 se consideră și o fire puternică, asta pentru că a trecut printr-un moment greu în familie. Tatăl ei a fost dependent de alcool pentru o perioadă, dar a reușit să treacă peste.

Cristina Morărescu are 36 de ani și este liber profesionist. Ea locuiește în București și spune că a învățat să gătească în copilărie când se juca “de-a bucătăria” cu părinții ei.

Concurenta MasterChef 2024 este căsătorită și are doi copii. Ea și-a cunoscut partenerul la volei și au devenit apropiați rapid. Din facultate, Cristina își dorea să fie cadru didactic. I-a plăcut matematica și economia, dar și ideea de afacere, însă la momentul respectiv nu avea susținere.

Ce ar face concurenții MasterChef 2024 cu cei 75.000 de euro?

A devenit totuși cadru didactic și după aproape 10 ani la catedră, în 2023, a decis să-și schimbe cariera. S-a ocupat de copii și de gătit. Concurenta MasterChef 2024 își dorește să câștige competiția culinară pentru a-și îndeplini visul. Ea vrea să dezvolte un brand bazat pe aventuri culinare pentru copii, și să ajute următoarele generații să redefinească ideea de mâncare sănătoasă. „Se poate să mănânci și gogoși, dar nu cumpărate”.

Denisa Pantea are 32 de ani și este medic veterinar în Timișoara. Are acasă 5 pisici, 5 câini și o broască țestoasă de 10 ani. Mai mult, ea are grijă și de copiii de la orfelinat pe care-i duce la fermă și îi învață cum să aibă grijă de animale. Desigur, e și mamă a 3 copii.

Cine sunt concurenții MasterChef 2024, ediția 17 septembrie, care se luptă pentru marele premiu de 75.000 de euro?

Concurenta MasterChef spune că este strictă cu copiii ei și consideră că acest lucru se întâmplă din pricina tatălui său care a fost la fel cu ea. Ea îi lasă totuși să crească la țară unde aleargă toată ziua, sar prin bălți, și se bucură de tot felul de activități în aer liber.

Unul din copii a avut probleme la naștere. Micuțul s-a născut și nu respira. Medicii l-au resuscitat, dar nu i-au dat nicio șansă. Acum, copilul este bine și sănătos.

Denisa are o pagină de Instagram unde face content legat de alimentație și de îngrijirea animalelor. Denisa adora să gătească și spune că bunica ei i-a lăsat într-o agendă toate rețetele scrise, rețete care știau că îi plac. Despre bunicul concurentei se poate spune că a înființat liceul baptist, liceu pe care l-a și urmat.

Emil Tatu are 41 de ani și este avocat, dar și moderator talk-show în Constanța. Este pasionat de radio și are o emisiune difuzată în direct, “Între alb și negru”. Este căsătorit de 1 an și susține că Raluca e sufletul lui pereche. În trecut, el a avut o relație toxică ce s-a încheiat după 14 ani.

Acum 2 ani și-a făcut o operație de micșorarea stomacului, asta pentru că avea 130 kg și nu reușea să slăbească. S-a apucat de gătit în facultate pentru că își dorea să impresioneze femeile.

Concurenții MasterChef 2024. Un bărbat a fost arestat în Germania, America, Spania și România

Eugen Ivanovici are 49 de ani și nu are ocupație. A avut o copilărie tristă și săracă, iar pe tatăl biologic nu l-a cunoscut. Cel vitreg a făcut parte din viața lui doar 10 ani. A învățat să gătească la 23 de ani când a plecat în Spania. A încercat să facă bani ușor, să-și ajute familia. A făcut Skimming, fraudă cu carduri. Așa a început să se plimbe prin mai multe țări, peste 70 la număr. A făcut bani mulți și chiar i-a cumpărat o locuință fratelui cu care are o relație specială.

În 2002 s-a căsătorit, iar 5 ani mai târziu a divorțat. În 2008 s-a căsătorit din nou, în Slovacia și a divorțat în 2022. Cu cea de-a doua soție are o fetiță pe care o iubește mult însă cu care, din păcate, nu prea ține legătura. Acum este într-o relație, dar nu mai vrea să audă de căsătorie.

De-a lungul “carierei lui de Skimming”, concurentul MasterChef 2024 a făcut și pușcărie. El a fost arestat 2008 în Spania, 2 ani și 7 luni. Ulterior, a fost arestat de FBI, 16 luni a stat în pușcărie în America. În Germania a fost arestat 3 ani și în România, 3 luni. A venit la MasterChef pentru că își dorește să-și schimbe viața. Își dorește marele premiu, de 75.000 de euro, cu care vrea să își deschidă un restaurant.

Cine este Javid Tayebiderazkola, de la MasterChef 2024?

Javid Tayebiderazkola are 30 ani și este director de vânzări în București. Părinții lui, mama – chimistă și tatăl – doctor, sunt persani. Din 2003 până în 2018 a locuit în Iran cu familia, apoi a venit în România pentru studiile superioare. El a studiat Facultatea de Petrol și Gaze la Ploiești.

Javid s-a căsătorit în 2021 cu soția pe care a cunoscut-o la facultate. Femeia este acum însărcinată în 6 luni și urmează să aducă pe lume un băiețel. Îi plăcea să gătească de mic, la vârsta de 7 ani le făcea spaghete părinților. Își dorește un local cu concept de storytelling, să spună povești cu mâncarea.

Marius Galan are 42 de ani și este antreprenor în Bistrița. Concurentul MasterChef 2024 face naveta săptămânal în Spania unde e familia lui, el având 3 copii. El a avut un accident de muncă, i-au fost secționate 3 degete, moment în care a tras concluzia că nu munca este cel mai important aspect al vieții.

Marius Galan spune că gătește din copilărie și îi plac preparatele tradiționale. El gătește cu produse autohtone din propria fermă. Bărbatul își dorește să promoveze preparatele tradiționale și gustul din Ardeal.

Mark Stam, artist din Chișinău, printre concurenții MasterChef 2024, ediția 17 septembrie

Mark Stam are 26 de ani și este artist din Chișinău. Este introvert și foarte critic, până la limita auto-sabotajului. El este fost dansator profesionist, a făcut 7 ani dansuri latino-americane. Mai mult, este artist și compozitor. Spune că s-a mutat la București în urmă cu 7 ani, când a fost sunat de managerul Alinei Eremia.

El vrea să devină un compozitor foarte bun, deoarece își dorește să câștige Grammy. În trecut a participat la “Moldova are talent” și la “One True Singer”.

Concrentul MasterChef 2024 a învățat să gătească de la mama și bunicile sale, încă de la vârsta de 7-8 ani. Ulterior și-a perfecționat stilul de gătit de pe Youtube. Dacă pune mâna pe cei 75.000 de euro, Mark Spam vrea să-și împlinească vsisul. El vrea să își deschidă un restaurant și dorește să o numească pe mama sa Chef.

Nadia Duluman este artistă de muzică populară și cadru didactic

Nadia Duluman are 47 ani și este din județul Vaslui. Ea este artistă de muzică populară și cadru didactic. Viața Nadiei Duluman a fost mereu legată de tradiții. Mama ei a fost dansatoare de muzică populară și ea i-a insuflat și ei dragostea pentru tradiții. Pe lângă artistă de muzică populară, Nadia este și pedagog.

„Moldoveanca din Vaslui” i se spune în lumea muzicii populare. A ajuns cunoscută, chiar dacă s-a apucat de muzică abia în urmă cu 7 ani. Să gătească a învățat de la mama care s-a stins din viață în urmă cu jumătate de an după ce a pierdut lupta cu o boală nemiloasă: cancer.