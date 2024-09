Cine sunt concurenții MasterChef 2024 din ediția 23 septembrie? Sebi Dascălu este măcelar, iar Cosmin Răducu – meșteșugar în lemn! Fiica nelegitimă a lui Ioniță de la Clejani a pregătit un tuci țigănesc

Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu sunt gata să-i primească pe concurenții MasterChef 2024, în această seară. 12 concurenți se “luptă” în preparate, în ediția de astăzi a show-ului culinar ce se difuzează luni și marți, de la 20.30, pe VOYO și pe PRO TV.

Cine sunt concurenții MasterChef 2024, din această seară?

Melinda Cutur, Ionuț Varga, Ramona Manole, Diana Rogo, Alexandru Hada, Andra Podoaba, Cosmin Răducu, Traian Onisor, Ștefania Hriapcă, Mariana Kramarik, Sebi Dascălu și Florin Nistor sunt concurenții MasterChef 2024 din ediția 23 septembrie.

Melinda Cutur are 38 ani și este manager sală o evenimente din Timișoara, orașul în care s-a născut și a crescut. A avut o copilărie frumoasă, însă “presărată” cu corecții disciplinare din partea mamei. Femeia însă s-a stins din viață. Ea este mamă a unui băiețel care are, din păcate, ceva probleme de dezvoltare, cauzate de un stop respirator la un an.

Ea este cea care petrece mai mult timp cu copilul pentru că tatăl este mai mereu plecat. Bărbatul este manager la o firmă de monumente funerare. Melinda s-a apucat de gătit abia după ce mama ei s-a stins din viață.

Concurenții MasterChef 2024. Ionuț Varga este șofer, Ramona Manole este lăutăreasă în comuna Clejani

regiunea și tradițiile familiei sale ungurești i-au influențat stilul de gătit, păstrând tradiția preparatelor dulci și iuți. , Melinda Cutur ar vrea să-și îndeplinească un vis. Își dorește să construiască un centru de recuperare pentru copiii cu dizabilități. Ea regretă faptul că nu a plecat cu fiul ei în străinătate pentru recuperare.

Melinda a urmat Facultatea de Management și Școala de Asistent Medical Generalist, însă în prezent, este manager la o sală de evenimente.

Ionuț Varga are 30 de ani și este șofer în Sibiu. El a fost crescut de bunici, la țară. Spune că pasiunea pentru gastronomie de la ei o moștenește, mai ales că bunicul său a gătit pentru personalități. Bunicul său a inventat ciorba rădăuțeană cu stafide. După liceu, Ionuț Varga a plecat în Germania pentru a câștiga bani mai mulți.

Concurentul MasterChef 2024 a lucrat într-o tipografie. În Germania era nevoit să-și gătească, fiind singur. Acum lucrează ca șofer în Sibiu pentru a se putea întreține. El studiază la Facultatea de robotică. Înainte de pandemie a deschis un restaurant în Sibiu, pe care a fost nevoit să-l închidă din cauza acesteia. Însă adoră să gătească pentru familie.

Cine este Diana Rogo, una din concurentele MasterChef 2024?

Ramona Manole are 33 ani și este lăutăreasă în comuna Clejani și este fiica nelegitimă a lui Ioniță de la Clejani. Ea a crescut fără tată, iar copilăria ei a fost autentică și simplă, marcată însă de condițiile aspre de acasă. La doar 9 ani, mergea cu mătușile să culeagă urzici pe care le vindea apoi în piață.

Concurenta MasterChef 2024 a învățat să-și dorească mai mult și să nu fie afectată de lipsurile materiale. Deseori se întâmpla ca în unele zile să nu aibă bani nici de mâncare. Spunea că tatăl ei îi trimitea 300 de lei o dată la 3 luni.

În adolescență, Ramona Manole primea bani de la mama ei dacă gătea. Femeia venea obosită, de la cântari, și nu mai avea putere să stea la cratiță. Concurenta MasterChef s-a căsătorit la 14 ani și jumătate, dar după 12 ani a divorțat. Unul dintre cele mai grele momente din viața ei a fost când, la vârsta de 20 și ceva de ani, a trebuit să plece din țară pentru a lucra, lăsându-și fetele în România. În străinătate ea cânta pe străzi, dar și spăla vase.

Diana Ille Rogo are 30 de ani și este din Cluj. A avut o copilărie dificilă din cauza certurilor frecvente dintre părinți, Concurenta a făcut cursuri de actorie și a jucat în patru filme. Ea este prezentă și pe TikTok și Instagram. Tânăra predă cursuri offline despre feminitate. Mai mult, ea este antreprenor, căci acum 2 ani și-a lansat propriul brand de haine.

Concurenții MasterChef 2024, ediția 23 septembrie: Alexandru Hada este cercetător științific, Andra Podoaba – model plus size

Concurenta MasterChef 2024 este căsătorită de trei ani, dar formează un cuplu cu soțul ei de 12 ani. Cel mai dificil moment pentru Diana Rogo a fost o intervenție chirurgicală la colul uterin, experiență care a făcut-o să vadă cu alți ochi viața.

În emisiune, Diana a mărturisit că își dorește să scrie o carte de bucate a familiei.

Alexandru Hada are 28 ani și este din Arad. El este cercetător științific și i se mai spune și Jack, de la Jack din Titanic. Tânărul are înclinații și spre film și editare, și adoră să spună diverse povești pe Tik Tok. Cea mai importantă persoană din viața lui este Oana, iubita lui, cea care îi susține toate ideile.

Andra Podoaba are 27 și este model plus size în Cluj-Napoca. Ea a luat în greutate pentru că nu s-a alimentat corespunzător timp de 3 ani, cât a locuit în Germania. A fost crescută de mamă și de bunici. Bunica, de la care Andra a învățat să gătească, s-a stins din viață când ea avea 13 ani.

Concurenta MasterChef 2024 spune că gătitul o relaxează.

Cosmin Răducu este meșteșugar în lemn, iar Traian Onisor – pictor

Cosmin Răducu are 37 de ani și este meșteșugar în lemn, în București. De la 12 ani a făcut atletism, el fiind Campion Național până la 16 ani. A urmat Academia Navală, este inginer naval, însă a renunțat la a mai face această meserie. Cosmin are multe amintiri din copilărie.

Printre peripețiile lui se numără și momentul în care, pe la vârsta de 7 ani, convingea copii să meargă să repare iahturi vechi. Atunci au fost alergați de către paznici și au pierdut sculele. Pe la 11 ani, voiau să se joace pe un triaj de trenuri, să se urce într-o macara. El și alți doi prieteni au fost prinși, duși la secție și bătuți. Ulterior și-a mai luat o mamă de bătaie de la părinți, după ce aceștia au aflat năzdrăvănia pe care a făcut-o.

Cosmin Răducu iubește meșteșugăria, despre care spune că este o calitate moștenită chiar de la străbunicul lui. În prezent, el este meșteșugar în lemn. Împreună cu iubita lui, vrea să creeze o platformă, o aplicație pe partea de nutriție. Cosmin gătește de mic și a învățat de la ambii părinți. Pe iubita lui, cea care l-a și înscris la MasterChef 2024, a cucerit-o cu niște prăjituri făcute de el.

Traian Onisor, în vârstă de 43 de ani, este pictor în Cluj-Napoca. Fiind îndrăgostit de natură, bărbatul intenționează să se retragă într-un loc în mijlocul naturii. El și-a cumpărat o casă veche în Horia. A lucrat în industria ospitalieră peste 18 ani, în străinătate. Acesta își amintește că în Jersey culegea stridii și homari și îi gătea acasă.

Concurenții MasterChef 2024, ediția 23 septembrie: Mariana Kramarik este asistent social, iar Florin Nistor – șofer de tir

Traian Onisor își dorește să câștige marele premiu pentru a-și deschide un bistro fusion, cu produse locale.

Ștefania Hriapcă are 18 ani și este lash artist în Iași. Tânăra a avut o copilărie dificilă din cauza tatălui abuziv, alcoolic și dependent de jocuri de noroc. La 13 ani, mama a salvat-o, mutându-se la ea. Femeia lucra ca bucătăreasă pentru o familie. Acum, Ștefania este cea care își ajută mama cu bani de chirie sau mâncare. Ea s-a apucat, încă din timpul liceului, de cursuri de aplicat gene, iar ulterior a ajuns să se întrețină singură.

Mai mult, câștigă astfel încât își poate ajuta și mama. Pentru început a pus gene fetelor, acasă, în camera ei, pe pat, iar acum, la 18 ani, reușește să-și deschidă propriul salon. Un pas important pentru Ștefania va fi anul viitor când face nunta cu iubitul ei, Andrei, pe care l-a cunoscut la un meci de rugby unde el juca.

Mariana Kramarik are 59 de ani și este asistent social. Concurenta MasterChef 2024 a copilărit la țară până la vârsta de 14 ani, iar mai apoi, la liceu, s-a mutat la internat. A plecat în Germania, în urmă cu 9 ani, în căutarea unui trai mai bun. Mariana îngrijește bătrâni, dar le și gătește. Pasiunea pentru gastronomie o are de la mama ei, din copilărie. Își dorește să câștige sezonul 9 MasterChef 2024 și să se reprofileze. Concurenta vrea să lucreze într-o bucătărie.

Sebi Dascălu este pasionat de carne

Un moment greu prin care a trecut Mariana, a fost acum 17 ani când, în urma unei afecțiuni medicale, a fost moarte clinică. Este fericită însă că a trecut cu brio. Mariana este divorțată și este mamă a trei copii, două fete și un băiat.

Sebi Dascălu are 25 ani și este din județul Neamț. El s-a născut în satul Ion Creangă, de lângă Roman, iar părinții nu aveau mari posibilități financiare. Tata lucra pe șantier, iar mama într-un depozit de logistică. Pe când avea 8 ani, împreună cu părinții, a plecat în Italia pentru un trai mai bun.

Acolo a descoperit că este pasionat de carne. Tânărul a cumpărat și studiat numeroase cărți de specialitate despre carne. În prezent este măcelar, iar carnea de vită e sfântă pentru el.

Concurentul MasterChef 2024 are o măcelărie foarte bine cotată, axată pe maturarea cărnii. El și-a cunoscut soția când aveau 14 ani și de atunci sunt împreună. Sebi este tatăl unei fetițe de 5 luni.

Florin Nistor are 53 ani, este șofer de tir și provine dintr-o familie numeroasă și modestă. A făcut 18 ani de kickboxing, a câștigat locul II la olimpiada pe țară, iar pasiunea pentru gătit a descoperit-o la 12 ani. El spune că își dorește să gătească alături de Chef Sorin Bontea. Concurentul MasterChef este căsătorit și are 4 copii.