Cine sunt concurenții MasterChef 2024 din ediția 30 septembrie? Laurențiu Paicu este arhitect, Mariana Constantin este psiholog, iar Roxana Birica este prezentatoare tv

Chef Florin Dumitrescu, Chef Sorin Bontea și Chef Cătălin Scărlătescu sunt pregătiți să jurizeze concurenții MasterChef 2024, show-ului culinar ce se difuzează luni și marți, de la 20.30, pe VOYO și pe PRO TV.

Concurenții MasterChef 2024, ediția 30 septembrie. Ciprian Antone este cârciumar, Eduard Mezinca – ajutor bucătar

Ciprian Antone, Eduard Mezinka, Eti Mandik Stoica, Laurențiu Paicu, Mariana Constantin, Mihai Frățilă, Mihai Ilies, Raluca Simion, Roxana Birica, Roxana Cionca, Timotin Gutiera, Victor Marțolea 30 septembrie.

Ciprian Antone are 44 ani și este cârciumar în București. A prins epoca comunistă când se stătea mult la cozi pentru a putea cumpăra ceva. Părinții lucrau la fabrică. Își amintește serile în care la bloc se reuneau vecinii și toți găteau cu ușile deschise. Concurentul s-a apucat de gătit de nevoie, la 18 ani, când s-a mutat singur, și își amintește că prima ciorbă a făcut-o cu mama în telefon. N-a ieșit gustoasă, așa că s-a dus și și-a cumpărat o carte de bucate.

A studiat Facultatea de Drept și a lucrat doi ani și jumătate pro bono pentru un cabinet, însă a realizat că nu e de el meseria. S-a angajat într-un bar dintr-o benzinărie, iar ulterior a mai lucrat și în alte domenii, cum ar fi ospitalitatea și managementul de evenimente.

În urmă cu 4 ani, Ciprian și-a deschis propria cârciumă, unde a avut libertatea să creeze un meniu original și reinterpretat, chiar ușă în ușă cu UNATC-ul. El oferă discounturi la studenți.

Unul dintre concurenții MasterChef 2024 a căzut în patima băuturii. Despre cine este vorba?

Eduard Mezinca are 37 ani, este ajutor bucătar și este din Timișoara. Tânărul are o poveste impresionantă de viață. Tatăl este singurul care a mai rămas în viață. Fratele i-a murit când avea 5 ani, într-un accident cu o mașină de karting, iar mama s-a stins în 2009, răpusă de cancer. Din cauza traumelor, atât Eduard cât și tatăl lui au căzut în patima băuturii.

Concurentul MasterChef 2024 a fost plecat în străinătate, unde făcea într-adevăr și practică de bucătărie, dar anturajele au început să îi dicteze viața și era cât pe ce să comită niște lucruri groaznice.

Acum însă, Eduard a reușit, cu ajutorul soției, să meargă pe un făgaș bun. A descoperit bucătăria și a fost plecat de multe ori, de-a lungul timpului, să facă practică atât în țară, cât și în străinătate. Acum este ajutor de bucătar într-un restaurant din Timișoara.

Eti Mandik Stoica are 43 ani și este casnică. Ea locuiește în județul Siibiu, deși s-a născut și a copilărit în Israel. Are 4 copii, toți născuți în Israel, însă își mai dorește o fetiță. S-a căsătorit cu vecinul ei, Petru, să nu facă armata și sunt împreună de 26 de de ani. Ei s-au mutat din Israel în România în 2016.

a absolvit Liceul de Artă, în Israel. Îi place să gătească, să primească musafiri la masă. Se mândrește cu faptul că a slăbit, după ce, în trecut, cântărea 125 kilograme.

Laurențiu Paicu are o colecție de genți foarte scumpe pe care le consideră investiții

Laurențiu Paicu are 34 ani, locuiește în București, și este arhitect. Consideră că partea creativă a moștenit-o de la mama lui. Ea era cea care gătea când era mic și îl lăsa pe lângă ea să experimenteze. De mic a fost atras de pictură, picta pe pietre, pe sticlă, pe oriunde apuca. Medicul de familie le-a recomandat părinților să-l înscrie la Școala de Arte. A terminat Facultatea de Arhitectură de la Oradea.

Inițial și-a dorit să devină designer vestimentar, dar și-a dat seama că sunt șanse să nu câștige atât de bine, așa că a descoperit arhitectura. Îi place să meargă la sală și este pasionat de modă. Tânărul are o colecție de genți foarte scumpe pe care le consideră investiții. În colecția lui se regăsește și geanta porumbel din Sex & The City.

Laurențiu Paicu are propriul studio, un brand pe care l-a creat cu prietena sa bună, Andra Marinescu.

Mariana Constantin are 55 ani și este psiholog în București. A avut o copilărie dificilă, tatăl ei a fost alcoolic. Bărbatul nu mai este în viață, mama, da. Concurenta MasterChef 2024 a studiat Faculatea de Relații Publice, Master în Marketing, iar acum este la a doua facultate, Psihologie. A făcut formări de psihoterapeut. La 18 ani era contabilă, iar mai târziu și-a deschis propria afacere. Soțul ei și-a lăsat job-ul pentru a lucra la afacerea firmei.

Mihai Frățilă își creste singur cei doi copii

În 2011 a avut o pierdere financiară, a investit în imobiliare. Cu ajutorul mamei ei, chiar și financiar, și rugăciunile către Dumnezeu, a reușit să treacă peste această situație. În perioada grea, cu pierderea financiară, concurenta MasterChef 2024 s-a îngrășat foarte mult. După ce medicii i-au spus că nu este o problemă fizică, a început terapia. Ulterior a devenit psihoterapeut și a reușit să și slăbească.

Mihai Frățilă are 54 ani, este inginer și locuiește în Cluj. Este divorțat și are doi copii, un băiat și o fată, ei fiind motivul pentru care s-a înscris la MasterChef 2024. Bărbatul a învățat să gătească serios în momentul în care a rămas singur cu cei doi copii. În tinerețe, concurentul obișnuia să skieze între 50 și 90 de zile pe an. El a fost pasionat de sport încă din copilărie, iar în adolescență și-a canalizat energia înspre baschet, sport pe care l-a practicat până la 40 de ani.

Raluca Simion are 38 ani, este copywriter, și locuiește în București. Pasiunea ei principală rămâne scrisul și arta, la care adaugă cu mândrie gătitul, sala și kickboxingul. Își amintește că în copilărie, bunica ei gătea până seara târziu pentru ea, iar cel mai tare îi plăcea atunci când îi făcea turtă dulce.

Concurenta MasterChef 2024 spune că este o fire puternică și că a luat-o de multe ori de la capăt în viață. A rămas de două ori pe drumuri, o dată la 20 de ani și o dată la 30 de ani. A reușit să depășească ambele momente cu ajutorul instinctului de supraviețuire.

Concurenții MasterChef 2024. Roxana Birica, prezentator la emisiuni de folclor, a slăbit peste 50 de kilograme după o operație la stomac, și și-a pus silicoane.

Roxana Birica are 32 de ani și este prezentatoare tv. Tânăra este din București și spune că a avut o copilărie frumoasă. Mama ei, care este solistă de muzică populară, o tot trimitea la diverse sporturi. La balet nu i-a plăcut, așa că a ajuns la tenis. Roxana a a avut mai multe job-uri în Anglia, unde a și stat o perioadă de timp, a fost și organizator la Casa Regală pe partea de evenimente de caritate. Acum este prezentator la emisiuni de folclor. Concurenta MasterChef 2024 este căsătorită de 6 ani.

Când avea în jur de 18 ani a slăbit peste 50 de kilograme după o operație la stomac. Ulterior și-a pus și silicoane.

Roxana Cionca are 34 de ani și este antreprenor în Timișoara. Ea a copilărit la țară și își ajuta părinții la muncile câmpului. Iar de la 15 ani a vândut într-o piață. Ulterior a călătorit și în Australia la frații ei, unde făcea munca de jos. Este căsătorită și a fost plecată cu soțul ei în Danemarca, iar la întoarcerea acasă și-au deschis o ciocolaterie.

Este pasionată de dulciuri, în special de ciocolata, susține că “îi curge ciocolata prin vene”. Ulterior, aceștia au deschis o fabrică și apoi o gelaterie. Visul este este să își deschidă un muzeu de ciocolată.

Gutiera Timotin este make-up artist în Chișinău

Gutiera Timotin are 26 de ani și este make-up artist în Chișinău. Mama este bibliotecară, iar tatăl are firmă de construcții. Tânăra mai are o soră care este medic și un frate care locuiește în Germania. Ea a făcut dansuri de mică, a cântat, a pictat, a făcut basket, și a luat lecții de chitară.

Concurenta MasterChef 2024 a absolvit Facultatea de Jurnalism în Chișinău. Din clasa a X-a machiază, și mai și predă. Se gândește să se mute pe viitor în România pentru a câștiga mai bine din make-up.

Victor Marțolea are 44 de ani și este constructor în Pașcani. La 13 ani a fost selectat pentru echipa de fotbal din Piatra, iar până pe la 17 ani a locuit în Piatra Neamț. A fost nevoie să revină cu toții în Pașcani pentru că afacerea familiei a dat faliment. La 20 de ani a plecat în Marea Britanie unde erau deja părinții lui. De-a lungul timpului, a avut mai multe job-uri, a lucrat în spital pe zona de curățenie prima dată, după câteva cursuri făcute. Acolo a fost responsabil de respectarea normelor spitalului în legătură cu mâncarea.

Cine este Victor Marțolea, unul dintre concurenții MasterChef 2024?

Ulterior a fost curier câțiva ani. Mai apoi a urmat un curs, de 6 ani, de Specialiști în investiții, fonduri, pensii. S-a angajat la cel mai mare grup de bănci din Europa, unde a lucrat 9 ani. A avut funcție de conducere și avea peste 20 de directori în subordine. Ulterior a trăit o mare dezamăgire, a fost acuzat de fraudă, și chiar dacă s-a dovedit că nu a fost vinovat, nu a mai intrat în domeniu.

În 2015-2016 a urmat și un curs de pilotaj avioane ușoare, din pasiune. În 2017-2018 un fost sunat de un fost partener care i-a propus să fie asociați, din acel moment el se numește constructor. Din 2021 a revenit în țară împreună cu toată familia, și este dezvoltator imobiliar. Soția era guvernantă la una dintre cele mai bogate familii din Londra. Cei doi au 4 copii. Cel mai greu le-a fost cu tripleții.