Cine sunt Cristina și Andreea, femeile pilot care operează singurul zbor din UE către Siria. Pericolele la care sunt expuse româncele

Două românce operează singura cursă din Uniunea Europeană către capitala Siriei, Damasc. Zborul DNA541 reprezintă ”o misiune aparte”, în contextul tensionat din Orientul Mijlociu, cu conflicte active între Iran și Israel. Două femei tinere operează zborul către Damasc: Cristina Preda (comandant) și Andreea Penca (copilot).

Dan Air, companie aviatică 100% românească, a anunțat că operează singura cursă din Uniunea Europeană către Damasc. Zborul se face cu , având plecare de la București. Ca un element de culoare: echipajul este format exclusiv din femei.

Cristina Preda este director de zbor la Dan Air și prima femeie din Europa care deține această poziție operațională de top într-o companie aeriană. Are mii de ore de zbor, atât pe avioane Boeing, cât și Airbus. Fiică de pilot Tarom, ea promovează egalitatea de gen în sectorul aviatic, recunoscând faptul că încă există prejudecăți în acest sector profesional.

Până să devină pilot, Cristina Preda a lucrat ca director de marketing la compania Scania România.

Cristina Preda este fiică de pilot și a lucrat la o companie care vinde camioane și tiruri

”Făcusem o facultate de management și marketing, urmată de un master și lucram coordonator de marketing la o companie care vinde camioane în România.

Imediat după facultate am vrut să încep școala de aviație dar a intervenit din nou tata și mi-a spus că ar trebui să lucrez, că poate îmi place să fac ceea ce am studiat. Declicul a fost când mă apropiam de 30 de ani și nu eram foarte fericită cu ceea ce făceam și am spus că e ultimul moment să-mi urmez visul.

Tatăl meu a fost foarte mândru de mine, dar inițial a fost și prima piedică, mânat de aceste prejudecăți. Apoi a început să aibă colege în cockpit și i s-a părut că se descurcă. El a fost o dovadă clară că existau aceste prejudecăți. Și cred că există în continuare, dar la un nivel mult mai subtil”, a povestit Cristina Preda într-un .

Andreea Penca a fost însoțitoare de bord și a făcut școala de pilotaj în SUA

Andreea Penca lucrează în aviație din anul 2007 și a operat zboruri în Europa, Asia, Africa și Statele Unite. Are mii de ore la manșă, iar înainte să devină pilot, a lucrat timp de șapte ani ca . În 2014, ea a decis să urmeze cursurile unei școli de pilotaj din Miami.

”Momentan aviația este o lume a bărbaților și sunt convinsă că este mai dificil pentru orice femeie să intre în această lume, dar cred că lucrurile se schimbă și vor evolua favorabil pentru noi femeile și în viitor.

La fel ca bărbații, cred că și femeile, pentru a deveni lideri respectați trebuie să dea dovadă de foarte multă responsabilitate, profesionalism și ambiție. În această meserie, e nevoie, de asemenea, și de multă răbdare și perseverență, astfel că, având aceste calități, orice femeie poate să își găsească locul în această industrie dominată de bărbați”, a explicat Andreea Penca într-un interviu pentru .

Siria are nivelul 9 (maxim) de alertă din partea MAE

Siria rămâne considerată o țară periculoasă, în ciuda faptului că, după căderea regimului Assad, conducerea a fost preluată de Ahmed al-Sharaa, un lider interimar care susținut atât de grupările armate (inclusiv fostul HTS) cât și forțele kurde (SDF), care au semnat un acord în acest sens.

Ministerul Afacerilor Externe din România a păstrat nivelul de alertă la 9 (nivel maxim) încă din decembrie 2024, când îndemnul autorităților române a fost clar: ”părăsiți urgent țara”.

Capitala Damasc este considerată o zonă ceva mai sigură, având parte de o prezență militară și de securitate puternică. În 2025, aici au mai fost raportate atacuri cu drone și mortiere în suburbii sau asupra unor clădiri guvernamentale. Militanții și foștii membri ISIS, precum și opoziția înarmată pot lansa atacuri punctuale.

Oficial, în Siria, femeile au drepturi egale cu al bărbaților, însă, în realitate, dreptul familial (căsătoria, divorțul, custodia) rămâne în mare parte bazat pe Sharia (set de reguli islamice bazate pe Coran).

Româncele pilot nu au voie să poarte fuste scurte, pantaloni strâmți sau machiaj strident, în Siria

Gruparea HTS (Hayat Tahrir al-Sham), care a preluat recent Damascul, a impus reguli stricte pentru femei și au introdus directive care de tip burkini (costum de baie care acoperă întrgul corp, exceptând fața, mâinile și picioarele) la plaje. Pe de altă parte, Aisha al-Dibs a devenit singura femeie care conduce o structură guvernamentală în Siria: Borul pentru Afaceri ale Femeilor.

Femeile europene care vizitează Siria sunt sfătuite să adopte o vestimentație ”modestă și conformă normelor culturale și religioase locale”. Acesta include rochii sau fuste lungi, până la glezne, pantaloni lungi dar nu strâmți și mâneci lungi, cel puțin până la coate.

Părul trebuie acoperit, mai ales în zonele controlate de HTS și este de evitat machiajul strident, bijuteriile vizibile sau hainele prea colorate.