Cine sunt, de fapt, actorii care joacă în Moromeții 3. Distribuția este colosală și bugetul e unul pe măsură

Horațiu Mălăele, Oana Pellea și Alex Călin sunt actorii care interpretează personajele principale din proiectul grandios: Moromeții 3. Filmul are o distribuție de excepție, dar și un buget pe măsură.

Cine sunt actorii din Moromeții 3

a fost creat într-un spațiu cinematografic în care, cu măiestrie, istoria și tradițiile țării noastre. Producția reprezintă, de fapt, o continuare a trilogiei începute de Stere Gulea în anul 1987.

Filmul, al cărui titlu internațional este The Moromete Family: Life as Prey, își are acțiunea plasată 1954. Acesta este anul în care Nicuale Moromete, ajuns un scriitor apreciat, trece printr-o cumpănă.

Acesta este prins într-un triunghi amoros, totul în timp ce încearcă să se adapteze la regimul comunist instaurat recent. Niculae Moromete trăiește o poveste de iubire tumultoasă cu Vera. Dar ea este o femeie măritată, astfel că are de făcut o alegere dificilă, fiind prins carieră și influențele ideologice ale epocii.

Regia și scenariul îi aparțin lui Stere Gulea, care promite că va aduce o nouă perspectivă asupra transformărilor prin care România a trecut în perioada postbelică.

Cine joacă în film

Niculae Moromete este interpretat de Alex Călin. Lui i se alătură Horațiu Mălăele, în rolul lui Ilie Moromete, Oana Pellea, precum și Mara Bugarin, ce o aduce la viață pe Aurora Cornu.

Olimpia Melinte o interpretează pe Vera Soloman, iar Razvan Vasilescu pe Cocoșilă. Dana Dogaru este Catrina Moromete. Dorina Chiriac o joacă pe Mărioara Bâzdoveica și Calin Stanciu Jr. pe Dobrinoiu.

În Moromeții 3, care are un buget alocat de 1,6 milioane de euro, mai joacă: Iulian Postelnicu, oma Cuzin, Ana Ciontea, Laurențiu Bãnescu, Conrad Mericoffer, Ioan Andrei Ionescu, Andreea Bibiri, Ilinca Harnut, Aida Economu și Eduard Moca.

Filmul a avut avanpremiera pe 1 august, la festivalul Film în sat. Dar a mai fost proiectat și la TIFF la Cluj-Napoca, TIFF Chișinău, Serile Filmului Românesc de la Iași, Film în Sat la Peștișani și TIFF Timișoara, notează

Pe 13 noiembrie, de la ora 19:00, la Sala Ion Caramitru a Teatrului Național București, va avea loc și o gală organizată de tere Gulea, actorii Horațiu Mălăele, Alex Călin, Olimpia Melinte și Mara Bugarin. Biletele pot fi achiziționate de pe