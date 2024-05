Cine sunt, de fapt, Elian Miță și Marius Ghiță, faimoșii cofetari de pe TikTok. Pasiunea lor pentru deserturi i-a ajutat să vadă lumea întreagă

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că TikTok-ul a reprezentat rampa de lansare a multor persoane. Este și cazul lui Elian Miță și al lui Marius Ghiță, faimoșii cofetari care au cucerit inimile pofticioșilor. Aproape că nu există bucureștean care să nu fi auzit sau să fi încercat deserturile de La Gemuleț. Iată cum a început să prindă contur pasiunea lor.

Cine este Elian Miță și cum a ajuns faimos

În mediul online, . Talentatul cofetar i-a uimit pe toți cu deserturile sale pe care le prepară cu multă dragoste. Nu doar că arată bine, dar au și un gust extraordinar.

Elian Miță a crezut în visul lui și bine a făcut. În prezent, acesta are peste 1 milion de urmăritori pe TikTok, platforma care i-a adus faima. Totul a început din pandemie, atunci când Elian a postat primele sale deserturi. Ceea ce a urmat după aceea a fost un vis împlinit.

Elian Miță și Marius Ghiță sunt faimoși în mediul online și nu numai. De-a lungul timpului, aceștia s-au remarcat datorită deserturilor fabuloase și nu este de mirare că abia mai fac față cererilor.

Nu există desert pe care Elian Miță și Marius Ghiță să nu îl poată face. Cei doi stau foarte bine și la capitolul imaginație, astfel că

Cu ce se ocupă, de fapt, Marius Ghiță

Elian Miță este de departe cel mai cunoscut cofetar de pe TikTok. În timp ce pasiunea sa pentru deserturi a fost una evidentă, Marius Ghiță a trebuit să fie convins de asta. Spre deosebire de Elian, Marius este la bază IT-ist.

Marius îl cunoaște pe Elian de multă vreme, dar nu s-a gândit niciodată să facă pași serioși spre acest paradis al deserturilor. Însă, văzând că Elian are din ce în ce mai mult succes, iar afacerea lui se extinde, a decis să se asocieze.

”Cu Marius Ghiță mă cunosc de foarte mult timp, iar el nu a avut și nici nu prea are treabă cu prăjituritul. A lucrat și lucrează în IT, doar că văzând că toată treaba asta ia amploare, am decis să ne asociem și să deschidem un laborator de cofetărie.”, a spus Elian pentru

Împreună, cei doi se prezintă în online ca fiind EM Sweets, adică doi cofetari care transformă visul oricui într-un desert uimitor. Pasiunea pentru cofetărie nu le-a adus doar recunoașterea celor din online, ci le-a deschis orizonturi la care nici măcar nu îndrăzneau să viseze.

De când au început să lucreze împreună, Elian și Marius au văzut întreaga lume. Cei doi au fost în Statele Unite ale Americii, în Antarctica, în Maldive, dar și în alte destinații de vis.

Peste tot pe unde au mers și au avut posibilitatea, nu s-au lăsat până nu au preparat un desert. Cel mai recent astfel de experiment a fost un tort pe care l-au pregătit chiar pe străzile din Nepal.