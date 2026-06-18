Cine sunt, de fapt, Mihai Marica și Ferencz Tunyogi. Cei doi arbitri vor debuta alături de Istvan Kovacs la Campionatul Mondial

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Campionatul Mondial de Fotbal este în plină desfășurare. În ciuda faptului că România nu a reușit să se califice la turneul final, țara noastră va fi reprezentată. Mai exact, se află în l . Dacă Kovacs este extrem de cunoscut, același lucru nu se poate spune și despre colegii săi.

Cine este, de fapt, Mihai Marica

Mihai Marica (39 de ani) s-a născut în mai 1987 la Bistrița, iar ulterior s-a stabilit la Cluj-Napoca. Acesta a urmat Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj. Pe lângă arbitrajul la cel mai înalt nivel, Marica a lucrat în managementul vânzărilor în domeniul fitness-ului.

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Începuturile în arbitraj au pornit de la o vârstă foarte fragedă, la doar 17 ani (în 2004), pornind de la meciurile județene și interșcolare din Bistrița-Năsăud. Debutul în Liga 1 (n.r. – actuala SuperLiga) s-a produs în anul 2014, pe când nu împlinise încă 27 de ani, la un meci între Steaua București (n.r. – așa cum se numea FCSB la acel moment) și Corona Brașov.

Supranumit „Sniperul”, Mihai Marica a fost protagonist în cele mai importante competiții, iar meciurile de referință sunt următoarele: Finala EURO U19 (2024) și finala UEFA Champions League (2025). Totodată, asistentul a făcut parte din brigada românească de la Campionatul Mondial al Cluburilor din vara lui 2025. Bistrițeanul este purtător al ecusonului FIFA din 2021.

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Ferencz Tunyogi (41 de ani) s-a născut în iunie 1985 și este originar din Zalău, județul Sălaj. Acesta a bifat primul meci la Liga 2 în 2008, ca promovarea în SuperLiga să vină în anul 2017, când a fost protagonist într-un CFR Cluj – Juventus București, disputat în data de 1 octombrie, câștigat de ardeleni cu scorul de 2-0.

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Tușierul face parte din brigada de top condusă de Istvan Kovacs, alături de care a participat la finala UEFA Champions League din 2025, cât și la Campionatul Mondial al Cluburilor 2025. Ferencz Tunyogi a primit ecusonul FIFA în anul 2022, iar participările sale în cele mai importante competiții au fost constante.

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În lumea fotbalului, tușierul este cunoscut ca fiind un asistent extrem de calm, concentrat și cu un plasament excelent, fiind complementul ideal pentru stilul autoritar al lui Istvan Kovacs. Împreună cu Kovacs și Marica, Tunyogi formează în acest moment cea mai de succes brigadă de arbitri a fotbalului românesc.

De menționat este că Ferencz Tunyogi a ieșit în evidență în fotbalul românesc la o partidă dintre Petrolul și Rapid. Asistentul a respectat cu sfințenie regulamentul și a decis repetarea a două penalty consecutive. Motivul? Mihai Popa nu avea cel puțin un picior pe linia porții. În cele din urmă portarul a fost eliminat, iar prestația lui Tunyogi a fost extrem de apreciată, în condițiile în care a luat deciziile corecte fără ajutorul sistemului VAR. Puteți viziona .