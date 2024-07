Cine sunt, de fapt, părinții lui Andrei Versace. Cum a ajuns bogat regele fițelor din București și ce afaceri avea

Sâmbătă, 20 iulie, Andrei Versace, cunoscut și sub numele real Andrei Pârvan, unul dintre cei mai faimoși și controversați influenceri din România, a fost găsit fără viață în propria locuință. El era extrem de popular în online și nu se ferea niciodată să-și arate luxul în care trăia, dar de unde proveneau toți acești bani.

Cum a ajuns „regele fițelor” Andrei Versace

După ce paznicii complexului au sunat la 112 pentru a semnala , echipele de intervenție s-au deplasat imediat la fața locului.

Un echipaj de descarcerare de la ISU București-Ilfov. Corpul neînsuflețit al tânărului a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală pentru efectuarea autopsiei

Pentru a-l sprijini financiar pe Andrei Pârvan, cunoscut sub numele de Andrei Versace, părinții săi au depus eforturi considerabile, lucrând de la răsăritul soarelui până la lăsarea întunericului, reușind astfel să dezvolte un mic imperiu imobiliar în ultimii ani.

Cel mai recent proiect al lor constă într-o clădire de locuințe într-o zonă problematică din apropierea Pieței Romane, proiect care a generat numeroase controverse, conform

Afacerile care produceau cei mai mulți bani pentru Andrei Versace

În încercarea de a crea surse de venit pentru fiul lor extravagant, părinții lui Andrei Versace au dat peste situații dificile, inclusiv litigii legale. Mai mulți proprietari i-au acționat în justiție, susținând că documentele utilizate pentru construcția unor imobile ar fi fost neregulate și solicitând anularea acestora. Astfel, părinții lui Versace au fost implicați în diverse procese legale, potrivit

Versace a câștigat notorietate datorită aparițiilor sale în showbiz, afișându-se la petreceri extravagante și încercând să apară alături de cât mai multe celebrități, evidențiindu-și averea și stilul de viață opulent.

A aruncat bani la întâmplare și a reușit, într-o singură seară, în doar câteva ore, să piardă o sumă enormă la jocurile de noroc: 12.000 de euro, mai arată spynews.ro.

Potrivit antena3.ro, Andrei Versace moștenise o sumă considerabilă de bani și deținea și afaceri în domeniul imobiliarelor. A construit blocuri și case și avea în proprietate o clădire în zona Dorobanți din Capitală.

În cadrul unei emisiuni difuzate pe Antena Stars cu câțiva ani în urmă, Andrei Versace și-a prezentat locuința, un apartament cu numeroase camere care, la acel moment, spunea influencerul, valora jumătate de milion de euro.

„Este un apartament cu foarte multe camere. E proprietate personală clădirea. Am mai multe terase. E un apartament de 600 000 de euro, pe Dorobanţi. Am o privelişte frumoasă aici sus! Apartamentul de la ultimul etaj e al meu (…) Într-adevăr, am o relaţie, sunt cu o fată, suntem la început, ne înţelegem bine şi sper să nu ne dezamăgim unul pe altul. Este vorba de o brunetă”, spunea pe atunci Andrei Versace la Antena Stars.