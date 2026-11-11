Cine sunt femeile care le-au cucerit inimile fotbaliștilor de la Universitatea Craiova! Galerie foto

ADVERTISEMENT

Fotbaliștii Universității Craiova sunt obișnuiți să se afle în centrul atenției atunci când intră pe teren, însă viața lor din afara stadionului stârnește, la rândul ei, curiozitatea suporterilor. Dincolo de goluri, victorii și lupta pentru trofee, jucătorii oltenilor au propriile povești de dragoste. FANATIK prezintă 11 cupluri din vestiarul formației din Bănie, într-o galerie foto specială.

Cine sunt iubitele și soțiile fotbaliștilor de la Universitatea Craiova! 11 cupluri, 11 povești de dragoste

Universitatea Craiova are în lot fotbaliști români și străini, cu experiențe și povești de viață diferite. Unii și-au întemeiat deja familii, în timp ce alții preferă să-și păstreze relațiile departe de atenția publicului.

ADVERTISEMENT

Ștefan Baiaram, Nicușor Bancu, Vladimir Screciu sau Alexandru Cicâldău sunt nume familiare suporterilor din Bănie. Alături de ei, fotbaliști precum Oleksandr Romanchuk, Pavlo Isenko și Carlos Mora și-au construit o nouă etapă a carierei în România. În spatele imaginilor de pe gazon se află și viața personală a jucătorilor. FANATIK a reunit fotografii cu 11 fotbaliști ai Universității Craiova și partenerele lor.

Ștefan Baiaram și Cristina Răduț. Nuntă spectaculoasă cu Pepe și cu măști de Zorro

Ștefan Baiaram și Cristina Răduț formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din vestiarul Universității Craiova. Cei doi sunt împreună din 2021, iar povestea lor de dragoste a ajuns la un nou nivel în 2026. La începutul lunii ianuarie, fotbalistul și-a cerut iubita în căsătorie pe o plajă din Miami, unde a pregătit un moment romantic și i-a făcut o declarație emoționantă. Pe 14 iunie 2026, Baiaram și Cristina au spus „Da!” la Craiova, în cadrul cununiei civile, urmată de o petrecere spectaculoasă. Evenimentul fusese programat inițial la finalul lunii mai, dar a fost amânat după ce fotbalistul a fost convocat la echipa națională a României.

ADVERTISEMENT

Petrecerea a avut parte și de un moment inedit. La dansul mirilor, Ștefan Baiaram a purtat un costum negru și o mască inspirată de celebrul personaj Zorro, în timp ce Cristina a impresionat într-o rochie roșie elegantă, accesorizată cu o mască asortată. Cei doi au pregătit dansul pe ultima sută de metri, însă momentul a făcut senzație printre invitați.

ADVERTISEMENT

La eveniment au participat numeroși fotbaliști ai Universității Craiova, printre care Nicușor Bancu, Mihnea Rădulescu, Assad Al Hamlawi, Stevan Nsimba, Alexandru Crețu și Darius Fălcușan. Atmosfera a fost întreținută de Pepe, iar jucătorii oltenilor au sărbătorit și performanțele echipei, scandând „Cupa și Campionatul!”.

ADVERTISEMENT

Cristina Răduț nu este străină de sportul de performanță. Soția lui Baiaram practică kickboxingul și a concurat în cadrul Dynamite Fighting Show. Cei doi au trecut împreună și prin perioade dificile, iar după cererea în căsătorie, Cristina a transmis un mesaj emoționant despre relația lor și sprijinul pe care și l-au oferit reciproc de-a lungul anilor.

Nicușor Bancu și Cătălina. Căpitanul Universității Craiova, împlinit și în viața personală

Nicușor Bancu este unul dintre cei mai reprezentativi fotbaliști ai Universității Craiova. Căpitanul oltenilor a devenit, de-a lungul anilor, un reper pentru suporteri, iar viața de familie ocupă un loc important în afara terenului.

ADVERTISEMENT

Bancu și Cătălina și-au oficializat relația în 2021. Evenimentul a atras atenția și în lumea fotbalului, printre cei prezenți numărându-se persoane apropiate jucătorului și colegi de echipă. Spre deosebire de alte cupluri din fotbal, cei doi nu își transformă constant viața privată într-un subiect public, preferând să păstreze discreția.

Vladimir Screciu și Mia Forghici. Relația care a atras atenția în Bănie

Vladimir Screciu se numără printre fotbaliștii importanți ai Universității Craiova, iar viața sa sentimentală a devenit, la rândul ei, subiect în presa sportivă. În octombrie 2026, FANATIK a relatat despre , o tânără care a atras atenția și prin aparițiile sale publice. Ea i-a fost alături la multe competiții sportive, dar și în vacanțe exclusiviste, cum ar fi cea petrecută în Mykonos, supranumită „insula miliardarilor”.

Screciu, crescut în fotbalul craiovean, este obișnuit cu presiunea tribunelor și cu atenția suporterilor. În schimb, în privința vieții personale, fotbalistul a preferat să nu ofere prea multe detalii.

Oleksandr Romanchuk și Lina Kopachuk. Povestea familiei ucraineanului de la Craiova

Oleksandr Romanchuk a ajuns la Universitatea Craiova după o perioadă în care cariera sa s-a desfășurat în afara României. Fundașul ucrainean a reușit să se integreze în echipa olteană, iar viața de familie reprezintă o parte importantă a poveștii sale. , apare alături de acesta în fotografii publicate pe rețelele de socializare, inclusiv în imagini de familie și din vacanțe.

Romanchuk a vorbit public despre felul în care a fost primit în România și a descris Craiova drept a doua sa casă după Ucraina. Pentru fundaș, legătura cu orașul depășește astfel experiența strict sportivă.

Pavlo Isenko și iubita sa. O apariție care a atras privirile la stadion

Pavlo Isenko este un alt fotbalist ucrainean din lotul Universității Craiova. Portarul a atras atenția nu doar prin evoluțiile sale, ci și printr-o apariție alături de partenera sa. Cei doi au fost surprinși de fotoreporterul FANATIK împreună în tribunele stadionului „Ion Oblemenco”, la meciul Universitatea Craiova – Ararat Armenia, disputat în luna august.

O lună mai târziu, Isenko a făcut pasul cel mare! În septembrie 2026, portarul oltenilor și-a cerut iubita, Sophia Khrustaliova, în căsătorie, în timpul unei vacanțe petrecute la Forte dei Marmi, în Toscana. , chiar pe plajă, la apusul soarelui.

Isenko a amenajat un semicerc din lumânări, lângă care a așezat trandafiri albi. Apoi și-a condus iubita în decorul romantic, s-a așezat în genunchi și i-a oferit inelul de logodnă. Emoționată, Sophia a spus „Da!”, iar cei doi s-au îmbrățișat. Imaginile de la momentul special au fost publicate pe rețelele de socializare, iar Universitatea Craiova i-a felicitat pe îndrăgostiți.

Alexandru Cicâldău și Georgiana Bogasievici. Căsătorie în mare secret, cu Mirel Rădoi naș!

Alexandru Cicâldău a făcut pasul cel mare în viața personală în luna septembrie 2026. , femeia alături de care trăiește o poveste de dragoste de aproximativ doi ani. Cei doi au ales să organizeze evenimentul în mare discreție, fără să atragă atenția presei.

Cununia civilă a avut loc pe 15 septembrie, la Primăria din Balș, județul Olt, iar nași au fost Mirel Rădoi și soția sa, Viviana. Alegerea fostului antrenor al Universității Craiova nu a fost întâmplătoare, având în vedere relația apropiată dintre Rădoi și Cicâldău, care au colaborat atât la echipele naționale ale României, cât și la formația din Bănie.

Georgiana Bogasievici este cu cinci ani mai mare decât fotbalistul și a absolvit Facultatea de Drept a Universității din București. Cei doi au preferat să-și trăiască relația departe de lumina reflectoarelor, iar vestea căsătoriei a devenit publică abia la aproximativ două săptămâni după ceremonie.

Tudor Băluță și Ana Maria Caycedo. Nuntă de poveste într-un palat din Spania, cu Ianis Hagi naș!

Tudor Băluță și Ana Maria Caycedo formează unul dintre cele mai interesante cupluri din vestiarul Universității Craiova. Fotbalistul oltenilor și frumoasa tânără originară din Republica Dominicană s-au căsătorit civil în vara anului 2024, după ce mijlocașul o ceruse de soție într-un cadru romantic, pe o scenă din Paris.

Un an mai târziu, pe 13 iunie 2025, cei doi și-au unit destinele și în fața altarului, în Spania. Ceremonia religioasă a avut loc la Biserica Santiago el Mayor din Toledo, iar petrecerea a fost organizată la spectaculosul Palacio de Galiana. Nașii au fost Ianis Hagi și soția sa, Elena, semn al prieteniei care îi leagă pe Ianis și Tudor încă din perioada în care au fost colegi la Viitorul Constanța.

Nunta a avut loc chiar înaintea reunirii lotului Universității Craiova, iar Mirel Rădoi i-a permis mijlocașului să se alăture mai târziu echipei, pentru a petrece câteva zile în plus alături de soția sa.

Ana Maria Caycedo are studii în Comunicare și Afaceri Internaționale și și-a construit o carieră profesională în Madrid. A lucrat în domeniul strategiilor de comunicare, a colaborat inclusiv cu gigantul Amazon și s-a implicat în activități de voluntariat pentru copiii proveniți din medii defavorizate.

Mihnea Rădulescu și Lavinia. Povestea de dragoste a tânărului fotbalist

Mihnea Rădulescu a atras atenția prin evoluțiile sale din SuperLiga, dar și prin aparițiile alături de Lavinia, prezentată în presa sportivă drept iubita sa. Cei doi au fost fotografiați împreună la un meci al Universității Craiova, într-un moment în care Rădulescu se afla în afara terenului.

Tânărul fotbalist al Universității Craiova a trecut prin momente extrem de dificile în octombrie 2025, când s-a accidentat grav în partida cu FCSB, disputată pe Arena Națională. Rădulescu a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior de la genunchiul stâng și a fost nevoit să suporte , efectuată de renumitul medic Pier Paolo Mariani.

Au urmat luni întregi de recuperare, departe de gazon, într-o perioadă în care fotbalistul a fost nevoit să dea dovadă de multă răbdare. După aproximativ șapte luni de absență, Mihnea Rădulescu a revenit într-un meci oficial al Universității Craiova, în mai 2026, împotriva Rapidului.

Laurențiu Popescu și Alexandra. A plâns în tribune pentru soțul ei și i-a dăruit un copil chiar de Revelion!

Laurențiu Popescu se numără printre fotbaliștii cu o legătură puternică față de Universitatea Craiova. Dincolo de activitatea sportivă, portarul are o familie frumoasă alături de soția sa, Alexandra, care i-a fost alături în momentele importante ale carierei. Cei doi au apărut în fotografii publicate în presa sportivă, iar FANATIK a prezentat anterior imagini și informații despre partenera goalkeeperului.

Unul dintre cele mai emoționante momente din viața cuplului a venit chiar în ultima zi a anului 2024. Pe 31 decembrie, Alexandra a adus pe lume primul copil al familiei, astfel că Laurențiu Popescu a întâmpinat noul an cu un motiv de bucurie cu totul special. Vestea a reprezentat un adevărat cadou de Revelion pentru portarul Universității Craiova, care a devenit tată pentru prima dată.

Alexandra a trăit intens și momentele importante ale soțului său de pe teren. La unul dintre meciurile Universității Craiova, aceasta a fost surprinsă cu lacrimi în ochi în tribune, .

Popescu este unul dintre jucătorii care au cunoscut atât momente dificile, cât și perioade de succes la Craiova, iar viața de familie completează imaginea sa din afara gazonului. Acum, el se află într-un moment special al carierei, .

Adrian Rus și Carina. Au devenit părinții unei fetițe, iar la botez au petrecut cu vedetele naționalei!

Adrian Rus și soția sa, Carina, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar în ianuarie 2025 familia lor s-a mărit. Pe 17 ianuarie, cei doi au devenit părinți pentru prima dată, după ce Carina a adus pe lume o fetiță, pe nume Asli Nicole Rus, la o clinică din Cluj-Napoca.

Nașterea micuței a fost un moment extrem de emoționant pentru fundașul Universității Craiova, care a fost prezent alături de soția sa. Carina a povestit ulterior că fotbalistul a susținut-o pe tot parcursul experienței și că era extrem de fericit să devină tată.

Câteva luni mai târziu, familia Rus a organizat botezul fetiței, eveniment la care au participat și nume cunoscute din fotbalul românesc. Printre invitați s-au numărat Marius Marin, Olimpiu Moruțan și Andrei Burcă, iar atmosfera a fost întreținută inclusiv de cântărețul Adi de la Vâlcea.

Carina și-a susținut soțul și în momentele importante ale carierei. Cei doi au participat împreună la nunta lui Ianis Hagi, în vara anului 2024, iar după transferul fundașului la Universitatea Craiova, familia a fost prezentă și la sărbătorile oltenilor. , când jucătorii au celebrat trofeul alături de cei dragi.

Carlos Mora și Pamela. Povestea de dragoste a fotbalistului din Costa Rica

Carlos Mora completează galeria celor 11 cupluri de la Universitatea Craiova. Fotbalistul costarican este căsătorit cu Pamela Mora, jurnalistă în țara natală. Cei doi și-au oficializat relația în 2022 și au împreună o fiică. Presa din Costa Rica a publicat de-a lungul timpului fotografii de familie și mesaje care arată o altă latură a fotbalistului.

Pentru Mora, transferul în România a însemnat și adaptarea la o țară aflată la mare distanță de locurile natale. Povestea sa de familie completează tabloul vieții din afara terenului al jucătorilor Universității Craiova. Nu în ultimul rând, Pamela este în permanență alături de partenerul său și îl însoțește peste tot în lume, fie alături de clubul la care activează, fie în deplasările din Costa Rica.