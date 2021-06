Andi Constantin a ales finalistele de la Burlacul. Patru fete se vor lupta pentru inima lui, însă numai una va reuși să o câștige. Cine sunt finalistele acestui sezon?

ADVERTISEMENT

În ultima ediție a show-ului matrimonial, Andi Constantin a ales să o elimine pe Malinka Zina. Cei doi nu ar fi putut forma un cuplu de lungă durată, însă tânărul burlac are toată admirația pentru ea.

Cine sunt finalistele de la Burlacul, Antena 1. Ele se vor lupta pentru inima lui Andi Constantin

se apropie de marele final, iar Andi Constantin va alege femeia care îi va fi alături mult timp de acum încolo. Patru fete vor face tot ce le stă în putință pentru a-l impresiona.

Ana Bene, Melissa Azak, Simona Bălăceanu şi Alexandra Mucea sunt finalistele acestui sezon, informează . Ele se vor lupta pentru inima burlacului și doar una va obține marele premiu.

ADVERTISEMENT

Lupta este din ce în ce mai strânsă, iar alegerea este una extrem de grea pentru Andi Constantin. În ultima ediție, Malinka Zina a părăsit competiția după ce burlacul a susținut că nu se vede toată viața alături de ea.

Cine este Ana Bene, finalista de la Burlacul

are aproape 35 de ani, este cosmetician și make up artist, pasionată și de sporturile de iarnă. Este din Cluj-Napoca și crede că are șanse mari să-l cucerească pe burlac. Concurenta nu a avut deloc o viață ușoară. La doar 29 de ani, tânăra a suferit de cancer la sân.

„Sunt din Cluj, împlinesc 35 de ani, acum în august. Am propria mea afacere, lucrez la un salon de înfrumusețare.Mă împlinește această meserie! E locul unde am învățat să am răbdare, unde am învățat să lucrez cu oamenii, unde pur și simplu trăiesc în armonie cu mine.

ADVERTISEMENT

Cumva, viața m-a schimbat. Am avut o problemă de sănătate, de atunci a început totul. Am avut un cancer la sân, la 29 de ani”, i-a spus aceasta lui

Melissa Azak luptă pentru inima lui Andi Constantin

Melissa Azak s-a născut în Franța și nu a participat la emisiune de la prima ediție. Tânăra de 28 de ani s-a înscris la show-ul matrimonial după ce a văzut echipa de filmare pe străzile din Istanbul.

ADVERTISEMENT

Conurenta are și origini turcești și a făcut cursuri de design vestimentar, este pasionată de sport, de muncă și de întâlnirile cu cei dragi.

„M-am născut în Franța, dar sunt pe jumătate turcoaică. Am crescut în Franța și am făcut cursuri de design vestimentar. Am 28 de ani și stau singură aici. Familia mea e în Franța.

ADVERTISEMENT

Mă descurc foarte bine, stau singură de la 18 ani. Îmi place să fac sport, să mă întâlnesc cu prietenii și cu rudele, să petrec timp cu prietenii, să muncesc”, a spus Melissa.

Cine este Simona Bălăceanu de la Burlacul

Simona Bălăceanu este kinetoterapeut, dar este pasionată și de pictură, de care se ocupă în paralel. Tânăra de 25 de ani i-a făcut un cadou special lui Andi Constantin la prima întâlnire.

Astfel, burlacul a primit un tablou de la Simona, în care cei doi apar sub cerul plin de stele, la lumina lunii.

ADVERTISEMENT

„Este o pasiune, modul în care mă deconectez de la realitate. Pentru că aparențele înșală, iar atunci când susțin că negrul este ‘culoarea’ mea preferată, de fapt îmi place să trăiesc colorat. Îmi expun trăirile, stările alea schimbătoare, sentimentele și viziunea pe pânză, aici, acum.

Oamenii care-mi sunt apropiați au câte o ‘trăire’ de a mea pe pânză, în casele lor și asta mă face să zâmbesc și să nu renunț (creez cel mai bine, atunci când sunt obosită, noaptea). Mulțumesc celor care mă susțin și apreciază ceea ce fac. Am auzit că pictura este o poezie tăcută”, a declarat Simona Bălăceanu.

Alexandra Mucea, a patra finalistă de la Burlacul

Alexandra Mucea a venit din Londra pentru a-l întâlni pe Andi Constantin și speră să-l cucerească pe tânărul burlac. De altfel, fosta ispită de la Insula Iubirii a declarat că o place pe Alexandra pentru firea ei copilăroasă.

La rândul ei, concurenta i-a spus burlacului că experiența emisiunii a ajutat-o foarte mult să fie mai deschisă. și să aiă mai multă răbdare, să se bucure de moment.

„Nu sunt genul de persoană care discută sentimentele, dar cred că m-ai ajutat foarte mult să mă deschid mai mult și să trec peste unele frici pe care le-am avut. Să mă deschid față de tine a fost foarte ușor.

Întotdeauna mi s-a reproșat că sunt prea închisă și nu pot să fiu citită. Poate că e din cauză că sunt prea nerăbdătoare.

Mă bucur pe moment și vreau să le simt mai repede, dar am și învățat că dacă am răbdare, lucrurile sunt mai frumoase pe parcurs.

Cred că de asta mi-am dat seama aici. Relația noastră a fost treptată, am început o prietenie și acum avem ceva mai mult”, i-a spus Alexandra lui Andi Constantin.