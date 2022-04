Cine sunt finaliștii Dancing on Ice 2022. Ce echipă a părăsit competiția

Emoții mari, sâmbătă seară, la emisiunea Dancing on Ice-Vis în doi, de la Antena 1. A avut loc semifinala, iar o nouă echipă a părăsit competiția. Alte trei au fost votate pentru marea finală.

Emoții mari pe ringul Dancing on Ice-Vis în doi. Ce echipă a părăsit competiția, în semifinală

Tema show-ului a fost de această dată folclor internațional. Pe lângă asta, concurenții au mai pregătit un moment solo, dar și un număr artistic, impus.

Așadar, pe gheață s-au ”executat” noi pași profesioniști de patinaj. La finalul emisiunii, publicul a ales pe cine să trimită mai departe, pe ringul de dans și pe cine nu. Desigur, aici au avut o mare relevanță și notele acordate de juriu.

Mai exact, echipa care a părăsit competiția este cea formată din

”E experiența vieții mele. Am învățat de la 0 ceva complet nou pentru mine. Sunt mândră de tine (de Lilian n.r) și pentru mine ești cel mai bun patinator și o să fii campion.

A fost o experiență cu bune și cu rele. Mi-am depășit limitele și nu m-am așteptat să ajung atât de departe. Credeam că o să ies din primele două ediții. Nici antrenorii nu mi-au dat prea mari șanse.

Dar stând ore în șir pe gheață….am dezvoltat o pasiune pentru patinaj. Nu mă opresc aici cu patinatul!Îmi place foarte mult.”, a declarat Carmen Grebenișan, în urma clasamentului.

Și Lilian s-a declarat încântat să facă parte din show-ul Dancing on Ice-Vis în doi.

”Pentru mine a fost o experiență faină. Am întâlnit noi personalități și pe Carmen, care e ca o soră mai mare pentru mine. Am văzut progresul echipei noastre și am ajuns în semifinală..Am departe..”, a declarat, apoi și Lilian.

Cine sunt finaliștii Dancing on Ice 2022

Drept urmare, în ediția de săptămâna viitoare va avea loc finala . Echipele care se vor confrunta sunt cele formate din Sore și Grațiano, Jean și Ana și Andreea și Oase.