Cine sunt foștii mari handbaliști care îi susțin la alegerile FRH pe Sorin Dinu și Ramona Farcău: ,,E o echipă cu principii”. Video

ADVERTISEMENT

Sorin Dinu candidează pentru funcția de președinte a Federației Române de Handbal. Totodată, Ramona Farcău și-a depus candidatura pentru funcția de vicepreședinte. Cei doi au susținerea mai multor legende, printre care Luminița Huțupan, Mihai Popescu și Carmen Amariei.

Prin cadrul unei conferințe de presă organizată vineri, 27 martie, la Hotel Capitol din București, în Sala Luvru, Sorin Dinu și Ramona Farcău și-au anunțat candidaturile pentru funcții de conducere în cadrul Federației Române de Handbal. Cei doi sunt susținuți de către Luminița Huțupan, Mihai Popescu și Carmen Amariei.

ADVERTISEMENT

Sorin Dinu, prin cadrul unei postări pe rețelele de socializare, a transmis că: „această etapă marchează debutul unui demers orientat către dezvoltarea sustenabilă a handbalului românesc, având în centru performanța, profesionalizarea managementului sportiv și susținerea tuturor nivelurilor de practicare a handbalului.

Totodată, cu această ocazie, va fi lansat și prezentat programul „Împreună pentru handbal. Împreună pentru România”, un proiect strategic bazat pe soluții concrete pentru revitalizarea și dezvoltarea handbalului românesc”, s-a arătat în postarea lui Sorin Dinu.

ADVERTISEMENT

Luminița Huțupan, alături de Dinu și Farcău

În cadrul conferinței de presă, Luminița Huțupan Dinu s-a arătat încântată de echipa care dorește să conducă Federația Română de Handbal. Fostul portar al echipei naționale susține că handbalul juvenil trebuie să se dezvolte, iar pentru ca acest lucru să se întâmple, Sorin Dinu și Ramona Farcău trebuie să câștige la alegerile de pe 24 aprilie.

ADVERTISEMENT

„Susțin această echipă și am venit cu mare drag. Sunt convinsă că au șanse mari să câștige și vreau să o susțin pe Ramona Farcău, fosta mea colegă de club și de la echipa națională. Trebuie să ne orientăm către sectorul juvenil și știu cu ce probleme ne confruntăm pentru că și fetița mea Ștefania face handbal.

ADVERTISEMENT

Sunt alte generații și totul pleacă de la părinți. Ce putem să facem noi? Este și o problemă de mentalitate și ne mirăm de ce pierdem jucători care nu mai ajung la echipa națională. Mi-aș dori enorm să revenim pe culmile podiumului mondial. Până pe 24 aprilie când sunt alegerile nu voi avea liniște. Oricine va câștiga trebuie să pună accent pe handbalul juvenil”, a declarat Luminița Huțupan Dinu.

Ce a declarat Mihai Popescu

Fostul jucător de națională dorește să ajute handbalul românesc. Popescu susține că toți cei angrenați în sport trebuie să tragă în aceeași direcție, iar rezultatele nu vor întârzia să apară.

ADVERTISEMENT

„Normal că e dezamăgire mare după ratarea calificării. Vrem să oferim ajutor handbalului românesc și sper să dezvoltăm acest lucru de la copii și juniori. M-a durut mult înfrângerea cu Turcia, dar trebuie să vedem de ce am ajuns aici și ce e de făcut. A fost o invitație din partea acestei echipe și e nevoie să o luăm de la capăt să dezvoltăm handbalul românesc.

O să încerc să dau tot ce am dat pe teren și în afara lui. Trebuie să tragem toți în aceeași direcție și să ajungem la un numitor comun pentru că altfel nu vom avea o echipă națională puternică. Trebuie să formăm antrenori și să vedem ce e de făcut să revenim în top. Sper să ajungem să lucrăm ca afară”, a declarat Mihai Popescu.

Carmen Amariei vrea din nou performanță în handbal

Carmen Amariei e optimistă și e sigură că echipa câștigătoare este cea formată din Sorin Dinu și Ramona Farcău. Fosta sportivă vrea ca România să revină în topul handbalului mondial, iar pentru ca acest lucru să se întâmple, la alegerile de pe 24 aprilie trebuie să câștige candidații pe care îi susține

„Îmi place să fiu în echipa câștigătoare mereu și cred că am știut mereu să aleg. Mi-au plăcut proiectele pe care și le-au înșușit și sistemul prin care vor să redreseze handbalul. Tinerele talente trebuie susținute. L-am apreciat tot timpul pe Aurelian Roșca pentru profesionalismul de care a dat dovadă. E nevoie de muncă la nivel de copii și juniori. Trebuie mai mulți profesori de educație fizică și antrenori. Unii antrenori sar etape și nu au experiență practică. Vina e însă acelor care îi aleg și îi pun acolo.

E nevoie de o etapizare concretă și această echipă propune un manual, ABC-ul handbalului. Dacă vrem rezultate ieri nu avem cum să avem un plan foarte bine pus la punct pentru următorii 4 ani. E nevoie de transparență și de oameni care au coloană vertebrală, altfel vom avea rezultatele din ultimii 4 ani. Echipa prezentată azi e una cu principii, oameni care au făcut ceva pentru sport, sunt capabili și iubesc handbalul. Vreau să fim pe linia supremă, să ne putem bate cu granzii Europei”, a mărturisit Carmen Amariei.