Cine sunt fotbaliștii pe care Gică Hagi îi poate aduce la națională. Variantele pentru următoarele meciuri

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Naționala României traversează o perioadă extrem de dificilă, cu patru eșecuri consecutive în Liga Națiunilor: 1-2 și 0-1 cu Suedia, și 0-6 cu Polonia. Cu zero puncte și un golaveraj 3-13, selecționerul Gică Hagi este nevoit să caute soluții de redresare pentru ultimele două partide rămase din Liga Națiunilor, programate în noiembrie.

Iustin Doicaru, Ianis Stoica și Marius Corbu, printre jucătorii care „bat la ușa” selecționerului

Unul dintre numele care ar putea apărea în premieră la echipa națională este Iustin Doicaru (19 ani), extrema celor de la Rizespor. Ciprian Marica a dezvăluit recent că fostul jucător de la malul mării este extrem de apreciat de antrenorii de la tineret și îl văd capabil să facă pasul curând spre echipa de seniori. De altfel, Iustin Doicaru a adunat mai multe minute la Rizespor (105) decât colegul său de echipă, Valentin Mihăilă (96), sau Ianis Hagi la Alanya (103), doi dintre titularii obișnuiți ai lui Gică Hagi.

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O altă variantă pentru atacul României, care a scârțâit serios în cele patru jocuri, este Ianis Stoica de la Estrela Amadora. Jucătorul s-a aflat pe lista lărgită a lui Gică Hagi, dar nu a prins lotul final. Absența sa a stârnit foarte multe controverse, deoarece acesta se afla într-o formă foarte bună. Gică Hagi îl are în vederi și sunt șanse mari să-l convoace la următoarea acțiune. Bineînțeles, dacă Ianis Stoica va fi apt fizic și într-o formă la fel de bună ca până acum.

Mărginean, soluție pentru fazele fixe!

Fostul internațional român Florin Prunea l-a propus pe Andrei Mărginean la echipa națională. Mijlocașul lui Dinamo se află în vederile selecționerului și ar putea reprezenta o surpriză pentru mijlocul terenului la următoarea acțiune. Mărginean are talie (1,93 metri) și ar putea ajuta mult echipa la fazele fixe, acolo unde „tricolorii” au fost surclasați de Bosnia, Polonia și Suedia în cele patru jocuri.

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Rareș Ilie, legitimat la Mantova, și Marius Corbu, mijlocașul lui Ferencvaros, reprezintă alte două variante. Ambii au fost luați în calcul înaintea precedentei acțiuni, dar nu au ajuns în lotul final. Primul a fost reamintit chiar de Gică Hagi la conferința de presă. În cazul lui Corbu, se înmulțesc prezențele în lotul lărgit și ratările lotului final. , iar selecționerul României trebuie să decidă exact care sunt intențiile sale legate de fostul jucător de la Csikszereda.

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Probleme în defensivă?

De asemenea, Gică Popescu a declarat că l-ar fi văzut la echipa națională și pe jucătorul său, Eduard Radaslavescu, cel care a arătat o formă foarte bună în SuperLigă. În plus, Gică Hagi ar putea opera modificări importante la nivelul portarilor, acolo unde Ionuț Radu și Otto Hindrich nu au oferit siguranță în cele patru jocuri. Așadar, ar putea apărea la lot Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova), Ștefan Târnovanu (FCSB) și chiar Horațiu Moldovan (Eyupspor).

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Nu pot fi trecuți cu vederea și alți jucători care au cochetat în trecut cu echipa națională, mai ales în mandatele lui Edi Iordănescu și Mircea Lucescu: Alexandru Dobre, Deian Sorescu, Ștefan Baiaram, David Miculescu sau Florinel Coman. În plus, am putea asista la debuturile lui Alexandru Musi și Constantin Grameni, doi jucători foarte importanți pentru Dinamo, respectiv Rapid în acest sezon.

Cele mai mari probleme, însă, par în defensivă. Gică Hagi a avut la dispoziție în cele patru meciuri cam tot ce avea mai bun de ales. Singurele nume noi care ar putea apărea în luna noiembrie, privite însă cu scepticismul de rigoare, sunt: Ionuț Nedelcearu (Akron Togliatti), Alexandru Pașcanu (Rapid), Mark Țuțu (UTA) sau Ricardo Pădurariu (FCSB). Cu siguranță, Adrian Rus (Universitatea Craiova) ar fi fost o soluție viabilă, dacă nu ar fi fost accidentat grav la genunchi.