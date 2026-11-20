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Gloriile și fanii Stelei au ajuns la capătul răbdării și încearcă să miște lucrurile la club pentru obținerea dreptului de promovare. Există discuții, există interes și variante, dar lipsește un factor decisiv. Inițiativa din partea MApN. Radu Miruță, fostul ministru, , dar mandatul lui s-a încheiat și… nu a realizat nimic. Noul ministru, Ștefan-Radu Oprea… nici nu vorbește. Poate va face.

Ce variante are Steaua pentru a obține dreptul de promovare în SuperLiga. Antonio Salameh, CEO Alexandrion Group, posibil investitor în Ghencea

Au luat în schimb cuvântul Marius Lăcătuș și Victor Pițurcă. Cei doi au vorbit la Digi Sport despre variantele pe care Steaua le are pentru a începe sezonul 2027-2028 cu drept de promovare în SuperLiga. Se așteaptă de mai mult timp un investitor care să poată duce clubul la un alt nivel. , ignorată în mandatul lui Angel Tîlvar.

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Din informațiile FANATIK, o variantă salvatoare pentru conducerea CSA Steaua ar putea veni de la un vechi sponsor al clubului: Alexandrion Group. Antonio Salameh este cel care a preluat conducerea companiei pe care tatăl său, Nawaf Salameh, o înființa în 1993. Antonio este pasionat de fotbal și a avut unele discuții despre cum ar putea ajuta Steaua să promoveze în SuperLiga.

Alexandrion Group are mai multe sponsorizări în sportul românesc, iar în prezent ajută financiar secțiile de fotbal, volei și handbal ale CSA Steaua. De altfel, o altă variantă pe care MApN o are de mai multe luni la dispoziție vine de la un alt sponsor al clubului: International Holding Alexander, o companie din Arad deținută de omul de afaceri Simion Apreutese.

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Victor Pițurcă a vorbit despre varianta socios! AS47 a făcut deja această propunere către CSA Steaua, după ce în trecut a adus bani la club din partea fanilor

Conform , de o investiție la Steaua ar fi interesat și șeicul Hamdan bin Zayed Al Nahyan (63 de ani), membru al familiei regale din Emiratele Arabe Unite. Este fratele lui Mansour bin Zayed Al Nahyan, nimeni altul decât patronul celor de la Manchester City! Toți cei interesați așteaptă acum informații din partea MApN despre cum s-ar putea produce colaborarea.

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O altă variantă despre care a vorbit Victor Pițurcă este o formulă gen „socios”. „Vreau să ne strângem toți și să facem ceva de gen Barcelona. Ideea e simplă, pentru că „Steaua e foarte iubită”. Fiecare ar putea pune „100 de lei, 200 de lei, 300 de lei, 500 de lei pe an, nu contează”.

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Eduard Daniloff, declarație ciudată despre dreptul la promovare pentru Steaua: „Facem demersuri pentru sezonul 2027-2028, dar mai degrabă în 2028-2029!”

În fapt, și aceasta este o variantă pe care conducerea CSA Steaua o are de mai mult timp la dispoziție. a oferit și în sezoanele precedente sprijin financiar pentru club. Ba chiar a înaintat o propunere concretă prin care fanii ar putea susține financiar echipa. Conducerea clubului și MApN-ul au ignorat și această variantă. Iar apatia de la minister ar putea compromite un nou sezon pentru Steaua.

Noul comandant al clubului, Eduard Daniloff, a preluat de la MApN abordarea pe termen lung și foarte lung atunci când vine vorba despre obținerea dreptului de promovare. Într-un interviu oferit pentru Steaua TV, la emisiunea Steaua 4 Ever, Daniloff a explicat că există discuții pentru a obține dreptul de promovare pentru 2027-2028, dar că mai degrabă s-ar putea rezolva ceva pentru sezonul 2028-2029.