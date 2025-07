Cine sunt Isabel Martinez Villa și Claudiu Borca de la Insula Iubirii 2025. Au o fată de 18 ani, dar nu sunt căsătoriți

Isabel Martinez Villa și Claudiu Borca de la Insula Iubirii 2025? Concurenții emisiunii moderate de Radu Vâlcan au o fată de 18 ani, dar nu sunt căsătoriți. Formează un cuplu de aproape două decenii.

Cine sunt Isabel Martinez Villa și Claudiu Borca de la Insula Iubirii 2025

Isabel Martinez Villa și Claudiu Borca de la Insula Iubirii 2025 sunt al patrulea cuplu confirmat în show. Povestea de iubire dintre cei doi participanți de la Antena 1 a început în urmă cu 19 ani. El a fost cel care a făcut primul pas.

Niciunul dintre ei nu a fost timid în primele luni de relație. Au realizat pe parcurs că sunt potriviți, drept dovadă că au o fiică în vârstă de 18 ani. Nu au ajuns în fața ofițerului de stare civilă până în momentul de față.

Au numeroase motive de bucurie și pare că formează o familie unită. Cu toate acestea, au decis să se înscrie în emisiunea prezentată de Radu Vâlcan. Își doresc să găsească răspunsurile la întrebările pe care le au.

În schimb, Isabel Martinez Villa și Claudiu Borca de la Insula Iubirii 2025 au declarat că au depășit momente importante împreună. Ea este zodia Leu, iar el este Pești. Locuiesc în Spania, acolo unde s-au și cunoscut.

Cine sunt ispitele feminine și masculine de Insula Iubirii 2025

Isabel Martinez Villa și Claudiu Borca se numără printre cele 5 cupluri de la Insula Iubirii 2025, însă telespectatorii sunt interesați și de alte informații. Majoritatea vor să știe cine sunt ispitele feminine și masculine care fac parte din sezonul 9.

Emisiunea de la Antena 1 va avea 9 ispite feminine și 9 ispite masculine. Misiunea acestora este să-i facă pe concurenții din Thailanda să cadă în ispită. Cu siguranță, au toate armele pregătite pentru a despărți cuplurile înscrise în concurs.

Ispitele feminine din sezonul 9

Cristina Scarlevschi e una dintre ispitele feminine de la , sezonul 9. Are 31 ani și vine din Republica Moldova. Lucrează ca instructor de dans la bară. La interviu a dezvăluit că deține 2 școli de pole dance în Chișinău, fiind instructor de pole dance, stretching, acrobații și dans.

Nicoleta Balint îi va face pe bărbați să uite de partenerele lor. Are 28 de ani și lucrează în marketing. A dezvăluit că îi place să machieze și adoră cărțile de dezvoltare personală. E atrasă de felul în care se comportă un bărbat.

Diandra Goleanu are 35 ani și locuiește în Canada, unde are propria afacere de vânzări auto. Naba Salem, ispită feminină la Insula Iubirii 2025, are 30 de ani și este creatoare de conținut, designer și make-up artist.

Andreea Aurică, în vârstă de 26 ani, va încerca să le fure mințile concurenților din Thailanda. Tânăra este specialistă în domeniul beauty. Mincu Mihaela Cristina are 29 ani, lucrează ca și model și este pregătită să cucerească unul dintre bărbații din show.

Andreea Crăciun are 25 ani și este instructor de fitness. Printre ispitele feminine de la Insula Iubirii 2025 se află și Amelia, care are 26 ani și e cântăreață. Deține o firmă de recrutare care funcționează la nivel internațional. Teodora Racoș are 36 ani și este specialist în estetică medicală facială.

Ispitele masculine de la Insula Iubirii 2025

Cătălin Brînză e primul nume care apare pe lista ispitelor masculine de la Insula Iubirii 2025. Are 36 de ani și este retail director în Marea Britanie, unde lucrează la brandul românesc Made By Society. Tânărul abia așteaptă să creeze tensiuni între cuplurile din emisiune. E zodia Balanță.

George Ivănescu este încrezător și mizează pe sinceritate pentru a le face pe fete să se îndrăgostească de el. Are 33 de ani, e zodia Leu și a trăit o bună perioadă de timp în Italia. În momentul de față, este antreprenor în domeniul horeca. E poreclit „Jaguarul”.

Narcis Bujor are 32 de ani și lucrează ca Tattoo Artist. Ispita masculină din sezonul 9 nu trece neobservată datorită tatuajelor pe care și le-a imprimat pe piele de-a lungul anilor. Promite să aducă surprize și senzualitate.

Mattia Carnessali are 32 de ani și e de origine italiană. Acesta este stabilit de multă vreme în România, fiind de meserie antreprenor. Conduce motocicleta, iubește adrenalina și distracțiile cu prietenii și nu refuză niciodată să încerce senzații tari.

Cine se mai află pe lista ispitelor masculine

Liviu Trif are 34 de ani și lucrează ca antreprenor în domeniul fitness-ului. Deține o sală de fitness. Are un fizic de invidiat, e pasionat de dans și speră să cucerească măcar una dintre concurentele show-ului moderat de Radu Vâlcan.

Sorin Encică are 30 de ani, e zodia Berbec și a studiat în Londra. Lucrează în România, într-o companie IT. Ocupă funcția de data scientist, ceea ce înseamnă că analizează datele pentru a preveni încălcările de securitate. E un bărbat inteligent care are mereu replica la el.

Octavian Grigorescu, cea mai tânără ispită masculină, are 26 de ani, dar promite să frângă multe inimi la Insula Iubirii 2025. Lucrează ca și DJ și producător muzical. E stabilit de ceva vreme în Indonezia, Bali.

Dan Dumitraș are 39 de ani și este de profesie inginer proiectant. Fostul model e decis să demonstreze că seducția este o adevărată artă și că experiența contează. E convins că știe ce să facă pentru a le atrage pe concurente în ispită.

Andrei Vasile, în vârstă de 37 de ani, locuiește în Marea Britanie. Tânărul este actor și model, însă este angajat al grupului LVMH. Se ocupă de vânzarea unor branduri de lux, cum ar fi Louis Vuitton sau Guerlain.

În ce zile și la ce ore e difuzată Insula Iubirii 2025. Program complet

„În fiecare an, înainte de premiera primului episod, atât prietenii, cât și cei din social media au o singură întrebare pentru mine: «Când se lansează Insula?». Niciodată nu mi-e ușor să țin acest secret și mă bucur când vine clipa în care le putem dezvălui!

Acum, în sfârșit, putem vorbi despre data lansării sezonului 9 și sunt extrem de încântat. Vă garantez că serile voastre vor deveni, încă o dată, oportunitatea perfectă pentru a vă strânge cu apropiații și a petrece vreme în fața televizoarelor.

Abia aștept să vedeți trăirile puternice ale concurenților și să rezonați, să comentați, dar mai ales să vă implicați alături de noi în poveștile acestui an, petrecute în Thailanda”, a declarat prezentatorul de la Insula Iubirii 2025, Radu Vâlcan, scrie .

Gazda emisiunii a ținut să mai adauge în ce zile și la ce oră se difuzează show-ul. Acesta va putea fi urmărit luni, marți și miercuri, începând de la ora 20:30 atât pe Antena 1, cât și pe platforma de streaming AntenaPLAY! Fenomenul Insula Iubirii revine pe micile ecrane de pe 21 iulie.