Cine sunt liderii noului partid al Vioricăi Dăncilă: psihologi, parapsihologi, contabili și o instructoare de pilates

În tradiția politică de la noi, foștii șefi ai partidelor mari nemulțumiți de marginalizarea lor fie își fac partid nou, fie preiau cu totul un partid obscur. Însă în cazul Vioricăi Dăncilă se pare că un grup de admiratori ai acesteia au convins-o să se alăture partidului lor.

Șeful la Cluj, strategul la Pitești

Partidul Națiune Oameni Împreună a fost înregistrat la Tribunalul Municipiului București pe 8 octombrie anul trecut, iar înregistrarea a devenit definitivă pe 11 ianuarie. Evenimentul de lansare a partidului, care se definește ca fiind de centru-stânga, a avut loc pe 12 februarie la Cluj.

Președintele NOI este Bogdan Petrescu, despre care se știu relativ puține lucruri, scriind că este un IT-ist din Cluj-Napoca. De altfel, sediul central al partidului se află tot în acest oraș, pe Calea Mănăștur, nr.21.

Francesco-Ionel Șerban este numărul doi în partid, având funcția de președinte al Consiliului de Proiecte și Strategii. După studii economice la Craiova și București, Șerban a lucrat patru ani la Direcția de Finanțe Publice Argeș, iar a devenit consultant fiscal. În CV-ul său de pe figurează și o diplomă de master în „Securitatea informațiilor în instituțiile statului”, eliberată de către Academia Tehnică Militară din București.

Viorica Dăncilă, curtată îndelung de admiratorii de la NOI

O serie de postări pe Facebook ale lui Șerban oferă indicii asupra modului în care Viorica Dăncilă a ajuns membră a NOI. Aceștia i-au cerut o întrevedere care a avut loc pe 19 februarie, la care au participat președintele Bogdan Petrescu, vicepreședintele Răzvan-Gabriel Goguț și Francesco Șerban.

„Suntem deosebit de încântați și mulțumim doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă pentru că a avut amabilitatea de a răspunde invitației noastre, prilej cu care, cu răbdare și tact, în stilul dumneaei consacrat, ne-a acordat posibilitatea de a împărtăși o parte din valorile și principiile noastre, viziunea noastră. NOI păstrăm speranța că astăzi a avut loc doar o primă rundă de discuții. Împreună cu colegii mei, astăzi am avut bucuria și onoarea de a cunoaște, atât cât ne-a fost permis, în primul rând, un OM”, a scris atunci Francesco Șerban.

Discuțiile au fost reluate pe 8 martie, Șerban anunțând că venirea Vioricăi Dăncilă în partid este iminentă. „Partidul NOI aduce calde mulțumiri doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă pentru amabilitatea cu care ne-a întâmpinat și astăzi, pentru felul cordial, care amintește necontenit de omul de stat care a fost și este, în care ne-a creat cadrul potrivit de a-i oferi un simbol al primăverii și de a împărtăși câteva gânduri”, a anunța Șerban anexând la o postare pe Facebook o fotografie în care Dăncilă apărea cu un buchet de flori în brațe alături de Francesco Șerban și Răzvan Goguț.

privind demisia din PSD și înscriea în NOI, i-a provocat „strategului” micului partid o nouă efuziune sentimentală, exprimată foarte alambicat: „Doamna prim-ministru, dați-mi voie să vă mulțumesc și eu pentru faptul că ați ales să reveniți în viața politică alături de NOI! Se crede că, în clipa în care demnitatea și-a pierdut reperele tradiționale, excesele “corectitudinii politice” migrează către efortul de a concepe parcă noi problematici ale demnității și cu toate că abaterea de la reguli face parte, până la urmă, din farmecul inconfundabil al firescului, dumneavoastră nu v-ați abătut de la regula demnității, independent de provocările de care ați avut parte.”

Ceața luminoasă de la Maglavit

NOI are doi vicepreședinți, unul dintre ei, Iulia Hirică, ocupând și funcția de purtător de cuvânt al partidului. Hirică este conferențiar la Facultatea de Matematică a Universității București.

Celălalt vicepreședinte, Răzvan-Gabriel Gogoț, este de meserie avocat, profesie pe care o practică în cadrul biroului de avocatură pe care-l deține în București. Însă una din preocupările sale este parapsihologia, despre care a vorbit într-un al unei bioenergoterapeute din Pitești, Maria Ciobanu. În acea emisiune, Gogoț a vorbit despre faptul că dispune de „claraudiție”, precum și despre experiențele sale mistice, una dintre ele având loc atunci când a vizitat peștera sf. Atanasie de la muntele Athos când a zărit într-un nor un ochi bine conturat. Interlocutoarea sa a spus că respectivul ochi a apărut și în zona altor portaluri energetice ale lumii, precum cel de la Lourdes sau santiago de Compostella.

O altă experiență ieșită din comun a fost la vizita făcută la mănăstirea Maglavit. „Apariția a avut loc lângă un copac bătrân. Când am ieșit din acea poiană, vă rog să mă credeți, că am văzut ca o ceață, pe o suprafață de câteva sute de metri pătrați, era atât de vizibilă. Arăta ca o ceață, dar era o lumină. Intram, ieșeam din ea, am făcut de mai multe ori lucrul ăsta. Am ajuns în dreptul copacului, am simțit niște lucruri deosebite acolo pe care nu le pot reproduce și o liniște nepământeană. La un moment dat, am auzit foarte clar cum a căzut o frunză din copac”, a relatat Gogoț.

Tot lui i s-a revelat, potrivit spuselor lui, cum va arăta lumea de mâine.

„Au fost mesaje prin care mi s-a revelat creația, au fost mesaje despre anumite persoane cunoscute, dar și mesaje despre ceea ce înseamnă lumea de mâine. Omenirea va fi ajutată și sprijinită să se dezvolte în rigorile dimensiunii IV.

Am văzut, am simțit, am trăit în acea lume în care oamenii au cu totul un alt model social (…) O lume în care oamenii, când se trezesc dimineața, se spală pe ochi și spun „ce pot face eu astăzi ca să evoluez spiritual?” Este un cu totul alt concept. Indiferent ce va face omenirea, acolo se va ajunge pentru că suntem într-un plan evolutiv”, a spus avocatul.

„Cred în dimensiunea IV”

O oarecare înclinație către parapsihologie reiese și din postările pe Facebook ale Corneliei Baloș, care este de profesie instructor de pilates la Pitești și deține și funcția de secretar general al NOI. Tot din Pitești este și trezorierul partidului, Silvia Braia, care lucrează la Fiscul din Argeș.

Din conglomeratul contabilo-psihologic de la NOI mai face parte Daniela Crasan, membru fondator și membru al conducerii. Crasan este de profesie psiholog și face parte din același grup din jurul bionergoteraupetei Maria Ciobanu, ca și Gogoț, fiind invitată la podcastul acesteia, la care și Crasan a spus solemn: „Cred în dimeniunea IV și sper la dimensiunea IV, o dimensiune a echilibrului.”