Cine sunt Mandel Kata și Bartalis Henrietta, primele sportive din România care vor reprezenta snowboardul feminin, la Jocurile Olimpice de iarnă

CSM Miercurea-Ciuc a anunțat că Mandel Kata și Bartalis Henrietta sunt primele sportive din România care vor reprezenta snowboardul feminin, la proba de snowboard cross. Ele au obținut calificarea oficială pentru Jocurile Olimpice de iarnă.

Mandel Kata și Bartalis Henrietta, prezente la Jocurile Olimpice de iarnă

Mandel Kata (19 ani) și Bartalis Henrietta (21 ani) sunt tinerele care aduc țării noastre o oportunitate rară. Prin intermediul celor două sportive snowboardul românesc marchează un moment istoric pentru țara noastră.

Ele sunt primele sportive care vor concura la proba snowboard cross, la . Anunțul a fost făcut la scurt timp după ce a apărut clasamentul Cupei Mondiale publicat de Federația Internațională de Schi.

Conform acestui top, tinerele din Miercurea Ciuc au primit confirmarea că sportul pe care-l practică le aduce rezultate pe măsură. Vestea a venit după ce au încheiat pe locurile 28 şi 30, într-un sistem extrem de competitiv.

Doar 31 de sportive au obţinut dreptul de participare la Jocurile Olimpice de iarnă, care se vor desfășura în perioada 6-22 februarie 2026.

Cine este de fapt, Kata Mandel

Kata Mandel este o tânără născută pe data de 2 iunie 2006, în Mircurea Ciuc, județul Harghita. În 2023 a participat la Festivalul Olimpic al Tineretului European iarnă Friuli Veneția Giulia 2023 – a XVI-a ediție de iarnă a FOTE.

Un an mai târziu a luat parte la Jocurile Olimpice de Tineret Gangwon 2024 – a IV-a ediție de iarnă a JOT. A participat la proba snowboard cross (SBX). În ianuarie 2024 s-a accidentat la antrenamentul liber.

La acea vreme a suferit o fractură de apofiză stiloidă cubitală la mâna dreaptă. Din păcate, a fost retrasă din competiția de snowboard cross. Acum, sportiva abia așteaptă să se prezinte la Jocurile Olimpice de iarnă.

„Pentru mine, participarea la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026 reprezintă un vis devenit realitate”, a declarat Kata Mandel, componentă a lotului de snowboard, scrie Federația Română de Schi Biatlon, pe .

Cine este Bartalis Henrietta

Bartalis Henrietta s-a născut pe 22 decembrie 2004, în Odorheiu Secuiesc, județul Harghita. În palmaresul competițional se numără participarea la Festivalul Olimpic al Tineretului European iarnă Vuokatti – a XV-a ediție de iarnă a FOTE.

Concret, în anul 2022 a fost înscrisă la proba slope style. De asemenea, a reușit în urma participării la Cupa Mondială de Snowboard de la Dongbeiya, China, să ajungă la un total de 136,8 puncte FIS. Prin urmare, a urcat până pe locul 63 în clasamentul mondial.

În concluzie, clasarea din prezent îi asigură calificarea la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina. În altă ordine de idei, este o prezență activă pe rețelele de socializare. În online postează imagini de la munte sau direct de pe placa de snowboard.