Cine sunt ”miliardarii fără chip” din China care s-au ridicat datorită inteligenței artificiale. Sumele amețitoare pe care le învârt viitorii magnați ai lumii

În urmă cu patru ani, când Yan Junjie își prezenta viziunea pentru startup-ul său de inteligență artificială, MiniMax Group, celor mai mari companii de internet și investitori din China, reacția a fost unanimă și devastatoare.

”Miliardarii fără chip” ai Chinei: elita care s-a născut din inteligența artificială

Atât el, cât și alți afaceriști erau priviți de statul chinez ca niște impostori. Ideea lui Junjie era privită de investitori ca fiind mult prea ambițioasă pentru a fi credibilă: o companie construită exclusiv în jurul inteligenței artificiale multimodale, capabilă să proceseze simultan text, imagine, sunet și video.

Astăzi, și Forbes, MiniMax este o companie evaluată la miliarde de dolari, cu sediul în Shanghai, iar Yan Junjie este miliardar la doar 36 de ani. Modelele sale, comparate în mod obsesiv cu cele ale OpenAI, sunt parte dintr-un fenomen mult mai amplu: apariția unei generații de ”miliardari fără chip” ai Chinei, discreți, aproape invizibili public, dar extrem de influenți în cursa globală pentru supremația inteligenței artificiale.

Alături de Yan se află nume precum Lian Wenfeng, creierul din spatele DeepSeek sau Wang Xingxing, fondatorul Unitree Robotics. Toți fac parte dintr-o generație de antreprenori chinezi care contestă direct dominația Statelor Unite în domeniul AI, nu prin marketing agresiv sau apariții publice spectaculoase, ci prin tehnologia pură și aliniere strategică cu obiectivele statului chinez.

Generația de miliardari care sperie Occidentul: mulți dintre noii magnați au fost cândva rotițe în industrie tehnologică americană

Această generație de miliardari se extinde cu o repeziciune nemaiîntâlnită. Un val de listări bursiere a adus în prim-plan companii precum MetaX Integrated Circuits sau Moore Threads Technology, iar fondatorii și investitorii lor au acumulat, împreună, averi estimate la peste 100 de miliarde de dolari. O sumă comparabilă cu averea lui , dar încă sub nivelul atins de Jensen Huang, șeful Nvidia, marele câștigător al boomului AI din SUA.

Ascensiunea acestor miliardari are loc într-un context geopolitic tensionat, marcat de ruptura tehnologică dintre China și . În acest climat, crearea de avere în China este inseparabilă de obiectivul strategic al Beiingului: independența tehnologică. Acest lucru a schimbat radical tipologia elitelor din sectorul tech.

Epoca directorilor carismatici și expansivi, întruchipată de Jack Ma și aparițiile sale teatrale la AliBaba Group, a apus. În locul lor a apărut o generație de introvertiți, cu profil academic solid și o aversiune clară față de lumina reflectoarelor. Un exemplu elocvent este Chen Tianshi, fondatorul Cambricon Technologies. Intrat la doar 16 ani la facultate, Chen apare foarte rar în presă, descriindu-se drept un „cercetător obișnuit”. Lian Wenfeng este la fel de evaziv, fiind aproape imposibil de găsit în fotografii publice.

Unul din miliardarii neștiuți ai lumii, avere crescută cu 800% într-un singur an

Această discreție nu este întâmplătoare, căci pentru noii miliardari ai AI-ului chinez, profilul misterios este cea mai bună armă împotriva a două pericole majore: sancțiunile americane și suspiciunea autorităților interne față de afișarea ostentativă a bogăției.

După cum explică Duncan Clark, președintele firmei de consultanță BDA China, climatul relațiilor SUA-China este atât de toxic încât nimeni nu vrea să fie prins la mijloc. Pentru antreprenorii care primesc finanțare de la stat sau operează în domenii sensibile, regula este simplă: cu cât ești mai invizibil, cu atât ești mai sigur.

Majoritatea acestor bărbați sunt născuți în anii 1970-80, cu studii la instituții de elită precum Universitatea Tsinghua sau Academia Chineză de Științe. Mulți au lucrat ani de-a rândul sub îndrumarea statului înainte de a porni pe cont propriu. Chen Tianshi, de exemplu, a fost cercetător timp de șase ani la academia de stat înainte de a fonda Cambricon. Averea lui a crescut cu peste 800% într-un singur an, ajungând la 21,5 miliarde de dolari, alimentată direct de politicile Beijingului.

Câți bani au făcut noii bogătani ai lumii în timp record: Yan Junjie – 4,5 mld. $; Weiliang – 4,4 mld.

Un alt element definitoriu este revenirea în China a unor executivi de top din marile companii americane de tehnologie. Mulți dintre aceștia sunt foști angajați de la Nvidia și Advanced Micro Devices. Zhang Jianzhong, fost șef al Nvidia China, a construit Moore Threads într-o companie evaluată la 45 de miliarde de dolari, promițând să înlocuiască exact cipurile pe care le vindea odinioară. Chen Weiliang, fost director senior la AMD, a pus bazele MetaX în cafenele, recrutând foști colegi pentru posturi-cheie. Acești oameni, cândva simple rotițe în mașinăria tehnologică americană, sunt astăzi principalii săi competitori pe piața chineză.

Yan Junjie (4,5 miliarde de dolari), Chen Weiliang (4,4 miliarde), Zhang Jianzhong (4,3 miliarde), Liu Debing de la Zhipu (3,6 miliarde) sau investitori precum Ge Weidong sunt doar câțiva dintre cei care fac parte din noua elită. Lor li se adaugă cofondatori și directori tehnici precum Zhang Yubo sau Wang Dong, care au trecut de la cariere stabile în California la miza uriașă a independenței tehnologice chineze.