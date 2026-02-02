Cine sunt milionarii sării folosite pentru deszăpezire: soția unui șef de port, un politician local și un acționar al unei firme fără angajați

ADVERTISEMENT

Autoritățile care cumpără sare industrială pentru deszăpezire în regim de urgență o achiziționează mai ieftin decât cele care încheie contracte-cadru cu 2–3 ani înainte. Astfel, o tonă de sare industrială cumpărată la urgențe costă între 220 și 660 de lei. În schimb, o tonă de sare contractată și cu 12 luni înainte ajunge să coste peste 1.000 de lei, așa cum reiese din contractele publice din ultimul an consultate de FANATIK în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Blocajele iernii

Duminică a nins în mai multe zone din România, iar luni dimineață numeroase orașe s-au confruntat cu probleme serioase din cauza intervențiilor deficitare de deszăpezire.

ADVERTISEMENT

Urmarea: străzi blocate de zăpada îndepărtată necorespunzător sau acoperite de gheață, din lipsa utilizării sării, care au dus la semiparalizarea traficului.

Scenarii de acest tip au putut fi întâlnite luni în București, în aproape toate sectoarele, dar au fost semnalate și la Cluj-Napoca, Brașov, Craiova, Ploiești și Constanța, unde circulația rutieră și pietonală a fost îngreunată încă de la primele ore ale dimineții.

ADVERTISEMENT

Administrația Națională de Meteorologie privind fenomene specifice iernii, precum ninsoarea și înghețul. Astfel, situațiile de blocaj din marile orașe se pot repeta și în zilele următoare.

ADVERTISEMENT

În acest context, FANATIK a verificat modul în care autoritățile publice, companiile de stat și regiile se pregătesc cu sare industrială pentru deszăpezire și, mai ales, cât de scumpă este sarea achiziționată. Precizăm că au fost analizate doar contractele de achiziție de sare din SEAP, întrucât o parte importantă din sarea pentru deszăpezire este cumpărată fără licitație de firmele care asigură salubrizarea și deszăpezirea în marile orașe.

Contractele publice de sare pentru deszăpezire

La nivel local, cele mai mari acorduri-cadru sunt în Sectorul 6 București (8,12 milioane de lei), Sectorul 3 (3,2 milioane de lei) și Craiova (2,67 milioane de lei).

ADVERTISEMENT

Dintre firmele private, Inostrio Enterprises din Constanța, Topsim din Sălaj și Cegrias SRL din Sectorul 1 apar în mod repetat în contracte importante. Firmele nu dețin cariere de sare, astfel că acestea cumpără sare de la compania de stat aflată în subordinea Ministerului Economiei, pe care ulterior o revând tot statului.

În ceea ce privește costul pe tonă, achizițiile directe urgente sunt cele mai ieftine. Ultimele două exemple indică prețuri de 220 lei/tonă pentru amestec sare–nisip și 610 lei/tonă pentru sare industrială cu transport inclus. În contrast, contractele obținute prin licitații deschise indică prețuri mult mai mari, de regulă între 250 și 300 lei/tonă, dar care pot ajunge și la peste 1.000 de lei/tonă, în funcție de acordul-cadru.

Firma fără angajați: Cegrias SRL

Societatea Salubritate Craiova a atribuit prin licitație deschisă, la 11 noiembrie 2025, un acord-cadru de furnizare sare industrială pentru deszăpezire firmei Cegrias SRL din București. Cantitatea prevăzută este cuprinsă între 1.000 și 8.000 de tone, pe o perioadă de 18 luni. Valoarea acordului este de 2,67 milioane de lei fără TVA. Ultimul contract subsecvent a fost încheiat la 12 ianuarie 2026, în valoare de 0,33 milioane de lei. Astfel, prețul variază între aproximativ 334 și 2.670 lei/tonă, în funcție de cantitatea comandată.

Compania a mai câștigat și contracte mai mici, cum este cel din localitatea Toplița, județul Harghita. Aici, Cegrias a obținut un contract pentru 1.300 de tone de sare, în valoare de 486.000 de lei fără TVA, ceea ce înseamnă un preț de aproximativ 374 lei pe tonă.

„A fost încheiat un contract pentru achiziționarea a 1.300 de tone de sare pentru deszăpezire, un contract care ridică multe semne de întrebare. Firma câștigătoare, Cegrias SRL din București, este o companie cu zero angajați și care, culmea, are ca obiect de activitate consultanță în afaceri, nicidecum vânzarea de materiale antiderapante”, a reclamat Ioan Andrei Chelemen, consilier PSD Toplița.

Cegrias SRL este o firmă din București (Sector 1), înființată în 2010. Are ca obiect principal consultanța pentru afaceri și management (CAEN 7022). Acționarii sunt Răzvan-Laurențiu Stoica (50%) și Lucia-Margareta Zubaș-Munteanu (50%), administrator fiind Răzvan-Laurențiu Stoica. În 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 1,28 milioane de lei și un profit de 0,29 milioane de lei, fără datorii la ANAF.

Firma soției șefului din Portul Constanța: Inostrio

Direcția Generală de Salubritate Sector 3 a atribuit prin licitație deschisă, la 31 octombrie 2025, un acord-cadru pe 12 luni pentru furnizarea de sare industrială destinată deszăpezirii către Cegrias SRL și Inostrio Enterprises SRL. Cantitatea estimată inițial este de aproximativ 4.000 de tone, necesare combaterii poleiului și gheții în Sectorul 3. Valoarea acordului-cadru este de 3,2 milioane de lei fără TVA. Ultimul contract subsecvent a fost încheiat la 31 octombrie 2025, în valoare de 1,2 milioane de lei. Prețul estimat este de aproximativ 800 de lei pe tonă, fără TVA.

Inostrio Enterprises SRL este o firmă din Constanța, înființată în 2013. Activează în comerț cu ridicata de alimente și produse diverse (CAEN 4638 / 4619). Asociat unic este Codruța-Dana Bogatu, iar administrator este Alexandru Boldeanu. În 2024, compania a avut o cifră de afaceri de 78 de milioane de lei, un profit de 2,8 milioane de lei și 12 angajați, fără datorii la ANAF.

Codruța Bogatu este soția lui Eugen Bogatu, fost director al Portului Constanța, implicat în ultimul dosar de corupție din port, cel din 2025, care îl vizează pe șeful PSD Constanța, Ion Dumitrache, dar și într-un dosar mai vechi, din 2012.

Inostrio Enterprises a mai câștigat și alte contracte. Drumuri Județene Constanța SA a atribuit un acord-cadru firmei Inostrio Enterprises SRL, în valoare de 1,7 milioane de lei, ultimul contract subsecvent fiind în valoare de 0,87 milioane de lei.

Lucrări Drumuri și Poduri SA Vaslui a atribuit prin licitație deschisă, la 10 octombrie 2025, un acord-cadru de furnizare sare industrială pentru deszăpezire firmei Inostrio Enterprises. Contractul vizează o cantitate cuprinsă între 500 și 2.500 de tone de sare, necesară combaterii poleiului și menținerii traficului pe drumurile județene din Vaslui. Valoarea acordului-cadru este de 962.500 de lei fără TVA. Prețul variază între aproximativ 385 și 1.925 de lei pe tonă, în funcție de cantitatea efectiv utilizată.

Firma unui politician local: Topsim SRL

Administrația Domeniului Public Pitești a atribuit, la 17 decembrie 2025, un contract de furnizare a 2.500 de tone de sare industrială firmei Topsim SRL, în valoare de 0,74 milioane de lei fără TVA.

Topsim SRL este o firmă din Șimleu Silvaniei, județul Sălaj, înființată în 2007. Activează în transporturi rutiere de mărfuri (CAEN 4941). Acționarii sunt Dumitru Blaga (50%) și Constantin-Cornel Ticuș (50%). În 2024, firma a avut o cifră de afaceri de 38,5 milioane de lei, un profit de 3,08 milioane de lei și 29 de angajați, fără datorii la ANAF.

Dumitru Blaga este implicat și în politică, fiind consilier județean din partea PNL. Acesta și partenerul său de afaceri au fost trimiși în judecată și pentru evaziune fiscală. Cei doi cumpărau sare de la Salina Dej, unitate care aparține tot companiei de stat SALROM.

Și Drumuri și Poduri SA Sibiu a atribuit prin licitație deschisă, la 14 noiembrie 2025, un contract de furnizare sare către Topsim SRL. Contractul vizează livrarea unei cantități de până la 3.000 de tone de sare utilizată ca material antiderapant pe drumurile județene. Valoarea contractului este de 714.000 de lei fără TVA.

De asemenea, Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița SA a atribuit prin negociere fără publicare, la 4 noiembrie 2025, un contract de furnizare sare industrială pentru deszăpezire, cu granulație 0–8 mm, firmei Topsim SRL. Sarea este destinată combaterii poleiului și zăpezii pe drumurile administrate de societate. Valoarea contractului este de 601.250 de lei fără TVA.

Contractele pentru sarea din București

Pe lângă contractul din Sectorul 3, împărțit între Cegrias SRL și Inostrio Enterprises SRL, alte două sectoare ale Capitalei au achiziționat sare industrială prin licitație.

Salubrizare Sector 5 SA a atribuit prin licitație deschisă, la 9 decembrie 2024, un acord-cadru pentru furnizarea de sare industrială destinată deszăpezirii către Partener Impex SRL. Acordul prevede livrarea a minimum 4.800 și maximum 5.000 de tone de sare, în funcție de necesități, pentru intervenții pe domeniul public al Sectorului 5. Valoarea acordului-cadru a fost de 3.740.000 de lei fără TVA.

Partener Impex SRL activează în comerț cu amănuntul nespecializat de produse nealimentare (CAEN 4719/4712). Asociatul unic este Cezar Puiu. În 2024, firma a avut o cifră de afaceri de 2,07 milioane de lei, un profit de 372.000 de lei și doi angajați, fără datorii la ANAF. Contractul expiră în cursul acestui an. Astfel, Salubrizare Sector 5 SA urmează să cumpere din nou sare pentru deszăpezire pentru următorii doi ani. Licitația publică a fost lansată pe 26 ianuarie, iar valoarea estimată a contractului depășește 900.000 de euro.

Administrația Serviciului Public de Salubrizare Sector 6 a atribuit prin licitație deschisă, la 30 octombrie 2024, un acord-cadru pentru furnizarea de sare industrială pentru deszăpezire, cu transport inclus, firmei Luscan Com SRL. Contractul este destinat asigurării stocurilor necesare intervențiilor de iarnă pe raza Sectorului 6. Valoarea acordului-cadru este de 8.120.000 de lei fără TVA.

Luscan Com SRL din Buzău activează în transporturi rutiere de mărfuri (CAEN 4941). Asociatul unic este Manuel Luscan. În 2024, compania a înregistrat o cifră de afaceri de 295,4 milioane de lei, un profit de 15,1 milioane de lei și 257 de angajați. De menționat că în celelalte sectoare ale Capitalei (1, 2 și 4), activitatea de deszăpezire este realizată de firme private care acționează fără licitații pentru sare. Este vorba despre Romprest (Sectorul 1), Supercom (Sectorul 2) și Bin Go Solutions, fosta Rosal, în Sectorul 4.

Urgența este mai ieftină decât sarea pentru deszăpezire cumpărată „vara”

FANATIK a consultat și contractele de achiziție încredințate direct, din cauza stării de urgență generate de avertizările meteo din ultimele zile.

Astfel, comuna București, județul Hunedoara, a cumpărat de la Patrick & Brya Trans SRL 65 de tone de material antiderapant, la un preț de 220 de lei pe tonă, valoarea totală a contractului fiind de 14.300 de lei. Materialul a fost necesar pentru întreținerea rutieră de iarnă.

Cea mai scumpă sare achiziționată în regim de urgență a fost cumpărată de Servicii Publice Locale SRL Dorohoi. Regia a realizat, la 30 ianuarie 2026, o achiziție directă de sare industrială pentru drumuri de la AGA Trans SRL. Achiziția a vizat 100 de tone, la un preț de 610 lei pe tonă, cu transport inclus, valoarea totală a contractului fiind de 61.000 de lei.

În schimb, contractele-cadru realizate din timp, chiar și cu 12 luni înainte, au prețuri ale sării pe tonă care depășesc 300 de lei și ajung până la 2.000 de lei pe tonă, în funcție de cantitatea comandată și de structura acordului-cadru.

Alte contracte, alte firme din țară

Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș a atribuit prin negociere fără publicare, la 5 ianuarie 2026, un contract de furnizare material antiderapant firmei Elis Pavaje SRL din Alba. Contractul vizează maximum 1.500.000 de kilograme de amestec de nisip cu sare. Valoarea contractului este de 0,6 milioane de lei fără TVA.

Elis Pavaje SRL este o companie din Petrești, județul Alba, activă din 1991, specializată în fabricarea produselor din beton pentru construcții (CAEN 2361). În 2024, firma a avut o cifră de afaceri de 526 de milioane de lei, un profit de 44,8 milioane de lei și 814 angajați, fără datorii la ANAF.

Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș RA a atribuit prin procedură simplificată, la 10 decembrie 2025, un contract de servicii firmei Total Agregat Dafin SRL. Contractul vizează închirierea de vehicule cu șofer pentru transportul a aproximativ 5.800 de tone de sare gemă industrială necesară deszăpezirii drumurilor județene, pe o durată de șase luni. Valoarea contractului este de 479.600 de lei fără TVA.

Total Agregat Dafin SRL este o firmă din Albota, județul Argeș, înființată în 2005. Activează în transporturi rutiere de mărfuri (CAEN 4941). Asociat și administrator unic este Dumitru Cosmin Oprea. În 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 7,9 milioane de lei, un profit de 718.000 de lei și nouă angajați, fără datorii la ANAF.

Urban Serv SA a atribuit prin procedură simplificată, la 11 noiembrie 2025, un acord-cadru de furnizare sare gemă industrială firmei Nividama SRL. Contractul vizează livrarea a 500–1.600 de tone de sare, cu granulație 0–4 mm, necesară combaterii poleiului, gheții și deszăpezirii în municipiul Botoșani, pe o perioadă de cinci luni. Valoarea este de 556.800 de lei fără TVA, ultimul contract subsecvent fiind semnat la 11 noiembrie 2025.

Nividama SRL este o firmă din Subcetate, județul Harghita, înființată în 1999. Activează în exploatare forestieră (CAEN 0220). Acționarii sunt Nicolae Cotfaș (50%) și Dănuț Cotfaș (50%). În 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 1,38 milioane de lei, un profit de 64.000 de lei și trei angajați, fără datorii la ANAF.