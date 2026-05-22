Cine sunt motocicliștii români care s-au luat la bătaie cu ucrainenii în Centrul Vechi al Capitalei. Legătura cu Horațiu Potra și scandalurile în care au mai fost implicați: „I-a dus în Congo”

Un scandal violent a izbucnit în Centrul Vechi al Capitalei între un grup de motocicliști români și un grup de ucraineni ajunși în București pentru un concert al artistului belarus Max Korzh în noaptea de joi spre vineri, 21 spre 22 mai 2026. Cine sunt motocicliștii implicați în actul violent și ce legătură au cu Horațiu Potra, liderul mercenarilor acuzat în dosarul tentativei de lovitură de stat deschis după anularea alegerilor din 2024 din cauza suspiciunilor legate de ascensiunea lui Călin Georgescu la prezidențiale?

Cine sunt motocicliștii români care s-au luat la bătaie cu fanii ucraineni ai unui artist care concertează în București

Motocicliștii despre care vorbim fac parte din gruparea Gremium Nomads România, o ramură locală a grupării Gremium MC din Germania, trebuie să dea acum cu subsemnatul în fața polițiștilor din Capitală într-un dosar de violență stradală, după ani întregi de conflicte, tensiuni și acuzații care au alimentat legenda întunecată a lumii motocicliștilor.

Totul s-a petrecut în jurul orei 03:00 dimineața, în sectorul 3, când mai multe persoane s-au încăierat în Centrul Vechi. Printre românii implicați în conflict sunt și câțiva membri ai Gremium. În urma violențelor, un cetățean ucrainean a fost transportat la Spitalul Universitar, iar mai mulți bătăuși au fost duși la secția 27 a

Incidentul s-a produs într-un context extrem de tensionat, înaintea unui concert de pe Arena Națională programat pentru seara de 23 mai. Mai mulți fani au venit la București pentru a asista la concertul artistului lor preferat, iar autoritățile de forță au intrat în alertă. Cu doar câteva ore înainte de bătaia din Centrul Vechi, jandarmii găsiseră peste 30 de torțe și petarde ascunse într-o instalație de sonorizare aparținând unui grup de suporteri ai artistului belarus. Autoritățile anunțaseră deja mobilizarea a aproximativ 10.000 de polițiști, jandarmi și agenți pentru prevenirea incidentelor violente.

Pentru cei care cunosc însă lumea cluburilor moto din România, numele Gremium nu este deloc unul nou atunci când vine vorba despre scandaluri. Gremium MC este o organizație de motocicliști fondată în Germania și e considerată una din cele mai mari grupări de acest tip din Europa. De-a lungul anilor, clubul a fost monitorizat atent de autoritățile germane, iar în anumite landuri simbolurile sale au fost chiar restricționate.

Controversele grupării Gremium România

În România, Gremium Nomads a încercat constant să se delimiteze de imaginea de organizație criminală. Liderii grupării au insistat public că membrii clubului nu acceptă droguri sau activități ilegale și că încearcă să se desprindă de eticheta care planează asupra unor cluburi celebre precum Hells Angels.

Într-un interviu acordat la începutul acestui an pentru ziarul Gândul, liderul Gremium din România, Alexandru Cazan declara că gruparea „vrea să nu mai fie confundată cu Hell’s Angels” și critica relațiile pe care unele cluburi moto le-ar avea cu traficul de droguri. Cu toate acestea, conflictele n-au fost străine de băieții de la Gremium.

Una dintre cele mai cunoscute rivalități din lumea moto românească a fost cea dintre Gremium și structuri asociate Bandidos. Tensiunile dintre grupări au explodat mai ales după apariția unor încercări de extindere ale Bandidos în România, fenomen care a produs fracturi inclusiv în interiorul Gremium.

Rivalitățile Gremium cu celelalte bande de motocicliști

Alexandru Cazan a vorbit deschis despre ruptura provocată de un fost membru al clubului care ar fi dorit să aducă Bandidos în România. Declarațiile sale au confirmat indirect existența unor tensiuni extrem de serioase în culisele lumii moto. „Un fost membru de-al nostru și fost prieten de-al meu. Da, prieten la modă, a copilărit la mine în casă. El a zis că vrea să iasă din Gremium. I-am zis: fă ce vrei, dar eu aș vrea să rămâi în Gremium. A zis: nu, că eu vreau să aduc Bandidos în România. Și i-am zis: băi, ai susținerea noastră. Bandidos-ul dușmănie cu alte cluburi la nivel… Și… S-au înființat, au venit aici. Era normal să iasă ceva între ei. Mai ales că și ăsta era provocator”, a afirmat liderul Gremium în emisiunea „Martorii”, difuzată de Gândul.

Numele Gremium a apărut și în legătură cu atacul armat petrecut în București în 2023, episod care a șocat opinia publică. Deși anchetele oficiale nu au stabilit clar toate conexiunile, în spațiul public s-a vorbit intens despre o posibilă reglare de conturi între grupări rivale din lumea moto.

În aceeași perioadă au apărut și controverse legate de presupuse amenințări și discuții despre „asasini” sau acte de răzbunare. Alexandru Cazan a încercat să minimalizeze acel episod și să transmită că afirmațiile respective ar fi fost rostite „la nervi”.

Motocicliștii români care s-au luat la harță cu ucrainenii în Centrul Vechi, cu Potra în Congo

Cea mai surprinzătoare declarație făcută de liderul Gremium rămâne legătura motocicliștilor români cu gruparea de mercenari a lui Horațiu Potra. În aceeași emisiune deja menționată, Cazan a recunoscut că mai mulți membri ai grupului au mers în Congo cu Horațiu Potra și, desigur, nu s-au dus să planteze panseluțe, după cum vă puteți imagina.

„Am avut băieți plecați în Congo. Cu ăsta, cu arestatul, cum îl cheamă, de la Mediași. Avem băieți care au fost în Legiunea Franceză. Unul, Dan Vizitiu, are 21 de ani de Legiune. Și el a fost cu Potra acolo. El a luat băieții de la noi și i-a adus la Congo. Dar i-a propus acolo să fie… Asta nu are legătura. E treaba lor. Ei tot așa, o fac pentru familia lor. Își țin copiii în facultăți și e treaba lor ce fac”, a declarat liderul Gremium

Afirmația a stârnit reacții puternice, mai ales în contextul în care numele lui Horațiu Potra fusese deja asociat cu operațiuni de securitate privată și recrutări pentru misiuni în Africa. Faptul că printre oamenii care au ajuns în Congo s-ar fi aflat motocicliști dintr-un club controversat a alimentat și mai mult imaginea dură a Gremium.

Liderul motocicliștilor spune că printre ei se află oameni în funcții importante, inclusiv un senator

În interiorul clubului ar exista numeroși foști militari, foști luptători din Legiunea Franceză sau oameni cu experiență în structuri de securitate. Tocmai această componentă a contribuit, în timp, la reputația de grupare extrem de disciplinată și greu de intimidat.

Controversele nu se opresc aici. Alexandru Cazan a recunoscut public și faptul că membri ai clubului au fost implicați în acțiuni electorale la solicitarea unor politicieni locali. Deși a încercat să prezinte episodul într-o cheie relaxată, declarațiile sale au ridicat semne de întrebare despre relațiile dintre anumite personaje politice și grupările moto. Mai mult, liderul Gremium a susținut că în cadrul clubului există persoane care ocupă funcții publice importante, inclusiv primari și chiar un senator, fără să ofere nume.