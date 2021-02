Cine sunt noii concurenți de la Survivor România 2021. Faimoșii și Războinicii primesc forțe proaspete

Chiar dacă au pierdut ambele jocuri de imunitate ale săptămânii trecute și s-au văzut nevoiți să își ia rămas bun de la Simona Hapciuc, eliminată în urma votului exprimat de telespectatori, Faimoșii nu vor nici în ruptul capului să renunțe la luptă. Și bine fac, pentru că Survivor România 2021 este abia la început.

În plus, anunțul făcut de prezentatorul Dan Pavel îi va lăsa fără cuvinte atât pe ei, cât și pe rivalii din tabăra Războinicilor. Despre fani ce am putea să mai spunem? Urmează o surpriză de proporții.

În episodul de joi, 24 februarie, vom afla numele noilor concurenți care au răspuns prezent celui mai dur reality show difuzat vreodată pe micile noastre ecrane. Aceștia se vor alătura ambelor echipe, ocupând astfel golurile lăsate de abandonurile din zilele trecute.

Se încinge lupta la Survivor România. Faimoșii și Războinicii primesc întăriri

Cum au primit Faimoșii și Războinici această veste? Cu un entuziasm greu de descris în cuvinte. Nu de alta, dar oboseală și tensiunile din cele două tabere își spun deja cuvântul, așa că venirea celor noi e ca o gură de aer proaspăt menită să-i readucă pe linia de plutire.

Cât despre miza jocului care deschide săptămâna, ei bine, nici ea nu este deloc de neglijat. Dacă nu ne credeți, reacțiile concurenților în momentul în care Daniel Pavel ridică capacul pentru a afla ce recompensă li s-a pregătit vă vor convinge cu siguranță.

Simona Hapciuc tună și fulgeră după eliminarea de la Survivor: „Am fost mai bună ca Jador pe traseu”

În altă ordine de idei, chiar dacă a părăsit competiția cu fruntea sus, după ce a adus echipei sale punctul decisiv al jocului de comunicare, Simona Hapciuc nu pare să fi trecut peste decizia lui Jador de a o propune spre eliminare.

Ba chiar consideră că s-a descurcat mult mai bine pe traseu în cele aproape două luni petrecute în jungla din Dominicană. „Din echipa mea consider că ar fi fost alte patru persoane care ar fi trebuit să iasă înaintea mea.

Erau Majda, Culiță, Roxana Nemeș și Jador. Consider că am fost mai bună ca Jador pe traseu. Dar Survivor nu e doar un joc sportiv, e și un joc de strategii.

Când am venit aici, nu am vrut să intru în strategii, în grupulețe și am avut de pierdut, am fost o persoană cu coloană vertebrală, am spus ce am avut de spus și asta mi-a adus antipatii din partea celorlalți”, a dezvăluit Faimoasa, de îndată ce s-a întors pe plaiurile mioritice.

