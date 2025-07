Cine sunt oamenii de afaceri care au susţinut campania lui Nicuşor Dan. Cercul milionarilor din jurul preşedintelui

Nicuşor Dan a făcut publică lista donatorilor din campania electorală, răspunzând astfel unei întrebări care persistă de mai multe săptămâni în spaţiul public. Şeful statului a dezvăluit şi cheltuile pe care le-a avut, iar dacă în bătălia pentru primăria Capitalei suma totală abia a trecut de 2,2 milioane lei, în lupta pentru Cotroceni au fost puse la bataie peste 60 milioane euro.

Nicuşor Dan a primit bani de la al şaselea cel mai bogat om din România

Donațiile totale din precampania lui Nicușor Dan pentru alegerile locale de anul trecut s-au apropiat de 1,8 milioane lei. Conform dezvăluirilor făcute chiar de șeful statului, cei mai mari donatori au fost Măriuca și Florin Talpeș, cu câte 660.000 lei. De asemenea, în precampania pentru alegerile prezidenţiale aceştia au virat în contul de campanie al lui Nicuşor Dan suma de 810.000 lei.

Conform Topului Forbes 500 dat publicității la sfârșitul anului trecut, familia Talpeș se află pe locul 6, cu o avere estimată la 5 miliarde de lei. Principala afacere este reprezentată de Bitdefender, un business cu ramificații în peste 150 de țări și care a generat parteneriate cu mari branduri globale.

Familia Talpeș nu este străină de donații în sfera politicului, în 2023 dând 600.000 de lei . Conform informațiilor din Monitorul Oficial, suma a fost virată în trei tranșe și utilizată pentru „activitatea curentă a partidului”.

Patronul Altex şi proprietarul clădirii Miţa Biciclista, printre sponsorii lui Nicuşor Dan

Tot cu 810.000 lei a contribuit la campania prezidenţială a lui Nicuşor Dan şi omul de afaceri Dan Ostahie. Acesta este proprietarul Altex şi Media Galaxy, cel mai mare retailer electro-IT din România, cu 125 de magazine şi venituri de peste 7 miliarde lei în 2023. În Topul Forbes 500 de la sfârşitul lui 2024, Dan Ostahie se afla pe locul 13, cu o avere estimată la 2,2 miliarde lei.

Conform Forbes, Dan Ostahie a intrat în afaceri în anul 1992, când a deschis primul magazin Altex în Piatra Neamț. Pe lângă arhicunoscutul retailer, o altă firmă importantă controlată de afaceristul de 57 de ani este Despec International, distribuitor pe piața produselor IT, care a obținut o cifră de afaceri de 461,8 milioane de lei și un profit de 8,3 milioane de lei. Dan Ostahie este acționar majoritar la Despec International cu 88% din acţiuni.

De remarcat că 810.000 lei era suma maximă care putea fi donată, pragul fiind atins de Dan Ostahie şi familia Talpeş. , Top 5 este completat de Aurel Iancu, cu 500.000 de lei, Ana Maria Mihai, cu 250.000 de lei donaţi, plus o persoană care a donat 485.000 de lei, însă care a dorit să rămână anonimă.

Aurel Iancu, persoana care a donat aproape 100.000 de euro este cofondator al Dokia Capital, un fond de venture capital specializat în criptomonede și tehnologie blockchain, şi al Mobotiq. De asemenea, Aurel Iancu este proprietarul clădirii istorice Miţa Biciclista, a cărei consolidare l-a costat aproximativ 4,5 miliane euro. În ceea ce o priveşte pe Ana Maria Mihai, nu există date despre afacerile pe care aceasta le derulează.

Pe lângă aceştia, Nicuşor Dan a mai primit bani pentru campania electorală de la locale de la Bogdan Micu, milionar în euro şi omul care se află în sptale sistemului IT din Ministerul Mediului. Are afaceri în 13 domenii diferite, precum energie verde, banking, comerţ, construcţii, IT, proiectări, magazine cu echipament sportiv, tabere la munte, design de bijuterii, după cum se arată într-un portret făcut de leaders.ro.