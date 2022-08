Cine sunt oamenii numiți politic la conducerea sistemului de termoficare al Bucureștiului. Destinul Capitalei, pe mâna unui absolvent de teologie

La finalul lunii trecute Guvernul a obligat Primăria București să plătească banii primiți de la bugetul de stat doar pe subvenția la gigacalorie, în contextul unei datorii de 400 de milioane de lei a PMB față de Termoenergetica, operatorul sistemului centralizat de încălzire.

Absolvent de teologie, director al Termoenergetica

Compania Municipala Termoenergetica București SA este condusă din luna iulie 2021 de Claudiu Crețu. În ultimii patru ani acesta a fost în Consiliul de Administrație al companiei (fosta RADET), fiind numit în această , într-o ședință a CGPMB în care CV-urile candidaților au fost prezentate cu .

Claudiu Crețu are studii în teologie, dar și o licență în drept la Academia de Poliție, aceeași universitate unde în 2007 termină și un master tot în științe juridice. Aceasta a lucrat ca ofițer de poliție până în anul 2014, în ultimii ani fiind lector la Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Din februarie 2014 se specializează pe sectorul energetic, devenit Director Control la Radet în Managementul Calității și Mediu. După doar doi ani ajunge în 2016 consilier al directorului general, în același an fiind, pentru doar o lună, și consilier al unui secretar de stat din Ministerul Finanțelor.

Potrivit declarației de avere, acesta deține două terenuri agricole de 12 hectare în Brăila achiziționate în 2013, și unul de 1.000 de metri pătrați în Ilfov, Moara Vlăsiei, cumpărat în 2008, plus un teren intravilan de peste 1.300 de metri pătrați tot în Ilfov, cumpărat anul trecut împreună cu o casă de locuit de 177 de metri pătrați. Acesta mai deține un apartament în București și o altă casă în Brăila. Acesta are economii de 76.000 de lei, iar anul trecut a încasat 90.000 de lei, indemnizație de director general, și alți 55.000 de lei, indemnizație de administrator special la Electrocentrale SA. Acesta conduce un Audi fabricat în 2005, iar în 2010 a luat un credit de peste 100.000 de euro, cu scadență la 30 de ani.

Consiliul de Administrație al Termoenergetica este condus de Adrian Florin Lotrean, avocat specialist în insolvențe, membru și în CA al Electrica, cel mai mare jucător local din domeniul distribuției şi furnizării de energie electrică. Un alt membru al CA este Ștefan-Alexandru Frangulea, numit la începutul acestui an director financiar interimar al companiei Electrica SA, ca și Dan Crețu, fostul director comercial al societății Termoficare Oradea SA.

Tot în CA al Termoenergetica îl găsim și pe fostul director al RADET în perioada 2015-2016, Valentin Vițalariu, cel care în 2016 a candidat pe un post de consilier local la Sectorul 6 pe listele PNL. Tot pe filieră politică a PNL a ajuns în CA și Liliana Prodan, membru în biroul politic al PNL Sector 3. Aceasta a terminat facultatea de limbi străine în 2012, după ce anterior a lucrat un an la Boom TV, iar apoi a lucrat ca translator. Doar între 2013 și 2014 a lucrat la Ministerul Agriculturii ca șef de cabinet al unui secretar de stat. Potrivit declarației de avere aceasta nu deține vreun apartament sau casă de locuit, nu are nici conturi de economii, iar anul trecut a câștigat 3780 de lei, indemnizație de la Termoenergetica și alți 4500 de lei din activități independente.

În același CA al Termoenergetica este și Daniela-Gianina Lazanu, fost director în cadrul BRD, unde a lucrat din 1995 până în 2016, consilier local al orașului Otopeni, unde a fost aleasă pe listele USR PLUS. Aceasta a fost anul trecut în CA al CFR Marfă și a lucrat și în cadrul Ministerului Economiei.

Dacă Termoenergetica are în exploatare sistemul de transport și distribuție dar și centralele termice de cartier, cele patru termocentrale mari ce asigură 90% din energia termică în București sunt în administrarea Electrocentrale Bucureşti S.A. (ELCEN). Compania, aflată sub conducerea unui administrator special din cauza datoriilor înregistrate, este deținută în proporție de 97,5% de Guvernul României și restul de 2,5% de Romgaz.

Ministerul Energiei are doi reprezentanți în Adunarea Generală a Acționarilor: Elena Popescu, director în Ministerul Energiei, și Mihaela Preda, secretar general Romaero SA, ambele experte în domeniul energetic și cu o lungă carieră în administrația publică. Mihaela Preda, absolventă a Politehnicii în 1980, cu un an de pregătire în SUA în 1987 la General Electric pentru transferul de tehnologie la CNE Cernavodă, doctor în economie, are o lungă carieră în administrația publică, de la Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului înainte de anul 2000 la Ministerul Economiei sau al Energiei. În această perioadă a făcut parte din consiliile de administrație a multor companii de stat, spre exemplu, în anul 2016 a fost membru în CA-urile sau reprezentantul statului în opt companii: Complexul Energetic Oltenia, E-distribuție Muntenia, Compania Națională a Uraniului, Electrocentrale București, Conpet, Băița, Conversim și IOR SA.

Elena Popescu este și ea expert în domeniu, cu un doctorat în domeniul tehnologiilor de producere a energiei la Universitatea Politehnică, aceasta a lucrat din 1983 până în 1995 la Nuclearmontaj, apoi, până în 2007 la Ministerul Economiei, la direcția strategiilor în domeniul energetic, iar din 2013 a lucrat la Ministerul Energiei, an în care a fost consilierul personal al ministrului, iar apoi director al departamentului de politici energetice din minister.

Cazul ciudat al CET Grivița

Pe lângă cele patru mari CET-uri aflate în administrația Electrocentrale București, Consiliul Local al Sectorului 1 deține CET Grivița, un CET mic ce asigură circa 2% la sistemul de termoficare al Capitalei, energia produsă aici fiind vândută către Compania Municipală Termoenergetica. Consiliul Local are doi reprezentanți în Adunarea Generală a Acționarilor: Cristian Adrian Tudose și Geanin Georgian Jurubița, ambii consilieri locali din partea PSD.

Geanin Georgian Jurubița este student la SNSPA, consilier în cadrul Ministerului Educației, unde anul trecut a câștigat puțin peste 22.000 de lei, inspector de specialitate DGASPC Sector 1, unde a fost plătit cu 8.774 lei la care se adaugă încă 1.000 de lei, indemnizație de consilier local. Membru încă în organizația de tineret a PSD, acesta este un tânăr în politică, neavând conturi de economii, apartamente sau case.

Lucrurile stau diferit în cazul lui Cristian Adrian Tudose, consilier local cu ștate vechi în Primăria Sectorului 1, cel care în 2012 a candidat pentru un mandat de senator din partea partidului lui Dan Diaconescu, PPDD. Potrivit ultimei declarații de avere acesta deține trei terenuri intravilane, în Prahova și Chitila, de aproape 3.000 de metri pătrați, o casă de vacanță în Grecia și alta în Constanța, o casă de locuit în Chitila de 600 de metri pătrați și alte două apartamente în București. Acesta deține obiecte de artă și bijuterii de peste 100.000 de euro și economii de circa 4,5 milioane de lei, 230.000 de euro și 140.000 de dolari. Pe lângă aceste economii, acesta mai are trecute în declarația de avere o serie de împrumuturi acordate unor persoane fizice dar și către unele societăți comerciale.

Ca venituri acesta menționează 13.000 de lei, indemnizație de consilier local, alți 17.000 de lei salariu de manager la societatea SC Clean World SRL, companie deținută de acesta împreună cu soția sa, plus alți 8.000 de lei, consultanță de la SC Media Advertising, la fel, o companie unde manager și acționar unic este tot soția sa, Ilona Fodoroiu. În fapt aceasta a încasat circa 1,5 milioane de lei dividende anul trecut de la această companie. Compania a avut anul trecut o cifră de afaceri de peste 1,1 milioane de euro și un profit net de 320.000 de euro. În ultimii cinci ani compania a avut 34 de contracte publice, în special cu Administrația Monumentelor și Primăria Chitila, iar valoarea totală a acesta a fost de puțin peste 100.000 de euro.

Presa a scris în trecut despre și contractele publice atribuite direct acestor firme, și unde apare și numele cumnatului lui Cristian Adrian Tudose, Marius Cosmin Fodoroiu. Acesta a fost și el consilier local la Sectorul 1 din 2012, iar până de curând a fost director în primăria aceluiași sector, în luna iulie a acestui an fiind numit consilier la Secretariatul General al Guvernului. Acesta a câștigat anul trecut aproape 30.000 de lei, fiind director de dezvoltare la SC Media Advertising, acolo unde lucrează și soția sa, plus alți 7.500 de lei, salariu primit la primărie. Între 2019 și 2021 acesta a acordat 425.000 de lei împrumuturi unei rude de gradul II, și alți 700.000 de lei, împrumut către SC Quantum Property acordat în 2021. În conturile sale de economii acesta avea puțin peste 500 de lei.

De altfel, CET Grivița a fost în centrul unui scandal politic în urmă cu câteva luni, atunci când, în condițiile în care la nivelul Primăriei Sectorului 1 exista un conflict deschis între primarul Clotilde Armand și consilierii PNL și PSD pentru votarea bugetului companiei, CET Grivița a dat publicității două comunicate publice în care avertiza asupra faptului că de la începutul lunii august și fără căldură de la iarnă. Acestea sunt în fapt singurele comunicate publice pe site-ul companiei.

Primarul Clotilde Armand a scris pe la începutul lunii august că intenția ei este să vândă acest CET către Compania Municipală Termoenergetica și a subliniat că această companie a devenit „un loc al sinecurilor de partid”. „Acest CET este deținut de Consiliul Local al Sectorului 1 și este un loc al sinecurilor și al risipei de bani. Zeci de ani acest CET n-a făcut nimic. A fost un fagure pentru partidele care au condus spre faliment Sectorul 1 și pentru apropiații acestora. Salarii mari, muncă deloc. Anul acesta conducerea CET Grivița a propus un proiect de buget prin care se mărește numărul de angajați (deși n-au nimic de operat în plus) și salariile conducerii (de ce?!). Evident că n-am fost de acord cu acest buget și nici nu voi fi”, a susținut Clotilde Armand.