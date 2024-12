Cine sunt oamenii POT care intră în Parlament. Traseiștii politici, candidații soț și soție și un fost securist, dovedit de CNSAS

Partidul Oamenilor Tineri (POT) a mizat în alegerile parlamentare pe voturilor susținătorilor lui Călin Georgescu, candidatul independent care a obținut peste două milioane de voturi la alegerile prezidențiale din primul tur. La fel ca acesta din urmă, și partidul POT a beneficiat de o campanie avidă în ultimele zile pe Tik-Tok, reușind să treacă pragul electoral la alegerile parlamentare de duminică.

Cine sunt traseiștii politici din partidul POT

Partidul Oamenilor Tineri a fost înregistrat oficial anul trecut, și a participat la alegerile locale din luna iunie unde a obținut 18 mandate de primar și alte 11 mandate de consilier local. Adevăratul succes pentru acest partid nou avea însă să vină la aceste alegeri parlamentare, unde susținerea lui Călin Georgescu s-a dovedit strategia câștigătoare care i-a adus în Parlament. Practic, partidul a renunțat să-și susțină propriul președinte în cursa pentru Cotroceni și a mizat pe susținerea lui Călin Georgescu, fapt care i-a adus acum peste 5% și intrarea în Parlament.

Strategia a funcționat și pentru că partidul POT promovează mesaje similare cu cele ale lui Călin Georgescu, adică teorii ale conspirației, poziții anti-occidentale, anti-vacciniste și chiar anti-avort. Catalogat în ultimele săptămâni drept „noul-AUR”, , fără trecut în politică.

Există însă și excepții, pe listele acestui partid figurând mai mulți traseiști politici, oameni veniți din alte partide. Este chiar cazul președintelui acestui partid, Anamaria Gavrilă. Aceasta este deputat de Hunedoara, aleasă pe listele AUR în anul 2020, însă a părăsit partidul în septembrie 2021.

„Mulțumim lui Dumnezeu pentru minunile pe care le face. Vorbeam de treaba pe care trebuie să o facem, pentru că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Și iată că Dumnezeu are ultimul cuvânt și că nu ne-a lăsat. Am spus, un vot pentru Călin Georgescu înseamnă că poporul român este treaz și cu sufletul viu! Iată că noi știam”, a declarat Anamaria Gavrilă duminica trecută, după primul tur al alegerilor prezidențiale.

Potrivit unei analize realizată de jurnaliștii de la , , cei mai mulți proveniți din AUR sau Alternativa Dreaptă. Un astfel de exemplu este și Gavril Lucian Gal, membru al Partidului Alternativa Dreaptă. Potrivit sursei citate, în aceeași situație sunt și candidații Bogdan Alexandru Gorghiu sau Gheorghe Petru Pîclișan.

Candidații soț și soție pe listele POT

O particularitate a candidaților POT sunt cazurile unde, pe listele acestui partid, candidații fac parte din aceeași familie. Potrivit sursei citate pe listele POT sunt 14 perechi soț și soție, adică 20% din totalul candidaților de pe listele partidului.

Unele exemple sunt Mihai Daniel Plai, primul pe listele partidului la Cameră la Arad, și Mariana Adriana Plai , locul doi la Senat tot în județul Arad. Iulia Georgiana Ursei și Ionuț Marius Ursei sunt o altă familie de candidați aflați pe locurile 1 și 2 la Cameră la Călărași. Mihnea-Silviu Frigeoiu e primul pe listele partidului la Senat la Constanța, iar soția e prima la Cameră la Buzău.

Un caz particular este cel al lui Marian Rizea, cel care deschide lista de la Vâlcea pentru Camera Deputaților. Fost consilier în Ministerul Economiei în Guvernul Dăncilă, în vârstă de 69 de ani, Marian Rizea a fost acuzat că a fost un colaborator al fostei Securități.

„Securitatea lui Ceauşescu nu doar că nu se lasă, la 35 de ani de la dizolvare, dar e şi veşnic tânără. Hai, poate nu chiar toată, dar colonelul (r) Marian Rizea (69), sigur da. Altfel n-ar fi primul pe lista de la Vâlcea, pentru Camera Deputaţilor, a Partidului Oamenilor Tineri. E îmbucurător să aflu că la 69 de ani eşti tânăr, asta mă face să mă simt din nou copil.

După ce a fost securist la Mediaş şi Ploieşti până în 1989 (diploma de la CNSAS în primul comentariu), apoi sereist tot la Ploieşti până în 2004 şi profesor la Academia SRI până în 2009”, a scris pe Facebook, , care a postat și documentele doveditoare ale CNSAS.