Cine sunt Omonia Nicosia și Kairat Almaty, posibilele adversare ale Universității Craiova din Champions League

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Universitatea Craiova și-a aflat posibilele adversare din turul al treilea preliminar al UEFA Champions League în urma tragerii la sorți de luni, 20 iulie. Dacă oltenii trec în turul 2 de bulgarii de la Levski Sofia, se vor duela cu câștigătoarea „dublei” dintre Omonia și Kairat Almaty. Cine sunt acest formații, de fapt.

Tot ce trebuie să știi despre Omonia Nicosia

În ceea ce o privește pe Omonia Nicosia, ea este campioana Ciprului în ultimul sezon. Cu un lot cotat la 15 milioane de euro, echipa din Nicosia a reușit să le ia fața celor de la AEK Larnaca, Apollon Limassol, Pafos și APOEL.

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Omonia Nicosia nu este un adversar străin românilor. Din cele 12 confruntări ale formației elene cu reprezentantele noastre, două au fost câștigate de ei, trei s-au încheiat la egalitate, iar șapte au fost câștigate de echipele românești. Cea mai mare victorie i-a aparținut lui Dinamo, care învingea Omonia cu 4-1 în 1984.

La această grupare au evoluat în total 10 români, care au strâns 79 de apariții pentru echipă. Cel mai recent caz de fotbalist autohton trecut pe la Omonia a fost Costel Pantilimon, retras între timp, care a fost împrumutat acolo de Nottingham Forest în returul sezonului 2019/2020 și a bifat 7 apariții pentru club.

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Cei mai valoroși jucători de la Omonia

Omonia are în lot 5 jucători ale căror valori de piață sunt cel puțin un milion de euro: Muamer Tankovic (mijlocaș ofensiv, 1,5 milioane de euro), Carel Eiting

(mijlocaș central, ex Ajax, 1,5 milioane de euro), Mateo Maric (mijlocaș defensiv, 1,2 milioane de euro), Jaden Montnor (extremă stânga, 1,2 milioane de euro), Ewandro Costa (mijlocaș ofensiv, 1 milion de euro) și Nikolas Panagiotou (fundaș central, 1 milion de euro).

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Tot ce trebuie să știi despre Kairat Almaty

Kairat Almaty este o echipă poate și mai interesantă. Anul trecut, micuța echipă din Kazahstan producea cea mai mare surpriză din preliminariile UEFA Champions League. Mai exact,

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Kairat Almaty este câștigătoarea ultimelor două ediții de campionat din Kazahstan, în prezent ocupând locul 2 în spatele celor de la Ordabasy. Lotul kazahilor este cotat la suma de 12,6 milioane de euro. Dastan Satpaev, care va merge la Chelsea din luna august, este cel mai bine cotat jucător al lor (3,5 milioane de euro).

Legăturile dintre Kairat Almaty și fotbalul românesc

De asemenea, Kairat Almaty este echipa de la care FCSB și U Cluj s-au întărit sezonul trecut. Bucureștenii au semnat cu Ofri Arad, în timp ce ardelenii cu Jug Stanojev, ambii impresionând în tricourile noilor formații. În toată istoria ei, echipa din Kazahstan a avut legitimați doar 3 jucători români. Cât despre jocurile directe cu echipele noastre, nu a fost consemnat niciunul până în prezent.

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