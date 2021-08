Cine sunt părinții lui Dan Vîlceanu, noul ministru al Finanțelor! Mama – afaceri cu statul, tatăl – vicepreședinte PSD Gorj

Dan Vîlceanu este omul zilei după ce a fost numit în funcția de ministru al finanțelor, dar apropiatul lui Florin Cîțu nu a convins chiar pe toată lumea și criticii au ținut să-i aducă aminte de zilele petrecute în fieful PSD. Nu aici s-au oprit contestațiile la adresa lui Vîlceanu. Și familia din care face parte acesta a fost scoasă în evidență și chiar arătată cu degetul.

Astfel, tatăl actualului ministru, Eugen Vîlceanu a fost un om de bază în social democrație. Mai exact, părintele omului numărul 1 de la finanțe a avut o funcție importantă în . Este adevărat că lucrul acesta se petrecea în urmă cu aproape două decenii.

Cine sunt părinții lui Dan Vîlceanu, noul ministru de la Finanțe!

Cei din PSD nu au amintiri tocmai plăcute despre familia Vîlceanu. Tatăl, Eugen, fost vicepreședinte al organizației de Gorj, dar și subprefect al județului preț de patru ani de zile i-a părăsit pe aceștia într-un moment dificil. Ajuns un prosper om de afaceri cu zeci de angajați în zona mineritului, Eugen Vîlceanu și-a schimbat pasiunea politică din mers.

Concret, supărat pe deciziile luate în sânul partidului, Eugen Vîlceanu n-a stat o clipă la discuții și nu a ținut cont că urma un an electoral dificil. Și-a luat fiul, pe Dan Vâlceanu, lider al filialei de tineret și a trecut direct în barca adversarilor de la PDL.

Vîlceanu a ținut să transmită că motivele pentru care a părăsit Partidul Social Democrat s-au acumulat în timp. Și chiar în prag electoral au devenit ireparabile. Culmea, printre cele invocate de acesta s-a aflat chiar poziţia fiului său în organizație.

“Când a fost la alegerile locale de anul trecut fiul meu a fost trecut în coada listei, deşi era preşedinte de organizaţie şi muncise pentru filială. Apoi, la parlamentare a fost cum a fost că m-au lăsat singur pe colegiul pe care am candidat.

Iar după alegeri, când au fost discuţiile pentru postul de prefect, pentru mine nu a mai fost loc. Cred că am făcut tot ce am putut pentru acest partid. Am plecat însă nemulţumit şi de felul în care se iau deciziile în filială. Toate s-au acumulat în timp, iar acum s-a umplut paharul”, a spus atunci Eugen Vîlceanu, tatăl actualului ministru de la Finanţe

Cum s-a făcut trecerea familiei Vîlceanu de la PSD în tabăra liberalilor

Aşa că fără prea multe discuţii, Eugen Vîlceanu şi-a luat fiul de mână și s-a înființat în fața sediului PDL Gorj. Cei doi și-au depus adeziunea pentru partid și au continuat politica pe linie liberală ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat înainte.

“Vreau să fac politică în continuare şi ştiţi foarte bine că nu pentru bani pentru că eu în cei patru ani în care am fost subpefect mi-am donat lunar salariul pentru cei de la Casa de Copii.

Mi-a adus deja Dan adeziunea, le-am completat fiecare şi mergem la PDL ca să le depunem. Nu mă interesează funcţiile în partid, doresc doar să ajut organizaţia şi pe noii colegi”, spunea în 2009 Eugen Vâlceanu.

Familia a schimbat polul politic, dar nu a scăpat netaxată. Preşedintele executiv al PSD Gorj de atunci, Ion Călinoiu a explicat că Vîlceanu a migrat în cealaltă tabără pentru a-şi putea derula mai bine afacerile pe care le avea în zona minieră. Mai mult decât atât, Călinoiu a transmis că tatăl actualului ministru risca să piardă anumite contracte de care se bucura dacă ar mai fi continuat alături de PSD. Eugen Vîlceanu a negat însă acuzele.

Cine este mama lui Dan Vîlceanu, ministrul de finanţe

Şi mama lui Dan Vîlceanu a avut un trecut contestat – firma acesteia, Trefo SRL ar fi făcut mai multe afaceri profitabile cu statul. Mai exact cu o campanie falimentară de stat, Complexul Energetic Oltenia. De exemplu, în declarația de interese a deputatului Dan Vîlceanu reiese că firma Trefo SRL a avut înregistrate 19 contracte cu CEO Oltenia și unul cu CET Govora. Valoarea totală a acestor contracte ar fi fost de aproape 4,7 milioane de lei, în anul fiscal 2020, adică jumătate din cifra de afaceri a Trefo SRL.

Despre toate acestea, noul ministru de finanţe Dan Vîlceanu s-a mulțumit să spună că nu a ascuns niciodată faptul că a activat în PSD. De asemenea, acesta a constatat că ”în această perioadă toţi sfinţii şi îngerii din politica românească” au sărit să critice apartenenţa sa la PSD. ”Dacă acesta este păcatul meu politic, atunci fie, îl duc aşa cum e”, a conchis el.

, a comentat numirea lui Dan Vîlceanu, fost lider local al Tineretului Social Democrat, în funcţia de ministru al Finanţelor Publice în Guvernul PNL-USR PLUS-UDMR. “Sincer, nu este chiar din produsele high class ale Partidului Social Democrat şi veţi vedea în următoarele luni de prestaţie la Ministerul Finanţelor”, a afirmat Ciolacu, adăugând că “marea problemă este că în continuare în acest moment domnul Cîţu mai este prim ministrul României”.

Totodată, Dan Vîlceanu, a afirmat că firma părinţilor săi a fost înfiinţată în anul 1997, atunci când el avea 18 ani, precizând că nu se justifică suspiciunea că şi-ar folosi părinţii paravan pentru afaceri. De asemenea, el a menţionat că această firmă a câştigat contractele numai prin licitaţie publică.