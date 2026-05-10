Cine sunt părinții lui Victor Cornea. Socrii Andreei Bălan, mesaj emoționant în ziua nunții: „Casă de granit!”

Părinții jucătorului de tenis Victor Cornea au trimis o scrisoare emoționantă cu ocazia nunții fiului lor. Cine sunt socrii Andreei Bălan și ce mesaj emoționant au transmis mirilor
Dan Suta
10.05.2026 | 14:59
Părinții lui Victor Cornea, mesaj emoționant în ziua nunții fiului lor.
Părinții jucătorului de tenis Victor Cornea au marcat ziua de 10 mai, cea în care fiul lor își unește destinul în fața lui Dumnezeu cu aleasa inimii sale, Andreea Bălan, printr-o scrisoare emoționantă adresată mirilor. Cine sunt socrii artistei și ce au ținut să le ureze?

Cine sunt părinții lui Victor Cornea

Ziua de duminică, 10 mai, e una extrem de importantă pentru tenismenul Victor Cornea și pentru familia lui, căci e data la care își pune pirostriile și jură loialitate în fața preotului, la brațul soției sale, Andreea Bălan. Familia lui Cornea ajunge, așadar, în centrul atenției, datorită evenimentului important din viața sportivului: cine sunt părinții lui și ce urare au făcut porumbeilor?

Victor Cornea provine dintr-o familie din Sibiu, părinții acestuia fiind destul de cunoscut la nivel județean. Tatăl lui s-a remarcat în comunitatea sportivă locală ca fost handbalist, un om destul de implicat în administrarea sportului sibian, inclusiv în rolul de director al Sălii Transilvania. Este descris ca o figură respectabilă, apropiat de performanță, fiind un adevărat model pentru fiul său care a îmbrățișat sportul alb.

Mesaj emoționant transmis de socrii Andreei Bălan înainte de nuntă

Mama lui Victor este profesoară de chimie și e o prezență discretă, dar foarte respectată în mediul educațional din Sibiu. Părinții lui Victor nu doar că l-au încurajat să își urmeze visul, acela de a juca tenis pe marile terenuri ale lumii, fiind unul din românii care s-a străduit să obțină un loc cât mai bun în clasamentul ATP.

În ziua nunții cu Andreea Bălan, părinții sportivului au transmis un mesaj emoționant, printr-o scrisoare care sună ca o binecuvântare pentru decizia pe care mirii au ales-o: să devină soț și soție. „Felicitări, casă de granit! Sănătate, fericire și iubire infinită! Nu lăsați timpul să treacă pe lângă voi, fără să dați sens fiecărei clipe petrecute împreună. Păstrați cu sfințenie sentimentele curate care v-au invadat sufletele, precum și scoica poartă în carapacea dură comoara perlei sale pure. Vă iubim! Mama și Tata”, se arată în scrisoarea socrilor Andreei Bălan.

Dan Suta este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Revista Teo, apoi a contribuit la dezvoltarea altor proiecte precum vip24.ro și huff.ro, după care a lucrat la siteul de știri b1.ro
