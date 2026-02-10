Operațiunea „Ceasul” politicienilor. Cine sunt parlamentarii cu ceasuri de lux: șapte dintre ei au colecții mai scumpe ca ale lui Gig Becali

ADVERTISEMENT

Discuția despre ceasurile politicienilor a explodat după ce a fost acuzat că ar purta un ceas de 200.000 de euro. În realitate, obiectul de la mână era un Timex, un ceas banal, de câteva sute de lei. Episodul spune însă mai mult despre fascinația publică pentru luxul afișat sau presupus decât despre realitatea din declarațiile de avere. FANATIK a realizat o analiză a declarațiilor de avere ale tuturor parlamentarilor, declarații depuse la începutul anului trecut, pentru a observa cine declară că poartă astfel de obiecte de lux.

60 de parlamentari au ceasuri scumpe

Din aceste date analizate de FANATIK, reiese că în actuala legislatură, Parlamentul României are 136 de senatori și 330 de deputați, în total 466 de parlamentari. Dintre aceștia, aproximativ 60 de persoane menționează explicit ceasuri în declarațiile de avere, fie separat, fie în combinație cu bijuterii sau colecții.

O problema majoră este cadrul legal, chiar dacă declarațiile de avere nu vor mai fi publice, ele trebuie în continuare completate și transmise la Agenția Națională de Integritate. Însă doar bunurile individuale cu valoare mai mare de 5.000 de euro trebuie declarate distinct. Astfel, un ceas sub acest prag poate lipsi complet din declarație, așa cum se precizează în legislație. Mai mult, numeroși parlamentari își trec ceasurile generic la categoria „bijuterii”, fără detalierea numărului sau a valorii fiecărui obiect, ceea ce face imposibilă identificarea exactă a pieselor.

Parlamentarii PSD, PNL și AUR iubesc cel mai mult ceasurile

La nivel politic, PSD este partidul cu cei mai mulți parlamentari care declară ceasuri, atât ca număr, cât și ca valoare cumulată, conform analizei FANATIK. Urmează PNL, cu mai puține declarații explicite, dar valori consistente. AUR are mai puțini posesori, însă câteva ceasuri de lux ridică media. USR apare marginal, cu foarte puține mențiuni. UDMR are un număr redus, dar declarații mai detaliate. Cel mai mic număr de ceasuri declarate se regăsește la USR, iar cele mai multe la PSD.

Total pe partide (în euro)

PSD: 928.550 de euro

PNL: 615.500 de euro

USR: 7.000 de euro

AUR: 438.600 de euro

PACE (Senat): 410.000 de euro

UDMR: 94.500 de euro

Deputați neafiliați: 50.000 de euro

Cele mai scumpe colecții de ceasuri din Parlament

1. Ovidiu Puiu (PSD) – Senatorul este și un om de afaceri. Declară ceasuri în valoare totală de 105.000 de euro, acumulate pe parcursul a trei decenii.

2. Ștefan Țintă (PSD) – Deputatul deține ceasuri incluse în colecția de bijuterii, valoare totală 100.000 euro.

3. Cosmin-Ioan Corendea (AUR) – Deputat AUR, avocat de profesie. Deține o colecție impresionantă: Patek Philippe Gondolo, Piaget Altiplano și Rolex Yacht-Master, cu o valoare totală de peste 80.000 de euro. Este cea mai clară colecție de ceasuri high-end declarată nominal în Parlament. Cel mai scump ceas din aceatsă colecție este de 35.000 de euro: ceas Patek Philippe Gondolo, 25.000 euro; ceas Piaget Altiplano, 28.000 euro; ceas Rolex Yacht-Master, 35.000 euro.

4. Marilen-Gabriel Pirtea (PNL) – Deputat PNL și rector al Universității de Vest din Timișoara. Declară ceasuri și bijuterii din aur în valoare de 85.000 de euro. Liberalul tocmai a rămas fără aceste bunuri, după ce hoții i-au spart vila nedeclarată în declarația de avere.

5. Laura Gherasim (AUR) – Deputata a declarat o colecție de ceasuri de 75.000 de euro. Plus, o colecție de bijuterii de 100.000 de euro.

5. George-Mădălin Borș (PSD) – Deputatul ceasuri în valoare de 60.000 de euro, fără a menționa branduri sau număr.

7. Constantin-Ciprian Iacob (AUR) – Senatorul declară o colecție de bijuterii și ceasuri, adunate între 2000–2024, cu o valoare de 55.000 euro.

8. George Becali (neafiliat) – Deputat neafiliat, om de afaceri și patron al FCSB. Declară ceasuri în valoare de 50.000 de euro. Este unul dintre puținii politicieni pentru care luxul asumat face parte din imaginea publică, încă dinainte de intrarea în Parlament.

9. István-Loránt Antal (UDMR) – Senator UDMR, cu activitate îndelungată în parlament. Declară o colecție de ceasuri evaluată la 50.000 de euro.

10. Ion Iordache (PNL) – Deputat declară ceasuri în valoare de 42.000 de euro, separat de alte bunuri. Nu oferă detalii privind marca sau numărul, dar suma îl plasează clar în zona ceasurilor premium.

11. Andrei-Cosmin Gușă (AUR) – Deputatul declară ceasuri, adunate în perioada 2013–2023, cu o valoare de 40.000 euro. El este fiul consultantul Cozmin Gușă.

12. Ioan Bălan (PNL) – Deputatul declară ceasuri, 1995–2022, cu o valoare inclusă în totalul de 39.000 euro.

13. Marian Crușoveanu (PNL) – Deputat declară ceasuri în valoare de 30.000 de euro, parte a unui patrimoniu divers care include bijuterii și obiecte de artă.

14. Mircea Abrudean (PNL) – Senatorul declată ceasuri, adunate în perioada 2019–2023, valoare inclusă în totalul de 30.000 euro.

15. Nicolae Mîndrescu (AUR) – Deputatul declară ceasuri, adunate în perioada 2000–2015, cu o valoare de 30.000 euro.

16. Ștefan-Alexandru Băișanu (PSD) – Deputatul deține ceasuri incluse în colecții, valoare totală 25.000 euro.

17. Eugen Bejinariu (PSD) – Deputatul deține ceasuri, 1982–2023, valoare 24.000 euro.

18. Victor Ponta (PSD) – Deputatul, fost prim-ministru al României, declară ceasuri în valoare de 20.000 de euro.

19. Marian-Cătălin Predoiu (PNL) – Senatorul ceasuri, 2000–2024, valoare 20.000 euro.

20. Sorin Vlașin (PSD) – Senator PSD declară ceasuri în valoare de 20.000 de euro, dobândite într-o perioadă de zece ani.

Mențiuni

Aici, ar mai intra în top și Mugur Mihăescu (AUR). Deputatul AUR, actor și om de televiziune, declară un ceas Rolex, alături de bijuterii și tablouri, dar nu trece valoarea acestuia. Ninel Peia (grupul PACE) declară la comun bijuterii din aur și argint cu pietre prețioase, ceas din aur și tablouri, adunate în 1997–2019, cu o valoare de 400.000 euro.

Pe primele poziții ar fi intrat și Maria-Gabriela Horga (PNL). Senatoarea declară bijuterii și ceasuri din aur, adunate între 1985–2023, cu o valoare inclusă în totalul de 135.000 euro. Cum aceasta este o doamnă, am bănuit că ceasul/ceasurile sunt ale soțului, iar bijuteriile ale sale. În aceeași categorie le putem trece și pe Alina-Ștefania Gorghiu (senator PNL) – ceasuri și bijuterii de 83.000 euro, dar sunt ale soțului Lucian Isar; Ramona-Ioana Bruynseels (AUR)– ceasuri și bijuterii de 70.000 euro; sau Rodica Nassar (deputat PSD) – colecție de 68.000 euro.

Declarațiile de avere complete ale senatorilor și deputaților cu obiecte de lux

PSD

Senatori

Zamfir Daniel-Cătălin: Bijuterii / obiecte de artă, dobândite în perioada 2011–2022, valoare estimată 16.000 euro.

Andra Bică: Bijuterii și ceasuri din aur și argint, dobândite în perioada 2015–2024, valoare estimată 20.000 euro.

Marius-Alexandru Dunca: Ceas (2019–2019) – 4.000 euro; ceas (2022–2022) – 5.000 euro; ceas (2023–2023) – 5.000 euro; ceas (2023–2023) – 4.000 euro.

Mihai Daniela: Bijuterii, 1996–2020, valoare estimată 25.000 euro.

Carmen Orban: Bijuterii, 1968–2023, valoare estimată 50.000 euro; bijuterii copii, 2007–2023, valoare 40.000 euro; ceasuri, 2021–2023, valoare 20.000 euro.

Ovidiu Puiu: Ceasuri, 1992–2022, valoare 105.000 euro; bijuterii, 1992–2022, valoare 45.000 euro.

Ioan Stan: Bijuterii, 1980–2025, valoare 7.000 euro.

Felix Stroe: Ceasuri, 2013–2017, valoare 8.000 euro; bijuterii, 2013–2017, valoare 10.000 euro.

Sorin Vlașin: Ceasuri, 2000–2010, valoare 20.000 euro.

Nicoleta Pauliuc: Bijuterii și ceasuri, 2005–2010, valoare 55.000 euro.

Deputați

Remus-Gabriel Mihalcea: Bijuterii, 2017–2020, valoare 200.000 euro; ceasuri, 2020–2020, valoare 12.000 euro.

Ștefan Țintă: Bijuterii din platină, aur alb și galben, ceasuri, inele, brățări, pandantive, coliere, cercei, 2014–2020, valoare 100.000 euro; tablouri (uleiuri, acuarele, gravuri), 2009–2009, valoare 35.000 euro.

George-Mădălin Borș: Ceasuri, 2009–2023, valoare 60.000 euro.

Eugen Bejinariu: Colecție de artă (picturi, desene, gravuri), 1982–2025, valoare 137.000 euro; obiecte decorative (vase, statuete, vaze), 1982–2025, valoare 43.000 euro; ceasuri, 1982–2023, valoare 24.000 euro; obiecte de artă și cult, 1982–2007, valoare 3.000 euro.

Ștefan-Alexandru Băișanu: Metale prețioase și bijuterii, 1999–2025, valoare 26.000 euro; colecții (tablouri, cărți, timbre, numismatică, ceasuri), 1986–2025, valoare 25.000 euro.

Bogdan-Andrei Toader: Colecție numismatică (monede și bancnote), 2020–2023, valoare 14.000 euro.

Ștefan-Ovidiu Popa: Bijuterii, 2015–2022, valoare 25.000 euro; bijuterii, 2022–2024, valoare 14.000 euro.

Nicolae-Adrian Bara: Bijuterii și ceas, 2015–2024, valoare 20.000 euro.

Sergiu-Mircea Constantinescu: Bijuterii, 2011–2024, valoare 25.000 euro; ceasuri, 2011–2024, valoare 15.000 euro.

Paul-Claudiu Cotîrleț: Colecție de abțibilduri și ceasuri, 2016–2024, valoare 7.500 USD; colecție de artă, 2022–2024, valoare 25.000 euro.

Liviu-Bogdan Ciucă: Mască africană (2000) – 3.500 euro; mască indoneziană (2006) – 2.500 euro; mască africană (2004) – 3.000 euro; colecție pictură (2006) – 9.000 euro; set statuiete cubaneze (2003) – 5.600 euro.

Vlad-Florentin Drinceanu: Bijuterii și ceasuri, 1998–2024, valoare 11.000 euro.

Grațiela Leocadia Gavrilescu: Bijuterii și diverse obiecte de artă, 1920–2022, valoare 5.000 euro.

Gheorghe-Daniel Georgescu: Bijuterii, 2019–2022, valoare 90.000 RON.

Georgeta-Carmen Holban: Bijuterii, 2015–2021, valoare 15.500 euro; obiecte de artă, 2014–2021, valoare 14.500 euro.

Mirela-Florența Matichescu: Bijuterii, 2005–2023, valoare 20.000 euro.

Mitică-Marius Mărgărit: Bijuterii și ceasuri, 2023–2025, valoare 18.000 euro.

Eugen Neață: Ceas de mână Hublot, 2021–2021, valoare 57.960 RON.

Rodica Nassar: Bijuterii din aur și ceasuri, 1983–2024, valoare 68.000 euro; tablouri, argintărie și obiecte de artă, 1984–2024, valoare 60.000 euro.

Victor Ponta: Ceasuri, 2023–2024, valoare 20.000 euro.

Maricel Popa: Bijuterii din aur, 1985–2015, valoare 11.000 euro; tablouri, 1985–2012, valoare 40.000 euro.

Sebastian Răducanu: Bijuterii, 2017–2022, valoare 35.000 RON; ceas, 2023–2023, valoare 26.000 RON; bijuterii, 2022–2023, valoare 10.000 RON; bijuterii, 2024–2024, valoare 5.000 RON.

Ciprian-Constantin Șerban: Ceas Hublot, 2017–2022, valoare 5.000 euro; bijuterii, 2019–2023, valoare 8.500 euro.

Voicu Vușcan: Ceasuri și bijuterii, 2002–2024, valoare 35.000 euro; obiecte de artă, 2002–2024, valoare 50.000 euro.

Mihai Weber: Bijuterii, 1990–2024, valoare 11.500 euro; arme de vânătoare, 2020–2024, valoare 6.500 euro.

PNL

Senatori

Mircea Abrudean: Ceasuri, bijuterii, tablouri, 2019–2023, valoare estimată 30.000 euro.

Vasile Blaga: Diverse bunuri, 2019–2024, valoare estimată 30.000 euro.

Mihai Coteț: Bijuterii și ceasuri, 2000–2022, valoare 20.000 euro.

Maria-Gabriela Horga: Bijuterii din aur și ceasuri personale (împreună cu soțul și copilul), 1985–2023, valoare 135.000 euro.

Ovidiu Jitaru: Metale prețioase, 2010–2010, valoare estimată 80.000 euro.

Veta Păsculescu: Bijuterii din aur, 2000–2021, valoare estimată 6.000 euro.

Marian-Cătălin Predoiu: Ceasuri, 2000–2024, valoare 20.000 euro; obiecte de artă, tablouri și cărți, 2000–2024, valoare 25.000 euro.

Deputați

Alina-Ștefania Gorghiu: Ceasuri și bijuterii, 1998–2015, valoare 83.000 euro; lucrări grafice și tablouri dobândite prin donație, 2020–2020, valoare 8.000 euro.

Florin-Claudiu Roman: Bijuterii personale, 2005–2025, valoare 9.000 euro.

Ioan Bălan: Bijuterii, ceasuri și obiecte de artă, 1995–2022, valoare 39.000 euro.

Raluca Turcan: Bijuterii, 2008–2025, valoare 30.100 euro.

Lucian Nicolae Bode: Tablouri și ceasuri, 2024–2024, valoare 8.000 euro.

Sebastian-Ioan Burduja: Ceasuri și bijuterii, 2015–2024, valoare 20.000 euro.

Ionel-Ovidiu Bogdan: Bijuterii și ceasuri, 2010–2019, valoare 7.000 euro.

Cristian Buican: Diverse bijuterii, 2004–2022, valoare 17.000 euro.

Marian Crușoveanu: Bijuterii din aur și pietre prețioase, 1999–2018, valoare 30.000 euro; ceasuri, 2000–2016, valoare 30.000 euro; obiecte de artă din bronz, 2008–2016, valoare 4.000 euro.

Ciprian-Minodor Dobre: Bijuterii și ceasuri, valoare totală 20.000 euro.

Ion Iordache: Bijuterii, 2015–2020, valoare 140.000 RON; ceasuri, 2013–2020, valoare 42.000 euro.

Adrian Mocanu: Bijuterii și ceasuri, 2010–2024, valoare 175.000 RON.

Octavian Oprea: Bijuterii, 2021–2022, valoare 6.000 euro; bijuterii, 2022–2023, valoare 15.000 euro.

Ciprian Pandea: Bijuterii, 2012–2024, valoare 30.000 euro; ceasuri, 2021–2024, valoare 17.000 euro.

Marilen-Gabriel Pirtea: Ceasuri și bijuterii din aur, 2018–2024, valoare 85.000 euro.

Ștefan-Bucur Stoica: Bijuterii și ceasuri, 2000–2024, valoare 24.500 euro.

George Scarlat: Bijuterii, 2001–2022, valoare 56.800 euro.

USR

Senatori

Ruxandra Cibu Deaconu: Monede din aur și argint, 2010–2010, valoare estimată 18.000 euro.

Elena-Simona Spătaru: Set bijuterii cu diamante, 2010–2010, valoare 3.000 euro; set perle naturale, 2015–2015, valoare 1.000 euro; bijuterii din aur, 2019–2019, valoare 3.000 euro.

Deputați

Monica-Elena Berescu: Bijuterii, 2017–2024, valoare 6.000 euro.

Iulian Bulai: Statuie din bronz, 2014–2014, valoare 200.000 NOK; sculpturi din ceramică, 2012–2014, valoare 80.000 NOK.

George Gima: Ceasuri și bijuterii, 2014–2020, valoare 7.000 euro.

AUR

Senat

Niculina Stelea: Bijuterii și obiecte de artă și cult, 1988–2025, valoare 9.500 euro.

Constantin-Ciprian Iacob: Tablouri, ceasuri, monede și bijuterii, 2000–2024, valoare 55.000 euro.

Costache Chertif: Lingouri de aur, 2021–2024, valoare 800.000 euro.

Corneliu Negru: Bijuterii din aur și argint și ceasuri, 2005–2023, valoare 8.000 euro.

Daniela Ștefănescu: Bijuterii, 1997–2021, valoare 14.000 euro; obiecte, 2005–2021, valoare 10.000 euro.

Nicolae Vlahu: Ceas Rolex, 2023–2023, valoare 40.000 de lei.

Virgiliu-George Vlăescu: Aur (114 grame), 2024–2024, valoare 43.434 de lei.

Deputați

Ramona-Ioana Bruynseels: Bijuterii și ceasuri depozitate la bancă, 2012–2024, valoare 70.000 euro; obiecte de artă, 2012–2024, valoare 30.000 euro.

Cosmin-Ioan Corendea: Ceas Patek Philippe Gondolo, 2005–2005, valoare 25.000 euro; ceas Piaget Altiplano, 2010–2010, valoare 28.000 euro; ceas Rolex Yacht-Master, valoare 35.000 euro.

Dumitrina Mitrea: 16 tablouri acuarelă, 2022–2022, valoare 34.800 RON.

Florin-Eugen Cîrligea: Bijuterii, 2008–2019, valoare 30.000 euro; ceasuri, 2008–2019, valoare 27.000 euro; lingouri de aur, 2017–2017, valoare 66.604 RON.

Gianina Șerban: Bijuterii și metale prețioase, 2010–2021, valoare 15.000 euro; bijuterii și metale prețioase, 2021–2022, valoare 4.000 euro.

Ionel Gheorghe: Lingouri de aur (400 g), 2021–2024, valoare 176.000 RON.

Andrei-Cosmin Gușă: Ceasuri, 2013–2023, valoare 40.000 euro; tablouri, 2013–2023, valoare 10.000 euro.

Laura Gherasim: Bijuterii din aur, 2000–2024, valoare 100.000 euro; ceasuri, 2000–2024, valoare 75.000 euro.

Eduard-Virgil Koler: Ceas Rolex, 2018–2021, valoare 13.000 euro.

Mugur Mihăescu: Ceas Rolex, 2004–2004, valoare 5.600 euro; bijuterii și tablouri, 1995–2023, valoare 200.000 euro.

Nicolae Mîndrescu: Bijuterii din aur, 1998–2010, valoare 35.000 euro; ceasuri, 2000–2015, valoare 30.000 euro; monede din aur, 1995–2015, valoare 50.000 euro.

Mohammad Murad: Ceas Rolex, 2023–2023, valoare 4.000 euro; ceas Rolex, 2023–2023, valoare 4.000 euro.

Silviu-Titus Păunescu: Ceasuri, 2017–2021, valoare 11.000 euro.

PACE – Grup din Senat

Nadia-Cosmina Cerva: Obiecte de artă, 2000–2010, valoare 5.000 euro.

Ninel Peia: Bijuterii din aur și argint cu pietre prețioase, ceas din aur și tablouri, 1997–2019, valoare 400.000 euro.

Ioan-Cristian Rusu: Bijuterii și ceasuri, 2009–2024, valoare 10.000 euro.

UDMR

Senat

László-Ődőn Fejér: Bijuterii, 1990–2024, valoare 20.000 euro.

Istvan-Szilard Tasnadi: Bijuterii și ceasuri, 2016–2025, valoare 13.000 euro.

István-Loránt Antal: Colecție de ceasuri, 2006–2022, valoare 50.000 euro; colecție de emailuri și picturi, 2006–2013, valoare 15.000 euro.

Levente Novak: Ceasuri, 2021–2024, valoare 10.000 euro.

Valentina-Mariana Aldea: Bijuterii, 2010–2025, valoare 15.000 euro.

Deputați

Biró Rozália-Ibolya: Mobilă antică sufragerie, 2005–2005, valoare 40.000 RON; tablouri, 2005–2013, valoare 61.000 RON; ceasuri și bijuterii, 2006–2013, valoare 78.000 RON; mobilă antică, 2007–2007, valoare 45.000 RON; cărți antice, 2013–2013, valoare 45.000 RON.

Kelemen Hunor: Tablouri ale artiștilor contemporani, 2006–2010, valoare 6.000 euro.

Magyar Loránd-Bálint: Ceas Longines, 2017–2022, valoare 1.600 euro; ceas Victorinox, 2019–2022, valoare 1.500 euro; ceas Tag Heuer, 2021–2022, valoare 1.800 euro; ceas Garmin Fenix, 2022–2022, valoare 1.000 euro.

Deputați neafiliați

George Becali: Ceasuri, 2000–2010, valoare 50.000 euro; bijuterii, 2000–2010, valoare 100.000 euro.

Dumitru Coarnă: Bijuterii din aur, 1990–2021, valoare 5.000 euro.

Mădălin-Laurențiu Făget: Colecție filatelică, 1980–2010, valoare 45.000 euro.

Ioana Groșaru: Tablouri pictură, 1990–2024, valoare 200.000 euro; bijuterii, 1984–2024, valoare 150.000 euro; numismatică, 1980–2024, valoare 5.000 euro.

Rodica Plopeanu: Bijuterii diverse din aur și argint, 1990–2024, valoare 9.000 euro.