Cine sunt patrioții suveraniști ai lui Horațiu Potra, candidați la Sibiu și Mediaș. Contabilele de la propria firmă, promovate de mercenarul milionar

Înainte să pornească spre București împreună cu alți 20 de apropiați unde, potrivit procurorilor, ar fi urmărit să provoace haos la protestele pentru susținerea lui Călin Georgescu, mercenarul Horațiu Potra își începuse cariera politică, după ce obținuse un mandat de consilier local la Mediaș. Era localitatea unde candidase, fără succes, pentru mandatul de primar, dar unde avea mari șanse să fie ales vice-primar, negociindu-și susținerea chiar cu cei de la PSD. Pe lângă alegerile locale, Horațiu Potra a fost și unul dintre candidații la alegerile parlamentare din 1 decembrie, chiar dacă fără șanse să ajungă în Parlamentul României.

Cine sunt „patrioții” lui Horațiu Potra de la Mediaș

Horațiu Potra a participat la alegerile electorale din acest an pe listele a două partide diferite. La alegerile locale, partidul care l-a susținut a fost Partidul Patrioților, formațiune politică nouă, înființată în anul 2022 de către Iulian Surugiu. Acesta este un fost agent de Poliție, între 1990 și 2008, care a înființat și condus Sindicatul Național al Agenților de Poliție (SNAP) după ieșirea la pensie. În declarația de avere depusă de acesta în vară, înaintea alegerilor europarlamentare, apăreau două noi depozite bancare în lei, cu o sumă totală de două milioane ron. Despre averea și cariera politică a lui Iulian Surugiu și afacerile acestuia cu fier vechi, FANATIK a

Cu cumpărate la Mediaș, Horațiu Potra a fost primul pe lista Partidului Patrioților pentru alegerile locale din localitate. Rezultatele au fost peste așteptări, Partidul Patrioților a obținut 26,8% din voturile exprimate, doar puțin în spatele celor de la PNL care au avut 30%, obținând astfel șapte mandate în Consiliul Local.

Pe lista de candidați a Partidului Patrioților, Horațiu Potra a fost secondat de către Ștefan Pintea. Între 2010 și 2015, acesta a ocupat un post de conducere în cadrul companiei de stat Transgaz, compania din energie cu sediul în Mediaș, iar între 2014 și 2016 a fost consilier local, ales pe listele PSD. Pintea avea să candideze alături de Potra și la Camera Deputaților, între cele două rânduri de alegeri, acesta adăugându-și încă un autoturism Mercedes. Astfel că, pensionarul cu o pensie de doar 20.000 lei, declara în noiembrie trei autoturisme Mercedes. Soția sa, și ea pensionară, este și angajată la Transgaz. Se pare că Ștefan Pintea a renunțat însă la mandatul de consilier local, el nefăcând parte din .

Ioan Vișa, al treilea pe lista PP, și-a preluat însă mandatul de consilier local. Acesta este un fost judecător la Judecătoria Mediaș, suspendat din funcție în anul 2017. Un an mai târziu, CSM i-a refuzat reîncadrarea în funcție, o decizie luată cu unanimitate în . Acesta beneficiază însă de o pensie specială de 250.000 lei, potrivit declarației de avere depuse la BEJ.

Gheorghe Cristian-Crețu, al patrulea pe listele Partidului Patrioților, nu și-a preluat mandatul nici el. Acesta ocupă funcția de șef-birou în cadrul companiei de stat Transgaz începând cu anul trecut, acolo unde are un salariu de peste 100.000 lei anual. Și el conduce un Mercedes-Benz. Și-a preluat însă mandatul următorul candidat înscris pe listă, mai exact Dan-Cristian Panța. Singurul venit menționat în declarația de avere, acolo unde nu apare niciun alt bun menționat, este alocația copilului de 3.400 lei. El are două firme, dintre care una de catering, însă informațiile financiare se opresc în anul 2021, atunci când ambele firme aveau datorii imense și zero cifră de afaceri.

Ioan Marius Câmpean, nou consilier local la Mediaș alături de Potra, este angajat la Spitalul Mediaș, acolo unde anul trecut a avut un salariu de 150.000 lei. Nu menționează postul în care este angajat, însă în anii trecuți nu există alte declarații de avere ale sale, deci ar fi primul an în care lucrează în sectorul public. Și Costea Tudor Lucian este nou în politica locală din Mediaș. Acesta e angajat al Liceului Tehnologic Mediaș, unde nu precizează ce post ocupă, dar venitul său pe anul trecut a fost de doar 33.000 lei. Soția acestuia lucrează la Transgaz, unde are un salariu de peste 100.000 lei.

Andrea-Ioana Tomoș (foto, dr. sus), și ea proaspătă consilieră locală, este angajată chiar la firma lui Horațiu Potra, GPH Legion Africa Role, cea care anul trecut a avut pierderi de 2,3 milioane de lei, la o cifră de afaceri de 12,4 milioane. Totuși, Ioana Tomoș a fost plătită cu un salariu aproape de minimul pe economie, aceasta declarând un venit de 25.000 lei pe anul trecut, adică puțin peste 2.000 de lei lunar.

O altă angajată a lui Horațiu Potra, ajunsă și ea în Consiliul Local Mediaș, este Zanfir Noemi Andreea. Și ea este angajată la aceeași companie, GPH Legion Africa Role, unde este plătită cu aceeași sumă, 25.000 lei. Ambele angajate sunt descrise în materialele de partid drept economiste, cu experiență în domeniul financiar-contabil.

Angajați la firmele lui Potra și la Trangaz

Alexandra Maria Duma a ocupat poziția a zecea pe listele Partidului Patrioților. De profesie inginer, declarația acesteia de avere nu apare pe portalul ANI, însă potrivit profilului de LinkedIn, aceasta a lucrat în ultimii șapte ani la o multinațională din județ (Continental, mai exact). Adelina Cucurezan, și ea candidată pe listele PP, este angajată la multinaționala Freudenberg Group. Diaconu Roxana Aurica, o altă candidată pe listele Patrioților, este angajată la Transgaz, unde lucrează pe postul de consilier juridic.

Cozma Răzvan Dan, și el candidat pe listele aceluiași partid, este un antreprenor în domeniul construcțiilor, având trei firme în domeniu. În declarația de avere acesta menționează venituri de doar 60.000 lei, fără a menționa profiturile aduse de firmele sale. Vieru Nicoleta Maria, a fost prezentată drept economist, „antreprenor salon cosmetică”, însă în declarația de avere menționează doar un PFA, care i-a adus 25.000 lei anul trecut, deci venitul minim pe economie.

Ogneriu Mihaela Ștefania (foto, dr. mijloc), prezentată drept jurnalist de profesie, este prezentată ca lucrând pe postul de consultant relații publice. „În acest moment îmi este efectiv rușine de rușinea mass-mediei actuale! Îmi amintesc ca principiile de bază insuflate și predate ca fiind NECESARE și INDISCUTABILE în perioada când studiam pentru a deveni jurnalist au fost integritatea, verificarea informațiilor și mai presus de toate RELATAREA corectă și adevărată a faptelor. (…) Vă spun cu toată siguranța ca absolut tot ce a fost distribuit în media în ultimele zile în legătură cu H.P este o mizerie absolută”, a scris aceasta recent pe contul ei de Facebook cu privire la evenimentele din jurul lui Horațiu Potra.

Lucian Ioan Urban a fost prezentat drept antreprenor în industria lemnului. În declarația acestuia de avere nu menționează decât venituri din activități independente de doar 15.000 lei, adică puțin peste 1.400 lei pe lună. Ce-i drept, acesta declară că deține o remorcă și o autoutilitară. Soția sa este însă angajată la Romgaz, venitul este însă secretizat. Un alt om de afaceri, prezentat drept antreprenor în transportul internațional, de pe listele partidului a fost și Roșca Adrian Sebastian. Acesta apare asociat în două firme din Mediaș, Goma Transport și Sake Rent, însă nu există informații financiare despre niciuna dintre acestea. În declarația de avere, Roșca Adrian spune că lucrează ca administrator site.

Tot în domeniul transportului internațional își are activitatea și Hauptman Manfred Ioan, manager la o mare firmă de transport din județ, HZ Logistics. Dragoman Vasile Leonard lucrează și el la o firmă auto, fiind prezentat de partid drept „antreprenor reparații auto”. Acesta nu este acționar la vreo firmă.

Ultimii din lista Partidului Patrioților sunt avocatul Bardoczi Tibor (fără venituri din avocatură, dar cu o pensie de 30.000 lei), medicul Corbeanu Onoriu, medic primar obstetrică-ginecologie, și antrenorul de tenis, Gaspar Vasile Antonio, cu venituri de doar 2.000 lei lunar. Ultimul pe listă este Uță Toma Vasile, pensionar MAI.

Candidații la Cameră din partidul lui Vanghelie

Horațiu Potra a candidat și pentru un mandat de deputat, tot la Sibiu, însă de această dată pe listele Partidului Social Democrat Independent. , fostul primar PSD al Sectorului 5 timp de 15 ani. Acesta a deschis lista partidului pentru Cameră la București, fără a reuși să treacă pragul electoral. Marian Vanghelie a fost condamnat în 2021 la 11 ani de închisoare pentru abuz în serviciu şi luare de mită, fiind acuzat de DNA că ar fi primit o mită de 30 de milioane de euro. Dosarul se judecă în faza de apel, fostul edil fiind foarte aproape să scape de acuzațiile penale prin prescripție.

Partidul PSDI a fost înregistrat la tribunal în anul 2018, printre fondatori numărându-se Petre Marian Leonard, fost director general al Economat Sector 5, trimis în judecată cu Marian Vanghelie în dosarul Economat chiar vineri, 13 decembrie. De asemenea, în același dosar a fost trimisă în judecată Loredana Ionela Zidărescu, șef serviciu achiziții, și ea unul dintre fondatorii partidului.

La Sibiu, PSDI a avut șopt candidați, lista fiind deschisă tot de către Horațiu Potra. Ceilalți șapte candidați au fost Ștefan Pintea, Gheorghe Cristian Crețu, Andrea-Ioana Tomoș, Noemi Andreea Zanfir, Manfred Hauptman, Lucian Urban și Tibor Bardoczi, practic toți foști candidați la alegerile locale din Mediași.