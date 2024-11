Cine sunt pensionarii care încă nu au primit decizia de recalculare a pensiei. Explicațiile lui Daniel Baciu

Baciu recunoaște că există mai multe neînțelegeri și incertitudini legate de dosarele de recalculare, multe probleme ridicate de pensionari, însă a dorit să ”lămurească” această situație. În direct la RTV, Baciu a anunțat că nu există 170.000 de pensionari care nu au primit deciziile de recalculare, fiind vorba despre o neînțelegere.

Cine sunt pensionarii care încă nu au primit decizia de recalculare a pensiei

”Am văzut chiar că 170.000 de pensionari nu au primit deciziile de recalculare. Nu este așa. Acest număr de 170.000 a rezultat în urma procesului de transmitere a acestor decizii către pensionari pe care l-am făcut în perioada iulie-august”, a explicat Baciu, în direct la România TV.

a acestor decizii către pensionari de la jumătatea lunii iulie și am închis undeva în august. Acesta era stocul de decizii inițial. În momentul de față, când discutăm acum, am luat datele chiar acum când am plecat, un număr de 15.900 de decizii de transmis, reprezentând un procent de 0,3% din numărul total de decizii pe care l-am emis, și vorbesc aici de un număr de 4,6 milioane de decizii pe care noi le-am recalculat”, a completat șeful Casei de Pensii.

Baciu anunță că pensionarii și-au primit toți deciziile de recalculare și s-a lăudat din nou cu cei 3,5 milioane de pensionari care au avut pensiile mărite, fiind vorba despre o creștere de aproape 27% în medie. Într-o ”cifră” nominală putem vorbi despre 620 de lei, potrivit datelor oferite de Baciu, conform

, acele cazuri extrem de ”complicate”, cu o ”complexitate ieșită din comun”, pensionari cu 10 recalculări. Ar fi vorba inclusiv despre mai multe cazuri complexe unde instanțele de judecată au avut un cuvânt de spus, care va influența soarta dosarelor.

Daniel Baciu spune că angajații săi sunt epuizați în această perioadă

”Sunt dosare cu hotărâri judecătorești care sunt punctuale în sensul ca exced cadrul legal legislativ în vigoare și trebuie efectiv programul să îl adaptăm numai si numai pentru acele decizii judecătorești pe care instanța le-a hotărât și noi trebuie să le punem în practica”, a completat Daniel Baciu.

Șeful Casei de Pensii a oferit un exemplu concret de un asemenea dosar ”complex”: ”Să vă dau un exemplu: Se spune foarte clar că legea prevede ca pentru cei cu grupele de muncă grupa I și II să avem o reducere a vârstei de pensionare. Există un tabel în care se spune clar care este reducerea, care este direct proporțională cu anii efectiv lucrați în acele condiții de muncă.

E posibil ca instanța să dicteze ca o perioada de activitate să fie asimilată grupei I de muncă, nu grupei a II a de muncă, si noi atunci trebuie să adaptăm aplicația ca toată acea perioadă să o mutăm informatic din punct de vedere a culegerii datelor, dintr-o anumită categorie, cum era normal pe lege, exact cum a prevăzut instanța”, a adăugat şeful Casei de Pensii.

În concluzie, Daniel Baciu le-a reamintit tuturor că, deși un dosar de pensie are în jur de 30-50 de pagini, în medie, există și dosare care cuprind 5 bibliorafturi. Aceste cazuri extreme sunt ale unor pensionari cu mai multe activități, care au cerut recalcularea de mai multe ori. Alte dosare nu pot fi reconstituite pentru că sunt aproape distruse.

Cât despre amenințările ministrului Simona Bucura-Oprescu, care a transmis că va trimite Corpul de Control la Casa de Pensii, Daniel Baciu nu crede că aceasta e soluția. Baciu a transmis că angajații săi sunt epuizați și lucrează 12 ore pe zi, deci nimeni nu le poate reproșa nimic.