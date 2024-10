Cine sunt pensionarii români prinși cu bijuterii în valoare de 650.000 de euro pe un aeroport din Germania. Surpriza e uriașă, familia e celebră în România

Cu numai trei zile în urmă au apărut informații că pe aeroportul din München după ce au descoperit asupra lor bijuterii în valoare de 650.000 €.

Cine sunt pensionarii români prinși cu bijuterii de sute de mii de euro

Acest lucru s-a întâmplat pentru că legea din Germania spune că este permis importul de suveniruri fără taxe numai pentru valori care nu sunt mai mari de 430 de euro, conform

Doi cetățeni români, a căror identitate nu a fost făcută publică inițial, se întorceau din Elveția, iar agenții vamali au remarcat ceasul purtat de bărbat, un Patek Philippe extrem de valoros, estimat la 150.000 de euro.

Cei doi români au fost catalogați drept „contrabandiști”, iar pe numele lor ar fi fost deschis un dosar penal fiscal, urmând ca amenda să fie stabilită pe baza veniturilor lor. Potrivit lui Thomas Meister, purtător de cuvânt al biroului vamal din München, până la finalizarea anchetei, „bunurile au fost sechestrate”.

Conform unor surse citate de Gândul, oferite în EXCLUSIVITATE, cei doi români care au intrat în atenția autorităților germane sunt fostul vicepremier Adriean Videanu (62 de ani) și soția sa, Miorița Videanu (61 de ani).

Adriean Videanu: „Am credința că, săptămâna viitoare, ne vor fi returnate bunurile”

Contactat de sursa citată, fostul vicepremier a declarat, tot în exclusivitate, că

„Bunurile au fost oprite, temporar, în custodia statului german, iar a doua zi am plătit obligațiile ce ne-au fost impuse. Am achitat toate taxele și am credința că, săptămâna viitoare, ne vor fi returnate bunurile respective”, ne-a explicat, în exclusivitate, Adriean Videanu.

De asemenea, Adriean Videanu nu a exclus posibilitatea de a cere returnarea TVA-ului deja plătit către autoritățile germane, după ce ceasul Patek Philippe și colierul Cartier vor fi restituite, cu intenția de a vira aceste sume ulterior către bugetul statului român.

Adriean Videanu a mai fost implicat într-un mare dosar

În altă ordine de idei, fostul ministru al Economiei și primar al Capitalei, Adriean Videanu, a fost achitat definitiv în luna mai de către instanța supremă, în cadrul Dosarului Romgaz, unde a fost reprezentat de avocații Cristian Ene și Eliza Ene Corbeanu, mai scrie Gândul.ro.

Completul de 5 judecători al Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) a respins toate apelurile formulate după verdictul din decembrie 2022, ceea ce face ca achitarea fostului demnitar să fie definitivă.

Procurorii DIICOT i-au trimis în judecată pe Adriean Videanu, omul de afaceri Ioan Niculae și mai mulți funcționari, în iunie 2017, pentru constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată și complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată.

„După 10 ani de procese Completul de 5 judecători al Înaltei Curți de Casație și Justiție a făcut dreptate. ICCJ a constatat în mod definitiv că ministrul Videanu Adriean NU a fost vinovat pentru acuzațiile aduse de Parchet în dosarul cunoscut publicului sub numele Dosarul Romgaz”, a declarat avocatul Cristian Ene, în exclusivitate pentru Gândul