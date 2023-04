Cine sunt politicienii numiți la Engie România de Ministerul Energiei. Progresul spectaculos al familiei de liberali cu afaceri în IT

Compania Engie România a avut în anul 2021 un profit net de peste 70 de milioane de lei, la o cifră de afaceri de peste 7,7 miliarde lei. Principalul acționar este grupul francez Engie (50,99%), înregistrat în Olanda sub Gas Holding BV, și statul român prin Ministerul Energie (36,99%). Aceste participații dau statului român dreptul la trei numiri în consiliul de administrație.

Daniela Nicolescu, lider liberal cu afaceri în publicitate

Numită în CA al Engie România în iulie 2021, Daniela Nicolescu este secretar de stat în Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului. Din această funcție ea a fost numită și în Consiliul de Supraveghere al Loteriei Române, dar și președinte al Consiliului de Îndrumare și Supraveghere al Autorității pentru Administrare a Activelor Statului. În 2021 a făcut parte și din CA al Conversim SA, Societatea de Conservare și Închidere a Minelor.

Cariera acesteia începe în 1978, cu doi ani ca economist stagiar la ICL Alimentara7 și IAPL Cotroceni, iar apoi lucrează timp ce 5 ani ca economist la Cooperativa de Artă Aplicată. Până în 1990 este contabil șef la Eledur CA, cooperativa ce producea încălțăminte. După Revoluție este director economic încă doi ani la aceeași societate, iar apoi timp de 20 de ani, din 1992 până în 2013, menționează că este administrator la firma de imobiliare Nidac Impex SRL.

Firma este deținută de familia Nicolescu, fiind trecută pe numele soțului și fiului Danielei Nicolescu. Dacă în urmă cu peste zece ani firma avea o cifră de afaceri și de 600.000 lei, în anul 2021 cifra de afaceri ajunsese la doar 25.000 lei, cu pierderi de peste 70.000 lei. În anul 2021 soțul secretarului de stat a încasat un salariu de 12.276 lei de la această firmă.

Din anul 2008 până în 2016, Daniela Nicolescu este director economic la o altă firmă a familiei, Etis Design SRL. În primul an de activitate firma a reușit o cifră de afaceri de 32.000 lei, și în doar trei ani ajungea la o cifră de afaceri de 1,28 milioane lei, cu un profit de peste 700.000 lei, un profit record în istoria firmei. Abia în anul 2020, an electoral, firma avea să atingă un profit de 673.000 lei, cu o cifră de afaceri de aproape trei milioane de lei.

După anul 2012, Daniela Nicolescu se orientează către administrația locală, obținând un mandat de consilier local la Sectorul 6 al Capitalei, acolo unde conduce Comisia Buget Finanțe. , aceasta nu a mai obținut un nou mandat în 2016, fiind însă angajată la cabinetul parlamentarului PNL Cornel Popa. Momentul cheie este însă venirea liberalilor la putere în 2019, atunci când ea este numită de premierul Orban secretar de stat la Ministerul Economiei.

Ajunsă vicepreședinte al PNL Sector 6, anul 2019 este unul important nu doar pentru Daniela Nicolescu, dar și pentru fiul ei, Radu Nicolescu, numit de Orban consilier personal pe probleme de IT. Unic acționar la firma Etis Design SRL, firmă ce oferă servicii de software, acesta a rămas în funcție până în ianuarie 2021, atunci când noul premier Florin Cîțu l-a dat afară. Anul 2021 a fost un an slab și pentru firma de IT, de la aproape 3 milioane de lei, cifra de afaceri a coborât la doar 200.000 lei, cu pierderi de 30.000 lei.

În anul 2019, după numirea Danielei Nicolescu la Ministerul Economiei, publicația scria că firma Etis Design, firmă cu un singur angajat, a sponsorizat postările Facebook despre acțiunile electorale ale lui Iohannis și ale PNL, și a cheltuit cel puțin 25.000 lei a sponsorizat postările Facebook despre acțiunile electorale ale lui Iohannis și ale PNL.

Totuși, după ce Radu Nicolescu și-a pierdut slujba de la SGG a fost numit director general adjunct, apoi director general al Companiei Municipale Managementul Traficului București SA, la care se adaugă și un post de administrator la Institutul de Cercetare Dezvoltare în Informatică. În 2021 acesta a vândut un apartament plus alte bunuri imobiliare firmei Prosis Team SRL pentru suma de 1,45 milioane lei. Această firmă de IT este deținută de Marius Cosmin Costache, fostul director al companiei municipale și vicepreședinte al Autorității pentru Digitalizarea României. Soțul Danielei Nicolescu, Claudiu Nicolescu este angajat atât în firma Prosis Team SRL, dar și în cele două firme ale familiei.

Mihai Coteț, omul de afaceri liberal

În CA al Engie România a fost numit și Mihai Coteț, ales recent președinte al PNL Pitești. Acesta ocupă și funcția de vicepreședinte al PNL Argeș, după excluderea din partid a fostului președinte Gelu Tofan. În 2020, Mihai Coteț a câștigat un loc în consiliul local al municipiului. Acesta este un apropiat al Alinei Gorghiu, fiind unul dintre liberalii care l-au susținut pe Florin Cîțu la șefia partidului.

Acesta este un tânăr antreprenor local, controlând mai multe afaceri cu o cifră de afaceri de peste 15 milioane de euro anual. Cea mai importantă firmă a sa este Radical Zero, specializată în comerţul cu lubrifianţi. În anul 2021, compania avea o cifră de afaceri de peste 39 de milioane lei, cu un profit de 2,7 milioane. Anul trecut, cifra de afaceri a companiei a trecut de 50 de milioane lei. Înființată în anul 2008, ultimii doi ani au fost extrem de profitabili pentru companie, aceasta reușind să-și mărească cota de piață din județ, de la 16% la 24%.

O altă firmă a sa este Lubricants Trade AG, firmă cu o cifră de afaceri de asemenea de aproape 40 de milioane de lei. Ultima firmă din portofoliul acestuia este Comexfor Investment SRL, o afacere de 1,7 milioane lei în 2021 şi o franciză a Germanos Telecom Romania SA. În anul 2021, soții Coteț, care sunt asociați cu câte 50% în fiecare companie, au încasat dividende de la Lubricants Trade AG în valoare de 1,6 milioane lei. În anul 2021, Mihai Coteț a acordat împrumuturi firmelor sale în valoare de peste două milioane de lei.

Acesta își unor asociații sau familii nevoiașe din oraș. O parte din salariul încasat a fost donată și către asociația „Casa Bună”, condusă de activistul Valeriu Nicolae.

Post și pentru un secretar de stat din PSD

Ultimul post de administrator din partea statului a fost ocupat de Constantin Ștefan, unul dintre cei cinci secretari de stat din Ministerul Energiei. Un apropiat al liderului PSD Gorj, Mihai Weber, Constantin Ștefan este inginer, șef în cadrul Complexului Energetic Oltenia, acolo unde se ocupa cu achiziția certificatelor de CO2. Fost președinte al TSD Gorj, în 2020 acesta a fost ales în consiliul județean Gorj, după ce anterior a făcut parte din consiliul local Târgu Jiu.

Potrivit ultimei declarații de avere, în anul 2021 acesta a primit un împrumut de aproape 30.000 euro de la rude, plus o sumă similară, donație din partea părinților și socrilor. Soții Constantin au trei credite bancare, contractate în anii 2017, 2020 și 2021 de circa 350.000 de lei și dețin patru terenuri agricole, cu o suprafață totală de circa 12.000 mp și un teren intravilan în Bumbești-Jiu, dar și două apartamente, plus o casă de locuit. Soția acestuia lucrează la STS Târgu Jiu, fiind și inspector de specialitate la primăria aceluiași oraș.

În plus, acesta a încasat dividende de 22.700 lei din partea firmei Stefyceh Electric SRL, acolo unde el figurează ca administrator. O altă rudă a sa, Ștefan Stelain, apare asociat cu 20% în firma care în 2021 a avut un profit de 32.700 lei la o cifră de afaceri de 34.167 lei.

În urmă cu două luni acesta a acuzat un într-un anunț postat pe pagina personală de Facebook, avertizând că o persoană necunoscută sună prefecți și directori ai Hidroelectrica pentru a le cere sume de bani în numele său.