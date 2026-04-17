Cine sunt principalii favoriți la câștigarea Balonului de Aur 2026, după stabilirea semifinalelor Champions League. Ce șanse mai au Kylian Mbappe și Lamine Yamal

Mai e destul până la decernarea Balonului de Aur 2026, dar au apărut deja primii favoriți. Doi jucători calificați în semifinalele Champions League se află în fruntea preferințelor.
Traian Terzian
17.04.2026 | 22:58
Cine sunt principalii favoriți la Balonul de Aur 2026. Sursă foto: colaj Fanatik
Au început deja să se facă primele calcule pentru Balonul de Aur 2026 și s-au stabilit chiar și principalii favoriți. Însă, mai sunt luni buni până la stabilirea învingătorului și totul poate fi dat peste cap foarte ușor.

Jucătorii favoriți să câștige Balonul de Aur 2026

Toată lumea se aștepta ca superstarurile Kylian Mbappe și Lamine Yamal să se lupte pentru marele premiu, iar unii îl vedeau pe Ousmane Dembele cu șanse mari să-și apere trofeul cucerit anul trecut. Însă, calculele după stabilirea semifinalelor Champions League dau alți favoriți.

Conform goal.com, cu cele mai mari șanse în acest moment sunt văzuți Harry Kane și Michael Olise, oamenii care au pus umărul la calificarea lui Bayern în careul de ași, după o dublă victorie în fața lui Real Madrid.

Englezul are un sezon fantastic la formația germană, reușind 55 de goluri și 6 pase decisive în toate competițiile. În spatele său se află Michael Olise, coechipierul din Bavaria, care a demonstrat un salt calitativ impresionant după transferul de la Crystal Palace.

Mai mult decât atât, Bayern mai are și un al treilea fotbalist în Top 5 al preferințelor pentru Balonul de Aur 2026. Este vorba de columbianul Luis Diaz, omul care a dat un gol decisiv în sfertul împotriva ”galacticilor”.

Ultima șansă pentru Mbappe și Yamal

Real Madrid și FC Barcelona au părăsit Champions League încă din faza sferturilor de finală, iar acest lucru ar putea să le fie fatal unor vedete precum Lamine Yamal, Kylian Mbappe sau Vinicius, care sperau să pună mâna în premieră pe mult râvnitul trofeu.

Șansa acestor jucători o reprezintă Cupa Mondială din vară. Ei vor trebui să facă un turneu final fantastic pentru a putea reveni în cursă. Însă, la fel de adevărat este că și Kane sau Olise pot străluci la competiția găzduită de SUA, Canada și Mexic.

Nu trebui scos din calcule nici Ousmane Dembele, care poate câștiga din nou cu PSG Champions League și se anunță un nume important la Cupa Mondială. Alți jucători care ar putea intra cu șanse în lupta pentru Balonul de Aur sunt argentinianul Julian Alvarez, portughezul Vitinha sau englezul Declar Rice, cu toți calificați în semifinalele Champions League.

Cum arată Top 20 al favoriților la Balonul de Aur 2026

Printre cei 20 de favoriți la câștigarea trofeului se află și Leo Messi și Cristiano Ronaldo, jucătorii care au dominat ani buni fotbalul mondial. Interul lui Cristi Chivu este și ea reprezentată de căpitanul Lautaro Martinez.

  • 1. Harry Kane (Bayern / Anglia)
  • 2. Michael Olise (Bayern / Franța)
  • 3. Kylian Mbappe (Real Madrid / Franța)
  • 4. Lamine Yamal (FC Barcelona/ Spania)
  • 5. Luis Diaz (Bayern / Columbia)
  • 6. Erling Haaland (Manchester City / Norvegia)
  • 7. Ousmane Dembele (PSG / Franța)
  • 8. Julian Alvarez (Atletico Madrid / Argentina)
  • 9. Vitinha (PSG / Portugalia)
  • 10. Declan Rice (Arsenal / Anglia)
  • 11. Khvicha Kvaratskhelia (PSG / Georgia)
  • 12. Raphinha (FC Barcelona / Brazilia)
  • 13. Gabriel Magalhaes (Arsenal / Brazilia)
  • 14. Vinicius (Real Madrid / Brazilia)
  • 15. Lionel Messi (Inter Miami / Argentina)
  • 16. Bruno Fernandes (Manchester United / Portugalia)
  • 17. Cristiano Ronaldo (Al-Nassr / Portugalia)
  • 18. Lautaro Martinez (Inter Milano / Argentina)
  • 19. Pedri (FC Barcelona / Spania)
  • 20. Fede Valverde (Real Madrid / Uruguay)
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
