Cine sunt responsabilii pentru alegerea masivă a lui Călin Georgescu. Sociologul Gelu Duminică: Nu poporul ‘e de vină’, ci liderii care şi-au bătut joc de el

După ce cu rezultatele obținute în turul 1 al alegerilor prezidențiale, sociologul Gelu Duminică a venit cu explicația pentru care suntem martorii acestui precedent.

Explicația sociologului Gelu Duminică pentru cine au fost responsabilii rezultatului obținut de Călin Georgescu

Sociologul a comentat, într-o postare pe Facebook, situația electorală recentă, subliniind că responsabilitatea pentru starea actuală nu aparține cetățenilor, ci liderilor care i-au neglijat.

De asemenea, el a criticat partidele politice pentru că s-au distanțat de nevoile reale ale oamenilor, ceea ce a dus la o creștere a sentimentului de abandon printre alegători.

„De mult prea mulţi ani, “partidele democratice” s-au îndepărtat de agenda cetăţeanului simplu care s-a simţit din ce în ce mai abandonat. Zilele trecute atrăgeam atenţia asupra discursului strident pe care susţinătorii îl foloseau pentru ai pune in cea mai buna imagine (chipurile) pe ai lor candidaţi.

Am atras atenţia că acest ton, dublat de imaginea de 2 lei a politicianului român, nu ajută cu nimic, ba chiar din contra. Şi că indepartează parte din electorat. Am fost înjurat şi jignit chiar de cei care se consideră “apărători ai democraţiei”. Că am şi eu dreptatea mea, se vede în cifrele actuale”, scrie Gelu Duminică pe Facebook.

Cum s-a produs ascensiunea lui Călin Georgescu

, sociologul a explicat că acesta este rezultatul unui vid de leadership. În lipsa unor lideri autentici, oamenii tind să caute „salvatori”. Nemulțumirea față de clasa politică și modul polarizant de a face politică amplifică această tendință.

„În lipsa unor “politicieni” care se poartă ca nişte lideri (unificatori), oamenii caută “salvatori”. Lehamitea faţă de clasa politică actuală e foarte mare şi modul ăsta agresiv de a face politică nu (mai) ajută pe nimeni. Şi nici marota “X e singura soluţie”, pentru că oamenii vor găsi o alta. Care nu e X.

E nevoie de mult mai mult echilibru, generat de o înţelegere profundă a României reale şi diverse. Şi de oameni noi în politică. De nu vom face asta repede, lucrurile vor arăta şi mai rău. Pentru noi şi pentru toţi cei care ne urmează”, conchide socilologul în postarea de pe pagina sa de Facebook.

Candidatul independent Călin Georgescu ocupă primul loc în preferințele românilor, cu 22,91 % din voturi, după cum arată rezultatele, prin centralizarea a 99,84% din voturi.