Cine sunt românii care au ucis cu sânge rece un bătrân din Spania. Detalii despre crima care i-a îngrozit pe locuitorii unui cartier valencian

Regiunea Valencia (Spania) a devenit scena unui caz cutremurător, iar la mijloc este o familie de români. O crimă executată în colaborare strânsă între trei membri ai aceleiași familii, în plină zi, a șocat cartierul Benimamet din provincia iberică, reaprinzând temerile unei comunității care a trăit, de luni întregi, cu frica în sân.

Cine sunt românii care au ucis cu sânge rece un bătrân dintr-un cartier din Valencia. Crima care a îngrozit Spania

Publicația regională notează că un bărbat de 58 de ani a fost ucis cu bestialitate de trei vecini, tată, mamă și fiu, în urma unui conflict care mocnea de mult timp. Despre doi dintre ei se știe cu certitudine că sunt români, însă despre originea mamei nu există date, deși numele lor a apărut pentru prima oară în presa locală pe 24 februarie, la câteva zeci de ore după tragedie.

„Nu se poate spune că s-ar fi putut evita asta. Juan Carlos (n. red.: victima) trăia cu frica în sân”, a povestit un vecin de-ai bărbatului, pentru sursa citată. Totul s-a petrecut în ziua de duminică, 22 februarie 2026, în jurul orei 15:30. Juan Carlos Martinez Garcia locuia la etajul doi într-un imobil de pe strada Gavarda, numărul 14, împreună cu mama sa de 88 de ani. Deranjat de zgomotele și scandalul venite de la etajul trei, apartamentul 8, bărbatul a urcat pentru a le cere socoteală vecinilor zgomotoși.

Numele românilor, publicat în presa din Spania: Aurelian și părinții săi l-au ucis cu sânge rece pe Juan Carlos

Ce a urmat pare desprins dintr-un film de groază. În casa de pe palierul etajului trei a izbucnit o ceartă violentă, iar ancheta îi indică pe trei membri ai aceleiași familii. În primele 24 de ore de la producerea crimei, nu se cunoșteau prea multe detalii despre românii care l-au ucis pe bătrânul de 58 de ani, dar acum avem și numele lor: Aurelian George B., 34 de ani, tatăl său, Aurelian B. (67) și mama, Melita B. (58). Au fost folosite două cuțite de bucătărie, o bâtă de baseball și, conform anumitor televiziuni precum Telecinco, mama lui Aurelian George i-ar fi dat în cap bătrânului și cu o tigaie. Victima în torace și în față, lovită în repetate rânduri, apoi târâtă în interiorul apartamentului agresorilor.

Când primele echipaje ale Poliției Naționale Spaniole au ajuns la fața locului, după un apel la 112, trupul neînsuflețit al lui Juan Carlos zăcea pe podeaua bucătăriei. Autopsia, care încă nu e gata, urmează să stabilească exact care dintre leziuni a provocat șocul hipovolemic (n. red.: pierderea unei cantități mari de sânge) care a dus la deces. Un detaliu care a sfâșiat inimile vecinilor este faptul că mama bărbatului mort, Vicenta, a asistat la o parte din scenele groaznice. Femeia țipa pe geam în timp ce fiul său era ucis: „Îl omoară! Îl omoară!”.

Bătrânul era amenințat cu moartea constant în ultimele luni până când nenorocirea s-a produs

Vecinii spun că tensiunile nu erau tocmai noi. Relația dintre victimă și familia de români devenise explozivă în ultimele șase luni. Juan Carlos o reclamase pe mama agresorului pentru că ar fi agresat-o pe propria mamă. s-a încheiat cu o condamnare în instanță, iar de atunci amenințările ar fi devenit tot mai frecvente. „Îl amenințase pe Juan Carlos constant cu moartea”, relatează un alt vecin. În plus, locatarii se plâng de episoadele dese de beție și distrugeri în spațiile comune.

O altă crimă a avut loc în aceeași clădire acum câțiva ani

Potrivit anchetatorilor, probele sunt copleșitoare. Anchetatorii au ridicat cuțitele cu care a fost comisă crima, dar și bâta de baseball pentru analize ADN și alte amprente. Există și înregistrări video surprinse de locatari, dar și imagini de pe o vizieră cu o cameră instalată de un vecin care se temea de această familie. Unii locatari au ales chiar să se mute pentru a scăpa de teroare. Fiul a fost arestat la scurt timp după intervenția poliției. Părinții au fost reținuți două ore mai târziu, după analiza preliminară a scenei crimei. Cei trei se află în arest, în complexul polițienesc Zapadores, și urmează să fie prezentați în fața instanței.

Ca și cum tragedia nu ar fi fost suficientă, clădirea de pe strada Gavarda are un trecut sumbru. În mai 2018, în același imobil a avut loc o altă crimă șocantă: un tânăr de 25 de ani și-a ucis mama cu un cuțit, în urma unui episod psihotic.