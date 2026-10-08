Cine sunt românii de la Getafe, adversara Craiovei din Conference League. Unul dintre ei face show la antrenamente, în stilul Budescu. Video

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Costi Borta și Marius Cristian Gherganu sunt românii de la Getafe, prima adversară a celor de la Universitatea Craiova în grupa unică de Conference League. Meciul direct dintre cele două echipe a fost programat să se dispute în Bănie pe data de 15 octombrie, cu începere de la ora 19:45.

Cine sunt Costi Borta și Marius Cristian Gherganu, românii de la Getafe

Ambii români de la gruparea din Spania sunt magazioneri acolo, conform a clubului de pe „Coliseum Alfonso Perez”. Unul dintre ei, Costi Borta, obișnuiește de ceva timp să exerseze pe terenul de antrenament, și chiar și pe stadionul lui Getafe, diferite execuții spectaculoase, în stilul făcut celebru în România de Constantin Budescu, de exemplu.

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Cum a ajuns Costi Borta vedetă pe rețelele de socializare

Uneori chiar îi și ies demonstrațiile respective de tehnică, motiv pentru care românul a devenit în ultimul timp un soi de „vedetă” pe internet. Mai exact, diferite clipuri video cu el au fost postate pe rețelele de socializare, inclusiv de către paginile oficiale ale celor de la Getafe, iar Borta s-a bucurat ulterior de destul de multe reacții de apreciere.

⚽️🇪🇸Every football team has unsung heroes behind the scenes. At Getafe CF, Costi Borta — the kitman with pure football soul — is one of those legends! https://t.co/ITWrRdWzlp — ⚽️Pedro Mendonça🧠 (@PedMenCoach)

El MAURO ARAMBARRI CHALLENGE ha llegado. Primer valiente: Costi Borta. No lo hace nada mal 😱 https://t.co/sgT6TrRbSu — Getafe C.F. (@GetafeCF)

BUSCO a la persona capaz de realizar el conocido como 𝗖𝗢𝗦𝗧𝗜 𝗕𝗢𝗥𝗧𝗔 𝗖𝗛𝗔𝗟𝗟𝗘𝗡𝗚𝗘. Todavía no la he encontrado. https://t.co/3fKuRwUBhx — Getafe C.F. (@GetafeCF)

Cele mai proaspete informații înainte de Universitatea Craiova – Getafe

, legendă a celor de la Real Madrid și fost jucător extrem de important, până de curând, și la naționala Spaniei. El urmează să semneze din postura de jucător liber de contract și să fie prezentat oficial în scurt timp, după ce Liga Spaniolă de Fotbal va da „undă verde”.

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De asemenea, așa cum era de altfel de așteptat având în vedere că este vorba despre o reprezentantă a fotbalului spaniol în cupele europene, interesul fanilor olteni pentru meciul de pe „Ion Oblemenco” este unul uriaș.