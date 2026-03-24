Cine sunt românii pe care i-a lăudat Mirabela Grădinaru la Washington. Partenera președintelui Nicușor Dan, întâlnire cu Melania Trump

Două nume românești au fost pe buzele Mirabelei Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, în primul discurs pe care l-a susținut la Washington, unde a fost invitată alături de alte zeci de prime-doamne din întreaga lume.

Românii pe care Mirabela Grădinaru i-a lăudat la evenimentul de la Washington unde a fost invitată de Melania Trump

Mirabela Grădinaru participă pe 24 și 25 martie la câteva discuții care fac parte dintr-un proiect al nevestei lui Donald Trump. Este vorba despre un summit în premieră pe tema educației digitale a copiilor, „Fostering the Future Together”. la acest simpozion a mulțumit pentru interesul pe care l-a arătat față de țara noastră, menționându-i pe doi români care au realizat ceva în planul digitalizării: Andrada Morar de la UiPath și Robert Beza, cunoscut pentru think-thank-ul The Edge Institute România.

„În primul rând, doresc să-mi exprim recunoștința față de amabila noastră gazdă, Prima Doamnă a Statelor Unite, doamna Melania Trump. Consider că această inițiativă este una extrem de valoroasă, care generează impuls, vizibilitate și dinamismul atât de necesar în acest domeniu. În același timp, este esențial să adoptăm o abordare integrată, care să asigure o legătură mai strânsă între educație și inovare și tehnologie”, a spus Mirabela Grădinaru la începutul discursului.

Andrada Morar și Robert Beza activează în zona digitală

Mirabela Grădinaru a mărturisit că așteaptă cu nerăbdare să înceapă colaborarea cu Melania Trump și cu toți cei prezenți la masă, pledând pentru dezvoltarea unor inițiative concrete pe partea de educație digitală și promovarea ei pe tot mapamondul. Apoi, Mirabela a vorbit despre doi dintre românii care au realizat ceva în sectorul digitalizării.

„Înainte de a încheia, aș dori să vi-i prezint pe cei doi experți români pe care i-am adus cu mine. Andrada Morar este vicepreședinta UiPath pentru gestionarea experienței clienților și a partenerilor globali (…). UiPath este prima companie „unicorn” din România. Și Robert Beza este directorul executiv al Edge Institute România, un think tank foarte activ dedicat accelerării transformării digitale a țării noastre.

Robert și echipa sa reunesc experți din mediul de afaceri, din domeniul tehnologiei și din mediul academic pentru a propune politici publice și strategii menite să stimuleze competitivitatea economică și digitală a României printr-o abordare adecvată, în special în ceea ce privește educația. Vă mulțumesc și aștept cu nerăbdare discuțiile interesante de astăzi”, a completat Grădinaru.

Guvernanța digitală, un proiect al Edge Institute

Cine sunt cei doi români pe care Mirabela Grădinaru i-a pomenit de față cu toți invitații de la Washington? Despre Roberta Beza, aflăm că este directorul executiv al Edge Institute și unul dintre oamenii-cheie din spatele acestui institut. Practic, Beza coordonează un think thank axat pe digitalizarea României, preocupat de guvernanța digitală dincolo de digitalizarea propriu-zisă a instituțiilor.

Acesta propune idei de colaborare între stat și mediul privat, având colaborări cu mai multe sectoare care pot duce la o dezvoltare serioasă a țării noastre, și de durată, cel puțin așa este profilată activitatea lui în articolele apărute în presă. Edge Institute este, deocamdată, o organizație mică, non-profit, dar cu influență semnificativă.

Morar, vicepreședinta UiPath, se ocupă de educația pentru copiii vulnerabili

Cât despre Andrada Morar, vorbim despre o româncă al cărei background este unul demn de invidiat. A fost directoare pe zona de cultură și comunității la Google, iar în prezent este în board-ul UiPath Foundation (a cărei vicepreședinte este), ocupându-se de zona de educație pentru copii vulnerabili. UiPath este una din companiile tech importante care a pornit din România. Aceasta face software care automatizează munca repetitivă din companii, un ”unicorn” care a reușit să ajungă la o evaluare de peste un miliard de dolari fără să fie inițial listată la bursă.