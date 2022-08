Cine sunt șefii din Hidroelectrica, compania de stat cu salarii lunare de 15.000 de euro

Directorii Hidroelectrica, compania aflată în subordinea Ministerului Energiei și unde statul român deține 80% din acțiuni, plătește salarii lunare de 15.000 de euro directorilor săi.

Cine este șeful Hidroelectrica

Hidroelectrica SA a fost una din principalele companii și liberalizarea pieței, în primul trimestru al acestui an anunțând o creștere a profitului cu 70%, până la 1,3 miliarde de lei, în ciuda faptului că energia vândută a scăzut cu 30% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Chiar dacă salariile din industria energetică sunt ridicate, Hidroelectrica SA, compania unde statul român deține 80% din acțiuni, se remarcă prin salariile uriașe ale conducerii sale. Președintele Directoratului Hidroelectrica, Bogdan Badea Nicolae, numit în această funcție din iunie 2017, a încasat anul trecut un salariu de 889.184 de lei, adică 74.000 de lei lunar, echivalentul a 14.820 de euro. Potrivit declarației de avere, acesta are economii de 120.000 de lei și 190.000 de euro, dar și ceasuri și bijuterii în valoare de 65.000 de euro.

Acesta a fost secretar de stat în 2015, atunci când ministerul era condus de Andrei Gerea, din partea ALDE, partidul care l-a susținut și pentru ocuparea actualei funcții. Acesta a mai fost secretar de stat și în Ministerul Economiei în perioada iunie 2013-februarie 2014, atunci când miniștri au fost Varujan Vosganian și Andrei Gerea. În decursul anilor acesta a fost membru în Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom, Consiliu de Administrație al Petrom Rafinare, dar și al ENEL Energie Muntenia SA și ENEL Energie SA printre multe altele.

Badea Nicolae a terminat Facultatea Tehnică de Construcții București în anul 2002, an în care s-a angajat inginer proiectant la SC Proiect Vâlcea SA, companie în care după doi ani ajunge director tehnic. Între 2005 și 2007 este director general al companiei Trocadero SA din București, companie cu activitate în domeniul imobiliar. Începând cu 2007 cariera sa se mută la stat, unde este numit director de strategie dezvoltare la Electrica SA până în 2009, perioadă în care face și un master la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu în „Diplomația apărării”.

Salarii lunare de mii de euro

Un alt membru al consiliului director al Hidroelectrica este Răzvan Ionuț Pataliu, care anul trecut a încasat și el un salariu de 880.456 de lei, iar potrivit declarației sale de avere are economii de peste 410.000 mii de lei în mai multe conturi. Trebuie subliniat că potrivit CV-ului său, acesta a terminat ASE în anul 2003, iar în următorii zece ani a lucrat doar la o sucursală BCR din Giurgiu, unde în 2007 devine director executiv. Doi ani mai târziu ajunge consilierul personal al președintelui Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și apoi consilier la Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov, apoi, între 2017 și 2018, consilier personal al ministrului energiei, președintele CA al băncii Cooperativa Victoria București și membru în CA al Engie România din 2017.

În prima sa declarație de avere depusă în anul 2015 acesta avea trei conturi cu zero lei în fiecare, un credit luat de la BCR în 2008 și scadent în 2023 în valoare de 23.000 de euro și un venit total de doar 1.200 de lei ca membru în CA al băncii Cooperativa Victoria.

Pe lângă un inginer cu întreaga carieră în cadrul Hidroelectrica, Marian Bratu, și un fost secretar de stat în Ministerul Economiei între 2017 și 2018, economistul Radu Cristian Pop, în consiliul director al Hidroelectrica mai este și Cristian Vlădoianu, plătit și el cu 877.682 de lei în anul trecut.

Acesta din urmă a fost numit în Consiliul Director în anul 2019 de către premierul Viorica Dăncilă, iar potrivit CV-ului acestuia nu are nicio experiență în domeniul energiei. Licențiat în economie, acesta a fost între 1997 și 2008 managerul stației PRO TV de la Slatina și Craiova, iar din 2011 lucrează ca inspector în cadrul Primăriei Craiova în timpul mandatului Liei Olguța Vasilescu. După ce lucrează ca director financiar contabil la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie din Craiova în 2012, în 2016 ajunge la Institutul Cultural Român, întâi ca șeful serviciului de investiții iar apoi ca director general economic. În 2017, înaintea numirii la Hidroelectrica, ocupă și funcția de director economic la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Potrivit declarației sale de avere, are economii de 225.000 de lei și 155.000 de lei într-un fond de pensii private. În plus, acesta precizează că a acordat un împrumut de 250.000 de lei, iar anul trecut a achiziționat un apartament de 75 de metri pătrați în Capitală.

Trebuie menționat că în luna aprilie a acestui an, Tribunalul București a a decis că procedura de selecție a celor cinci membri ai directoratului Hidroelectrica, derulată acum trei ani, a fost ilegală, într-un proces intentat de către fostul director Petronel Chiriac. Decizia instanței nu a fost executorie și doar în primă instanță, urmând a se ajunge la o hotărâre definitivă la Curtea de Apel.

Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica

Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica, format din șapte membri, este condus de Ioana Andreea Lambru. Fostă membră ALDE și a PNL, unde a fost șefa de cabinet a lui Radu Stroe între 2009 și 2011, desemnată apoi secretar general adjunct al PNL, aceasta a mai ocupat o serie de funcții la SGG, iar numele ei a fost legat de . În prezent este consilieră a ministrului energiei, funcție din care a câștigat anul trecut 21.500 de lei, și alți 173.845 de lei de la Hidroelectrica.

În același consiliu de supraveghere, dar și în funcția de președinte al Comitetului de Strategie și IPO al Hidroelectrica îl găsim și pe Karoly Borbely, care a încasat din cele două funcții câte 86.000 de lei anul trecut. Fostul președinte al filialei de tineret al UDMR Hunedoara, acesta , ocupând și funcția de director de relații publice la Telekom România, unde a câștigat .