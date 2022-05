Cine sunt semifinalistii Românii au talent 2022. Jurații au ales 24 de concurenți

Timp de trei luni, pe scena Românii au talent au urcat sute de oameni. Unii i-au lăsat mască pe jurați cu aptitudinile lor incredibile, alții au impresionat cu povești de viață desprinse din filme, însă doar 24 de concurenți au fost aleși pentru a merge în semifinale.

Cine sunt cei 24 de semifinaliști ai sezonului 12 Românii au talent ?

Ediția de vineri, 6 mai 2022, a emisiunii Românii au talent a fost ultima în care telespectatorii au putut urmări . Andra, Mihai Bobonete, Andi Moisescu și Dragoș Bucur au decis cine sunt cei 24 de concurenți care merg în semifinalele live.

Selecția a fost grea, iar jurații au ales „cu sufletul”. Mai departe, puterea stă în mâinile publicului, care va decide cine va pleca acasă cu marele premiu.

Alex Dowis a primit Golden Buzz de la Smiley și Pavel Bartoș

Alex Dowis este un Light Artist stradal autodidact. Are o problemă de sănătate și cu toate acestea la Românii au talent a pus în scenă o poveste, folosindu-se de lumini și graffiti. Smiley și Pavel Bartoș au apăsat Golden Buzz-ul, iar el este pe lista celor 24 de semifinaliști.

X-Treme Brothers au impresionat cu acrobațiile lor

X-Treme Brothers o trupă formată din trei membri. Au pornit ca și dansatori de breakdance, dar au ajuns să facă acrobații la circ. Numărul lor de la Românii au talent i-a impresionat pe jurați, astfel că și-au câștigat locul în semifinale.

Emanuel a primit Golden Buzz de la Andra

Are 15 ani, este nevăzător, dar asta nu îl împiedică să cânte la cinci instrumente, orgă, acordeon, chitară, chitară bass și tobe. Prestația lui a convins-o pe Andra să apese butonul auriu.

Alex Furman, număr spectaculos de magie ce l-a dus în semifinalele Românii au talent

Magia este cea care l-a ajutat pe Alex Furman să scape de bullying. Locuiește singur de la 14 ani, cu toate că părinții nu au fost de acord. A studiat design vestimentar, însă și-a dat seama că nu i se potrivește și s-a dus în Israel, acolo unde a făcut armata.

Raisa Radu a primit Golden Buzz de la Mihai Bobonete

Raisa Radu are numai 12 ani, dar a reușit să-i impresioneze pe jurații de la Românii au talent cu vocea sa. Concurenta a interpretat piesa lui Billie Eilish, Listen Before I Go, iar

Raluca Răducanu, printre semifinaliștii Românii au talent

Raluca Răducanu a învățat să cânte la vioară din dorința tatălui său. A terminat cursurile Conservatorului din București și a colaborat cu Filarmonica din București și Opera Comică. Din 2014, ea își susține financiar familia. „Fata cu vioara” se află pe lista celor 24 de finaliști ai sezonului 12 Românii au talent.

Duo Gimini, în semifinalele Românii au talent

Gemenele Yuliia și Olha formează trupa Duo Gemini. La Românii au talent au pus în scenă un număr incredibil de acrobație, care i-a ridicat pe jurați în picioare. Ele sunt acum pe lista semifinaliștilor.

DJ Hugo Arthur, în semifinale la Românii au talent- sezonul 12

Belu Alexandru își spune Hugo Arthur și se consideră cel mai tânăr DJ din România. La școală colegii îl batjocoreau, udau și scuipau, iar părinții au decis să învețe de acasă. La Românii au talent, adolescentul a oferit o lecție de viață și a ajuns în semifinale.

Darius Mabda, Golden Buzz-ul lui Mihai Bobonete

Darius Mabda are 13 ani, este din Oradea, iar la Românii au talent s-a prezentat cu o coregrafie gândită chiar de el. Dansatorul l-a uimit pe Mihai Bobonete, care

Marius Mateș, semifinalist la Românii au talent

Marius Mateș lucrează 8 ore pe zi în marketing și 8 ore la firma sa de dans. A făcut o coregrafie pentru Prințul Charles și a fost în China la olimpiade, iar acum se afla printre semifinaliștii sezonului 12 Românii au Talent.

Aurel Niamțu, Golden Buzz-ul Andrei

Aurel Nimațu a fost coleg de generație cu Corina Chiriac, Marina Voica, Angela Similea, Dan Spătaru și Aurelian Andreescu. Prestația sa incredibilă de la Românii au talent

Ana Maria Mircea, semifinalistă la Românii au talent

Ana Maria Mircea are numai 12 ani, dar o voce foarte puternică. , iar talentul său incredibil a ajutat-o să ajungă în semifinalele concursului de la Pro TV.

Bianca Mihalcea a primit Golden Buzz de la Andi Moisescu

Bianca Mihalcea a dansat pe scena Românii au talent și a dezvăluit că cel de la care a moștenit pasiunea a fost tatăl său, care a decedat când ea avea 11 ani. Andi Moisescu a apăsat Golden Buzz și a trimis-o în semifinale.

Eva Nicolescu a impresionat cu vocea ei și a ajuns în semifinale

Eva Nicolescu i-a impresionat pe jurații de la Românii au talent cu vocea sa, iar aceștia au decis că trebuie să se afle pe lista celor 24 de semifinaliști.

Sandep Kale, pe lista celor 24 de semifinaliști Românii au talent

la Românii au talent. El va putea fi urmărit în semifinalele concursului difuzat pe Pro TV.

Alexandra Croitoru, al nouălea Golden Buzz Românii au Talent 2022

Alexandra Croitoru are 15 ani și o poveste de viață uluitoare. Este însărcinată și mai are 16 frați.

Martina Meola a primit Golden Buzz de la Smiley și Pavel Bartoș

Martina are 8 ani și studiază pianul de mai puțin de trei ani. A făcut balet cu degetele pe clape, după cum au spus jurații,

Ionela Marin, în semifinalele Românii au talent

Jurații de la Românii au talent i-au spus Ionelei Marin că va ajunge să cânte pe marile scene ale lumii. Andra, Andi Moisescu, Dragoș Bucur și Mihai Bobonete au hotărât că merită să se afle printre semifinaliștii sezonului 12.

Zametheea este semifinalistă la Românii au talent

Zametheea a adus pe scena de la Românii au talent un monolog emoționant. Tânără a fost selectată de jurați pentru a fi în semifinale.

Mihai Kovali, printre puținii iluzioniști care l-au convins pe Dragoș Bucur

Mihai Kovali se află printre semifinaliștii Românii au talent 2022. Este unul dintre puținii iluzioniști care l-au cucerit pe Dragoș Bucur.

Elvis Constantin Asan, în semifinale la Românii au talent 2022

Elvis Constantin Asan a interpretat piesa Casa părintească nu se vinde în preselecțiile de la Românii au talent, iar acum el este semifinalist al concursului.

Bianca Ciocârlan, număr de dans inedit

Bianca Ciocârlan a adus pe scena de la Românii au talent un număr de dans pe hoverboard. Numele său se află pe lista semifinaliștilor acestui sezon.

Anamaria Buțurcă, pe lista semifinaliștilor Românii au talent 2022

Dragoș Bucur a caracterizat numărul Aneimariei Buțurcă prin cuvântul „simplitate”. Vocea sa a dus-o până în semifinalele Românii au talent.

Gabriela Dincă, Golden Buzz de la Andi Moisescu

Gabriela Dincă este gimnastă. La Românii au talent, pe care l-a ajutat și Maria, fiica lui Mihai Bobonete.