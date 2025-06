Cine sunt și ce vor liderii asociației ”Noii zori păgâni”, care au dat în judecată CNA din cauza rubricii horoscop: ”Acest ministru ne-a declarat război”

Asociația New Pagan Dawn (Noii zori păgâni) a dat în judecată Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) și solicită anularea dispoziției care obligă televiziunile și radiourile să menționeze că informațiile prezentate la rubricile de horoscop ”nu au bază științifică”. Cosmin Olteanu, președintele organizației, a declarat pentru FANATIK că în spatele deciziei CNA se ascunde un război mai vechi pe care Daniel David, ministrul Educației, îl poartă împotriva numerologilor și horoscopiștilor din România.

Decizia CNA care a aruncat în aer horoscopul de la televiziuni

Joi, 26 iunie, 2025, CNA a adoptat o modificare a ce vizează emisiunile de horoscop sau numerologie. La propunerea , televiziunile și radiourile trebuie să afișeze un mesaj potrivit căruia ”informațiile din acest program nu au bază științifică”. Textul a fost propus în această variantă de Mircea Toma și a trecut cu șapte voturi pentru și trei împotrivă.

Georgică Severin, membru CNA, spune că a votat împotrivă pentru că ”măsura este abuzivă și intră în contradicție cu legislația stabilită de Codul Muncii”. Severin a mai spus că ”intrăm într-un război personal al unor categorii profesionale contra altora”.

Motivul pentru care numerologii se luptă cu psihologii

Războiul personal despre care vorbește membrul CNA se referă la criticile dure aduse de Daniel David, ministrul educației, în legătură cu faptul că numerologia și astrologia au intrat oficial în Codul Ocupațiilor din România. Cosmin Olteanu, președintele asociației New Pagan Down spune, însă, că David, care a sesizat CNA în numele Ministerului Educației în legătură cu rubricile de horoscop și numerologie, a acționat, de fapt din interes personal. Mai exact, de președinte al Asociației Psihologilor din România, funcție pe care o deține din anul 2017.

”Ideea e că, în primul rând, nimeni nu a crezut vreodată, din ce știu și din ce avem noi cunoștință, că tarotul, horoscopul, astrologia ar fi practici științifice. Ca matematica, chimia sau elemente de genul ăsta. Nimeni nu a crezut asta și în primul rând, nu cred că nimeni se uita la Neti Sandu cu scopul de a dezvălui, nu știu, integrale sau ecuații.

Deci nimeni n-a făcut treaba asta. Însă în ultimii ani, Daniel David a declarat oarecum un război împotriva numerologilor și a practicanților artelor divinatorii. El a făcut adresa către CNA, în urma cărora s-a modificat, s-a introdus de fapt un nou articol, că nu exista în proiectul inițial.

De asta, unul din membrii CNA-ului a spus foarte clar că există război între categorii profesionale, deoarece Daniel David a făcut asta din partea asociației psihologilor, în momentul în care numerologii împărțeau același cod CAEN de consilier pe dezvoltare personală. De acolo pornește, adică el când a vorbit despre treaba asta, la asta se referea. Pentru că o categorie profesională, pe care domnul Daniel David o reprezintă, încearcă să o asmută împotriva unei alte categorii profesionale licite.

Tot în codul de reglementare găsim o chestiune care asociază vrăjitoria cu practici activitățile ilicite. Ori în România nu este ilicită vrăjitoria, de asta avem cod CAEN și cod COR”, a declarat Cosmin Olteanu pentru FANATIK.

New Pagan Dawn acuză că CNA și-a depășit competențele

Asociația New Pagan Down, care se prezintă ca o reprezentantă a ”comunității păgâne”, are în statut protejarea intereselor persoanelor care practică religii precreștine. ”În cadrul păgânismului sau în cadrul religiilor păgâne în general este acceptată practica magică, unii zic vrăjitorie și practica asta artei divinației.

Horoscopul, astrologia, tarotul sau orice altfel de instrument din ăsta de divinație se încadrează în regimul artelor divinatorii. Noi, în statutul organizației aprobat de instanță, avem reprezentare comunității păgâne și a practicanților artelor ezoterice. Artele divinatorii sunt arte ezoterice”, a explicat Cosmin Olteanu.

În această calitate, asociația a deschis o acțiune în instanță împotriva CNA, prin care solicită anularea dispoziției privind adoptarea noului cod audio-vizual. Asociația acuză o ”ingerință nejustificată în libertatea de exprimare a opiniilor și credințelor, o stigmatizare a practicilor spirituale și o depășire a competențelor legale ale CNA”.

Horoscopul și numerologia, înșelătorii sau divertisment?

Reprezentanții organizației susțin că prin afișarea unui astfel de mesaj la emisiunile de horoscop se dă de înțeles că, de fapt, cel care le prezintă vrea să te înșele, să-ți prezinte informații nerealiste. ”De fapt, asta e discuția, că tu o prezinți ca o înșelătorie. E o chestiune de finețe, pentru că, în realitate, este evident pentru toată lumea că programul este neștiințific. Poți să spui că e un program de divertisment, dar nu poți să înfierezi practicanții unei meserii. (…)

Eu pot să mă rog la biserică, dar nu există o problemă că nu e științific ce fac, în schimb există o problemă dacă îmi dau în cărți și mă prezint la televizor. Asta este diferența de tratament pe care noi o expunem în momentul ăla. Deși ambele practici sunt neștiințifice”, a mai arătat președintele asociației NPD pentru FANATIK.

Daniel David s-a supărat pe CAEN-ul numerologilor

Cosmin Olteanu crede că aceste modificări din Codul Audiovizual reflectă unele interese ale lui Daniel David, însă nu în calitate de ministru ci ca președinte al unei asociații profesionale.

”Dacă o să căutați pe google ‘Daniel David numerologie’, o să vedeți că Daniel David s-a supărat foarte tare că li s-au dat cod CAEN la numerologilor. De asemenea, joi seara, Asociația Psihologii a dat un comunicat că felicită decizia CNA-ului”, a încheiat Cosmin Olteanu, președintele New Pagan Down.