Cine sunt și cum se comportă băieții familiei Șucu. Dezvăluirile lui Niță: „Mă sună Andrei într-o după-amiază: ‘Ce faceți, domnul Robert?’”

B Robert Niță a făcut dezvăluiri neștiute despre fiii acționarului majoritar din Giulești. Aceștia evoluează la Academia clubului alb-vișiniu.

Băieții lui Dan Șucu, monument de modestie: „N-am nimic! Tata și mama au. Eu trebuie să îmi fac”

în ceea ce privește forma de moment. Are șapte meciuri la rând fără victorie, dintre care șase au fost înfrângeri. Cu toate acestea, formația de sub Podul Grant are viitor.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Cum sunt băieții lui Dan Șucu?) Cel mare face o pauză pentru că e cu BAC-ul, meditații. E Șucu Junior, care e băiatul mare. Și Andrei. Ambii joacă la Rapid. Șucu Junior face o pauză de la fotbal pentru că studiază, are examenul de Bacalaureat.

Șucu junior care are 18 ani și Andrei, care are 16 ani. Eu vorbesc cu ei, mă sună, le-am zis de 1000 de ori să îmi zică Robert. Nu, ‘Domnul Robert’. Sunt băieții patronului de la Rapid! Cu femeia de la stadion, care le spală echipamentele, ‘Sărut-mâna’. Cu domnul care îi duce cu mașina, cu șoferul, ei stau mai mult decât stau cu domnul Șucu. Că îi ia de la școală îi duce acasă, îi ia de acasă, îi duce la antrenament și tot așa. Și vorbesc cu ‘Domnul’, ‘Vă rog frumos’.

ADVERTISEMENT

I-am zis lui Andrei odată. ‘Nu te mai chinui atât. Taică-tu e milionar, de ce te mai chinui?’ M-a sunat într-o duminică. Era ora 2, eram la masă. ‘Ce faceți domnul Robert?’ Zic ‘Fac bine, mâncam, tu ce faci?’

‘Păi și eu am mâncat, eram pe acasă. Ce faceți după-amiază?’ Zic ‘Băi, Andrei, nu știu’. ‘Nu vreți să jucăm un tenis de picior?’ Bă, când vezi un copil, la nivelul ăsta, care putea să iasă în mall, să facă orice altceva, cum să zici că nu poți? Aveam program, dar i-am zis că nu am.

ADVERTISEMENT

I-am zis Vrei să jucăm tenis duminica? Da, da hai să facem o mișcare. Bine, sun la teren să văd dacă e liber și mergem să jucăm. Nu a avut cine să îl aducă și a venit cu taxiul, din banii lui.

A venit cu taxiul și zic ‘Ce faci, mă, nu te-a adus domnul șofer?’ Zice ‘Nu, că e duminică și e liber’. Îi zic iar ‘Mă, ce te mai chinui, că tu ai milioane, ești milionar’. Știi ce mi-a zis? ‘Nu, nu. Tata, mama. Eu nu am nimic. Eu trebuie să îmi fac’.

ADVERTISEMENT

15-16 ani! Cum zici tu, dacă se supără, se urcă în avion și pleacă la Paris să îl vadă pe Mickey Mouse sau se duce să vadă un meci. Nu, duminică se plictisea, n-avea chef să iasă cu coelgii sau să se ducă la mall. A vrut să iasă să jucăm tenis cu piciorul”, a dezvăluit Robert Niță, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, show care e live pe , luni, marți și vineri, de la 10:30.

Meritul Dianei Șucu: „O familie de oameni educați”

Un mare merit pentru educația exemplară de care dau dovadă băieții domnului Șucu o are „Un aport uriaș îl are ce face doamna Șucu în casă. Știu din surse sigure, la fel ca și domnul Șucu, și doamna Șucu pune accent total pe școală.

‘Carte, carte’ nu mai asta le spun amândoi. ‘Să învățați, să fiți educați. Să nu vă poată lua nimeni ce aveți în minte. Să fie bagajul vostru. Nu contează că avem bani, că n-avem bani. Ce e al vostru și cunoștințele voastre rămân doar ale voastre. Plecați oriunde în lumea asta și vă descurcați. Bani poți să ai azi, mâine să nu mai ai’.

O influență mare în casa Șucu îi are doamna Șucu, Diana Șucu. Pe lângă toate principiile astea, știu sigur că își dorește să nu o ia razna copiii ei. Cum ar putea să facă alți copii de bani gata. Eu i-am cunoscut pe cei doi băieți. Sunt doi copii de un bun simț incredibil. Nici nu zici că vorbești cu băieți de milionari. Habar nu ai. Vorbesc respectulos, ‘domnul Horia’, te și simți nu știu cum.

Și asta pleacă de la modul formidabil în care doamna Șucu îi educă, de modul în care i-a crescut cu domnul Șucu. E o familie de oameni educați. Și Dan Șucu și Diana Șucu îi învață ce înseamnă sacrificiile, ce înseamnă să ai banul tău.

Doamna Șucu va scoate niște oameni din băieți, care vor duce mai departe tradiția familiei Șucu. Nu știu dacă cu fotbalul sau nu. Iar Andrei chiar e fotbalist. Conteză mult familia. Contează ca ambii părinți să se implice. Iar Dan și Diana Șucu sunt doi părinți implicați, pentru care respectul față de cei din jur e sfânt, sfânt. Iar asta pleacă în primul rând de la educația pe care o dă doamna Șucu, pe care o dă cu fermitate, cu dragoste, cu respect, ceea ce nu e ușor. Nu e ușor când copilul tău are de toate.

Am prieteni care i-au văzut și știu că doamna Șucu le-a zis să fie respectuoși cu cei de la bază. ‘Fiți de două ori mai respectuoși, pentru că pe voi vă cheamă Șucu’”, a adăugat Horia Ivanovici.

„Poate ajunge un jucător bun de primă ligă”

„(n.r. – Andrei ajunge fotbalist?) Eu zic că da. Joacă al doilea atacant, număr 10. Are un fizic frumos. Se poate face jucător bun. Își dorește bun. Nu știu dacă de Rapid, dar un jucător bun de primă ligă poate deveni. Dacă nu își pierde dorința și pasiunea, pe care le are acum”, a conchis Niță.

Robert Nita, ANTRENOR pentru baietii lui Dan Sucu | PORTRETUL baietilor patronului Rapidului