Cine sunt singurii supraviețuitori din lotul FCSB de la ultima Cupă a României cucerită în 2020

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Timpul a trecut rapid peste FCSB de la ultima Cupă a României câștigată. În vara anului 2020, pe un stadion „Ilie Oană” din Ploiești cufundat în tăcere din cauza restricțiilor cauzate de pandemia de COVID-19, roș-albaștrii se impuneau cu 1-0 în fața celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe, cucerind trofeul. De la acea seară de iulie și până în prezent, la nivelul lotului s-au produs schimbări masive. Dintre toți jucătorii trecuți pe foaia de joc la Ploiești, în vestiarul bucureștenilor mai figurează astăzi doar doi fotbaliști: fundașul dreapta Valentin Crețu și portarul Matei Udrea.

Dennis Man a decis finala de la Ploiești

Ultimul act din 2020 a fost un meci extrem de disputat, într-o liniște apăsătoare cauzată de lipsa suporterilor. în minutul 65, atacantul profitând de o eroare în defensiva covăsneană și învingându-l pe portarul Roland Niczuly. Confruntarea a fost marcată și de momente de tensiune pe final, când Sepsi a rămas în zece oameni după eliminarea fundașului Rachid Bouhenna. Tensiunea finalului a fost gestionată cu succes de defensiva roș-albaștrilor până la fluierul final.

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Toni Petrea și Thomas Neubert, la primul trofeu în acea formulă

Finala de la Ploiești a reprezentat și debutul cu trofeu pentru cuplul tehnic format din antrenorul principal Toni Petrea și preparatorul fizic Thomas Neubert. Neubert tocmai revenise la club în acea perioadă. Gruparea roș-albastră alinia atunci un prim „11” din care făceau parte nume precum Andrei Vlad, Valentin Crețu, Iulian Cristea, Andrei Miron, Ionuț Panțîru, Ovidiu Popescu, Adrian Șut, Darius Olaru, Dennis Man, Florin Tănase și Florinel Coman.

Vali Crețu și Matei Udrea, ultimii ,,supraviețuitori” ai acelei perioade

Dintre toți artizanii acelui succes, doar Valentin Crețu a rămas o prezență constantă pe gazon pentru FCSB. Fundașul dreapta bifat toate cele 90 de minute în finala din 2020 și continuă să fie un om de bază în primul 11 al echipei la mai bine de șase ani distanță. Al doilea jucător rămas în lot din acea perioadă este portarul Matei Udrea. În iulie 2020, Udrea s-a aflat pe banca de rezerve la Ploiești din postura de al treilea portar al lotului, statut pe care l-a menținut în structura clubului și în anii ce au urmat.

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Discrepanța dintre lotul din 2020 și cel actual reflectă politica de transferuri derulată intensiv de conducerea clubului. Vedetele de atunci, precum Dennis Man sau Florinel Coman, au părăsit pe rând echipa pentru transferuri în străinătate. Astfel cu ultimul moment în care FCSB a ridicat deasupra capului trofeul Cupei României.