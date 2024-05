Cine sunt tinerii morți în accidentul cumplit din Argeș. Andrei și vărul lui au spus că merg la frizerie, dar au pornit într-o cursă nebună

Cine sunt tinerii morți în Andrei și vărul lui și-au pierdut viața în tragedia care a avut loc în localitatea Căldăraru, chiar în Joia Mare. Încă doi tineri au ajuns la spital.

Ei sunt tinerii morți în accidentul cumplit din județul Argeș

Toți cei patru băieți aflați în mașina morții erau verișori. Andrei, tânărul de 19 ani care se afla la volan, obținuse permisul de conducere cu doar trei săptămâni înainte de nenorocire. Pe 9 aprilie, tânărul posta o fotografie pe Facebook, mândru că a obținut permisul de conducere. După câteva săptămâni, a murit la volanul mașinii.

S-a întâlnit cu verișorii lui înainte de Paște și le-a propus să meargă la o plimbare cu autoturismul, potrivit . Și-au anunțat părinții că se vor duce la o frizerie din Pitești, însă au pornit într-o cursă nebună.

Dorind probabil să își impresioneze verișorii, Andrei a apăsat pedala de accelerație prea tare. Viteza și lipsa de experiență l-au făcut și să iasă de pe carosabil.

A intrat cu autoturismul într-un copac și într-un stâlp de electricitate. De altfel, martorii spun că șoferul conducea cu viteză peste limita legală. „Era o viteză foarte mare, mai ales că maşina era..după cum o vedeţi.”

Am auzit bubuitură, am văzut că s-a întrerupt curentul şi am ieşit afară fuga. Era răsturnată cu roţile în sus”, au transmis localnicii din zona respectivă, potrivit sursei citate.

Ceilalți doi băieți au fost transportați la spital

Mașina a devenit un morman de fiare, iar în urma impactului puternic, șoferul de 19 ani și verișorul lui de 16 ani au murit. Echipajele ISU Argeș sosite la fața locului au început manevrele de resuscitare, însă nu au putut fi salvați.

Ceilalți doi băieți au fost răniți, fiind transportați la spital. Tragedia a șocat întreaga familie. Rudele și prietenii celor doi băieți au postat sute de mesaje de condoleanțe. „Dumnezeu să vă odihnească în pace nepoții mei dragi, dumnezeu să vă aibă in pază.”

„Dumnezeu să vă ierte verișori mei nu cred ca Dumnezeu v-a luat asa devreme de lângă mine,ați lăsat multă durere în spate,veți trăi veșnic în inima mea Dumnezeu să vă aibă în grijă.”, sunt câteva dintre mesaje.