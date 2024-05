Cine sunt tinerii uciși în accidentul de la Codăești. Doi dintre ei urmau să aibă nunta

Tinerii motociclişti circulau duminică dinspre Iași spre Vaslui, însă nu au mai ajuns la destinație. În comuna Codăeşti unul dintre motocilişti i-a depăşit pe ceilalţi şi a intrat pe contrasens.

Cine sunt cei trei tineri morți în teribilul accident

Ionela și George sunt două dintre . Aceștia urmau să aibă cununia civilă sâmbătă în Iași. Irinel, al treilea tânăr motociclist decedat, își cumpărase de curând motocicleta.

Tinerii aveau 29 și 35 de ani, iar cea care trebuia să fie mireasă avea 25 de ani. Pentru niciunul medicii nu au mai putut face nimic decât să declare decesul.

„Au fost efectuate manevre de resuscitare în cazul celor 3 persoane găsite în stop cardiorespirator, însă victimele nu au răspuns pozitiv acestor manevre, astfel că medicii au declarat decesul a doi motociclişti cu vârste de 29, respectiv 35 de ani, precum şi decesul unei femei în vârstă de 25 de ani”, declară Marius Stanciu, purtătorul de cuvânt al ISU Vaslui.

Șoferița a scăpat mașina de sub control

Şoferiţa maşinii în vârstă de 19 ani s-a speriat şi a tras de volan. Imediat, motociclistul aflat în depăşire s-a izbit în şoferiţă, iar nu a putut evita coliziunea.

Cele două motociclete împreună cu maşina au luat foc. Șoferii martori la accident au sunat imediat la 112.

„Am cerut ajutor. După ce m-am oprit eu, au început să se mai oprească mașinile și-am început să stingem focul, să căutăm morţii. M-am băgat, am găsit doi băieţi şi la vreo 10 minute am găsit şi fata”, a spus un tânăr prezent la locul tragediei.

Imediat au ajuns la fața locului și medicii din cadrul ISU Vaslui și SAJ Vaslui, urmați de un elicopter SMURD. „La sosirea echipajelor de intervenție au fost găsite patru victime, trei dintre acestea aflându-se în stare de inconștiență. Atât motocicletele, cât și autoturismul au fost cuprinse de flăcări. Echipajele de intervenție au evaluat victimele , le-au evacuat și au început manevrele de resuscitare pentru trei dintre acestea”, potrivit ISU Vaslui.

Polițiștii au deschis un dosar penal și urmează să verifice și să stabilească firul evenimentului tragic.