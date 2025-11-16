Cine sunt tricolorii care au dezamăgit crunt în Bosnia – România 3-1: „Noi nu avem așa ceva în echipă” / „A fost praf”

ADVERTISEMENT

România a cedat în deplasare cu Bosnia, scor 3-1 pentru gazde. Marius Șumudică și Adrian Ilie au analizat rezultatul și au constatat unde s-a greșit. Ce jucători au fost scoși „țapi ispășitori”.

Cine sunt tricolorii care au dezamăgit crunt în Bosnia – România

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a transmis că duelul cu Bosnia s-a pierdut la nivelul duelurilor. Jucătorii bosnieci s-au impus în contactele directe, mai ales în actul secund. Totodată, „Șumi” a constatat faptul că România nu a avut un lider,

ADVERTISEMENT

„Mă uitam la agresivitatea jucătorilor… Ei au câștigat toate duelurile! În afară de talia pe care o aveau, ei au câștigat toate duelurile, mai ales în a doua repriză. E o acțiune în care numărul 4 de la ei (n.r. – Muharemovic) vine, face o alunecare, și după se duce la jucătorul nostru ca să îl intimideze, pentru că i-a reușit alunecarea respectivă.

Tot timpul încercau să pună presiune pe jucătorii noștri. Din păcate, noi ducem lipsă de lideri la nivelul echipei naționale, ci nu doar de luptători. Echipa națională este alcătuită din cei mai buni jucători. Cei mai buni jucători ar trebui să fie lideri la echipele lor. Ei bine, noi am adus crema, dar eu nu am văzut un lider în teren ieri!

ADVERTISEMENT

Ianis nu mi-a demonstrat ieri! Ok, este lider, un băiat care vorbește foarte bine, în ascensiune, doar că aseară nu a fost ce trebuie. Dacă noi spunem că Hagi este liderul echipei naționale, dar ai mari probleme când nu ai un lider în fiecare compartiment. Ianis a demonstrat la meciul cu Austria că este lider. Ieri am fost mult sub ceea ce am fost cu Austria”, a declarat Marius Șumudică.

ADVERTISEMENT

Flancurile României, criticate de Marius Șumudică

În continuare, Marius Șumudică a expus faptul că . Atât Alex Chipciu, cât și Andrei Rațiu nu s-au ridicat la nivelul partidei, așa cum consideră fostul antrenor de la Rapid.

„Din punctul meu de vedere, au fost două reprize diametral opuse, i-am închis în prima repriză, benzile noastre nu au reușit să facă nimic. Atât Man, cât și Mihăilă au coborât foarte bine și au închis. Toate atacurile pe care le-au dus ei au fost în benzi, în centru nu ne-au pus niciun fel de probleme.

ADVERTISEMENT

Am început a doua repriză foarte prost! Eu cred că nea Mircea a luat decizia să joace cu Chipciu din două motive. Primul, a jucat foarte bine cu Austria, când rezultatul a fost pozitiv, și al doilea, el trebuia să blocheze un jucător de picior stâng, astfel că lui Chipciu îi venea mai ușor să iasă cu piciorul lui drept. În același timp, există o nesincronizare la golul doi. Chipciu crede că iese Mihăilă, doar că nu iese și astfel că îl pierde, iar atacantul a avut o execuție incredibilă, Radu nu avea ce să facă.

(n.r. – Banda stângă a fost călcâiul lui Ahile?) În repriza a doua am avut probleme mari în benzi. Nu am ajuns să blocăm centrările! Din părțile laterale am avut cele mai mari probleme, la Chipciu și Rațiu”, a adăugat Marius Șumudică.

Ar fi trebuit să schimbe Mircea Lucescu sistemul?

Adrian Ilie a intervenit și a scos în evidență că introducerea unui nou atacant în repriza a doua a făcut diferența: „În prima repriză ei fac același lucru. Au venit cu centrări, dar avându-l doar pe Dzeko între Ghiță și Racovițan, era prea puțin pentru ei. În a doua repriză au băgat doi și uite ce s-a întâmplat”.

Marius Șumudică a transmis că sistemul ar fi trebuit modificat: „E adevărat, la golul lui Dzeko a fost și puțin noroc. A fost o minge deviată și ajunge între picioarele lui Dzeko. În același timp, nu ai voie să faci așa ceva! Sunt două probleme aici. Prima, Racovițan nu apreciază bine și sare pe sub minge. Eu am mai spus, Ghiță este singurul care a mai jucat în doi fundași centrali de curând, pe când Racovițan joacă în trei. Rus, la fel, joacă în trei fundași centrali. Acesta a fost ghinionul lui nea Mircea.

E greu să schimbi la 1-0 un sistem care a funcționat extraordinar, nimic nu-ți dădea impresia că va veni iureșul în repriza a doua. Acum vorbim după meci, dar dacă era puțină inspirație și treceam în trei fundași centrali, ca să acoperim mai bine, poate aveam o șansă. Îl băgai pe Rus și jucai în trei, pentru că ei aveau deja doi atacanți centrali”.

Racovițan, criticat dur după Bosnia – România

Marius Șumudică a amintit și de poziționare eronată a lui Rațiu la golul marcat de Dzeko: „Nea Mircea are atâta experiență și nu poți să faci așa, să schimbi sistemul. Noi ne-am retras foarte mult, jucam foarte jos! Încă ceva, la golul lui Dzeko, Rațiu, cum să ataci, să îi dai fața, și să duci piciorul în lateral… De asta l-a și dat ușor deoparte Dzeko. Sunt greșeli de poziționare mari”.

Adrian Ilie e de părere că golul unu a venit după niște greșeli în lanț: „Eu consider că la primul gol al lor mai mulți jucători de la noi pot să facă ceva. Chipciu putea să vină mai aproape, Racovițan se bagă sub minge, Rațiu stă departe și posibil că și Radu poate să iasă pe centrare”.

În final, moderatorul Horia Ivanovici a criticat dur prestația lui Racovițan: „Mai e ceva, dar fără să îl punem la zid pe băiat. Racovițan, din păcate, s-a dovedit a fi o alegere neinspirată. Eu înțeleg că joacă în campionatul Poloniei, care e puternic, dar Racovițan a fost praf în acest meci”.