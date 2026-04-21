Cine sunt turcii selectați să ranflueze epava remorcherului scufundat lângă Midia. Au lucrat la Podul de la Brăila și sunt implicați în Proiectul Neptun Deep

Operaţiunea de scoatere din apă a remorcherului răsturnat şi scufundat pe 18 martie la 8 km în largul Portului Midia, a intrat în linie dreaptă. Obiectivul principal este recuperarea trupurilor celor trei marinari dispăruţi, pentru a fi predate familiilor, iar asigurătorul a desemnat deja un contractor specializat în manevrele de ranfluare a epavei.

Aras Marine Construction va lucra la Proiectul Neptun Deep până la 31 august

Compania aleasă să scoată din apă epava remorcherului este Aras Salvage, parte a grupului Aras Marine Turcia, după cum au anunțat reprezentanții Midia Marine Terminal. Procesul de selecţie a fost unul foarte complex şi cu criterii extrem de clar definite, între care amintim capacitatea tehnică, disponibilitatea echipelor, documentară, standarde de siguranță și mediu şi, nu în ultimul rând, experienţa. Compania turcească ARAS, înfiinţată în urmă cu mai bine de trei decenii, în 1995, a îndeplinit toate aceste criterii de exigenţă şi are acum misiunea de ranfluare a navei.

De remarcat că Aras Marine Construction are deja un contract în derulare în România pentru Proiectul Neptun Deep, pentru perioada 1 martie – 31 august 2026, care se suprapune practic peste intervalul de timp în care compania turcească trebuie . Pentru această dificilă operaţiune ar putea fi folosită una dintre cele mai noi şi performante macarale plutitoare, intrată în dotarea ARAS Marine în iulie anul trecut. Denumită „Anadolu”, aceasta este una dintre macaralele cu cel mai mare tonaj din regiunea Mării Negre, având o capacitate de ridicare de 1.600 tone.

Aras are experienţă în ranfluare, a scos la suprafaţă şi nava „Maren”

Aras Marine participă la proiectul Neptun Deep ca subcontractor pentru Saipem Romania, fiind responsabilă cu lucrările de excavare și măsurători pentru zona de ieșire a microtunelului de la Tuzla. Aceasta este o componentă esențială a infrastructurii de țărm care va conecta conducta submarină la rețeaua terestră de gaze. De asemenea Aras Marine a fost parte activă în construcţia Podului de la Brăila, fiind responsabilă între altele cu instalarea cablurilor de suspensie, transportul şi montajul segmentelor de tablier, transportul eşafodajelor şi platformelor de sudură.

Legat de acțiunea pe care trebuie să o desfășoare în largul Portului Midia, cea mai complexă operațiune similară executată de Aras a fost ranfluarea navei „Maren”, care a eșuat pe 1 aprilie 2023 în regiunea Cape Kerempe, lângă localitatea Ilyasbey. Nava plecase din portul grecesc Pireu către portul georgian Poti, iar în apele Mării Negre i s-a blocat cârma, forțând-o să iasă de pe curs și să se lovească de coasta stâncoasă. Grupul Aras Marine, prin divizia sa Salvage & Wreck Removal, a fost implicat în etapele critice ale procesului de ranfluare şi a dovedit capacitatea de a lucra în condiții dificile de mare agitată, specifică zonei Cide/Kerempe.

Lucrările de ranfluare a remorcherului Astana vor dura până la 30 de zile

În ceea ce privește , reprezentanţii Midia Marine Terminal au anunţat că prioritatea o reprezintă recuperarea corpurilor celor trei membri ai echipajului care sunt încă daţi dispăruţi. „Midia Marine Terminal menține un contact permanent cu familiile colegilor dispăruți, oferind sprijinul necesar în această perioadă dificilă. Totodată, compania colaborează cu autoritățile competente și pune la dispoziția acestora toate informațiile necesare pentru finalizarea cercetărilor, în condiții de deplină transparență”, se arată într-un comunicat.

De asemenea, înainte de ranfloarea propriu-zisă, o etapă esenţială o reprezintă extragerea din epavă a combustibilului şi uleiurilor, pentru a fi prevenit orice risc de poluare. Durata estimată pentru finalizarea lucrărilor de ranfluare este de până la 30 de zile, în funcție de condițiile meteorologice, de logistică și de aprobările prealabile.