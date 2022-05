Cine sunt victimele atacului de la școala din Texas. Părinții copiilor împușcați, dărâmați de durere: ”Fetiţa mea este acum un înger”. Foto

Nouăsprezece copii și doi adulți au fost uciși, marți, la o școală primară din Uvalde, sudul statului Texas. Autorul atacului, un tânăr de 18 ani, a fost ucis de forțele de Poliție.

Pentru zeci de familii din Statele Unite ale Americii, ziua de 24 mai 2022 reprezintă o dramă peste care cu greu vor putea trece.

În jurul orei locale 11:30, un tânăr de 18 ani, pe nume Salvador Ramos, a pătruns într-o (Texas) și a ucis, fără nicio reținere, 19 copii și 2 profesori.

Cu câteva momente înainte de a produce masacrul din unitatea de învățământ, atacatorul își împușcase mortal bunica. Motivele care au stat în spatele gestului tânărului încă sunt necunoscute.

Acum, la câteva ore după atacul de la școala din orașul texan Uvalde, încep să apară primele informații despre victime.

Se cunosc, până în prezent, identitățile a patru dintre cei 19 copii uciși în unitate. E vorba de copii cu vârste de 9 și 10 ani.

Amerie jo Garza era o fată mereu cu zâmbetul pe buze. Ea învăța în clasa a IV-a și tocmai împlinise 10 ani pe 10 mai, a declarat tatăl ei pentru .

Părintele micuței a fost cutremurat de vestea dată de Poliție. El a avut puterea să spună câteva cuvinte despre copila sa.

”Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru rugăciuni și ajutor în încercarea de a-mi găsi copilul. Fetița mea este acum un înger. Vă rog să nu luați nicio secundă viața ca ceva de la sine înțeles.

Îmbrățișați-vă familia. Spuneți-le că îi iubiți. Te iubesc Amerie jo. Ai grijă de fratele tău mai mic pentru mine”, a spus părintele, răpus de durere și lacrimi.

Un alt copil omorât la școala din Uvalde a fost Uziyah Garcia, un băiat în vârstă de 10 ani.

”Cel mai dulce băiețel pe care l-am cunoscut vreodată. Nu spun asta doar pentru că era nepotul meu”, a declarat bunicul lui Garcia, Manny Renfro.

JUST IN: We’ve now received a photo of 8-year-old Uziyah Garcia, a third child killed in Tuesday’s mass shooting at a Texas elementary school: (Photo: Manny Renfro via AP)

A murit, marți, la școala din Texas, și Xavier Javier Lopez, un alt băiețel de 10 ani, coleg cu Uziyah Garcia.

Verișoara acestuia, Lisa Garza este dărâmată de moartea lui Xavier, pe care îl aștepta cu nerăbdare la lecțiile de înot.

”Era doar un băiețel extrem de afectuos de 10 ani, care se bucura de viață, fără să știe că această tragedie avea să se întâmple astăzi”, a spus aceasta.

”Era mereu plin de bucurie, îi plăcea să danseze cu frații săi, cu mama lui”.

Mama sa fusese prezentă la școală cu doar câteva ore înainte de tragedie, pentru o ceremonie. Nu avea să știe că asta a fost ultima zi în care își mai vede copilul.

UPDATE- The first student to be identified is 4th grader Xavier Lopez. His mother was with him at the school during an awards ceremony just hours before the shooting, not realizing it would be the last time she would see him

Și pentru Annabell Guadalupe Rodriguez, o fată de 10 ani din clasa a III-a a școlii primare din Uvalde, ziua de 24 mai avea să fie ultima din viața ei.

Potrivit jurnalistei Anayeli Ruiz de la News Houston, și un văr al Annabellei a murit în atacul asupra școlii din Texas. Identitatea lui nu a fost făcută publică încă.

Terrible update: Family members tell me officials have confirmed 10-year Annabell Guadalupe Rodriguez was killed today. They say she was in 3rd grade and in the same classroom as her cousin. And they say her cousin was also killed today.

Potrivit , Eva Mireles și Irma Garcia sunt cadrele didactice ucise în asupra școlii din Uvalde.

Eva lucra în educație de 17 ani, conform spuselor mătușii ei, Lydia Martinez Delgado, într-un comunicat.

”Sunt furioasă că aceste atacuri armate continuă. Acești copii sunt nevinovați. Puștile nu ar trebui să fie ușor accesibile tuturor. Tot ce putem face este să ne rugăm din greu pentru țara noastră, statul, școlile și mai ales familiile tuturor”, a spus Lydia.

Eva Mireles was a 4th grade teacher that used her body to shield her students.

În social media au apărut numeroase imagini de la locul tragediei. Părinții și rudele celor uciși în atacul asupra școlii din Uvalde, Texas, sunt distruși de durere.

Grief takes over as people mourn the innocent lives lost in the mass shooting at Texas elementary school on Tuesday

Nineteen young children and two adults have died in a shooting at a primary school in south Texas.

The gunman opened fire at Robb Elementary School – which teaches children aged seven to 10 – in the city of Uvalde before he was killed by law enforcement, officials said.

